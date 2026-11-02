(Información remitida por la empresa firmante)

- HIZENERGY conserva su estatus de Nivel 1 en BloombergNEF, a pesar de los criterios de evaluación más estrictos para el cuarto trimestre de 2026

HEFEI, China, 2 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- HIZENERGY ha vuelto a asegurar su puesto dentro de la lista BloombergNEF (BNEF) Energy Storage Tier 1 para el cuarto trimestre de 2026, gracias a una importante actualización de la metodología implementada por el índice de referencia y al aumento significativo de los umbrales de calificación para los proveedores de almacenamiento a nivel mundial.

Ampliamente adoptada por medio de las instituciones financieras, propietarios de activos, contratistas EPC e inversores institucionales en todo el mundo, la evaluación BNEF Tier 1 se centra en la solvencia, el historial operativo verificado de forma independiente, la solidez técnica y la fiabilidad en la entrega transfronteriza. El proceso de selección más estricto de este trimestre convierte el reconocimiento continuo de Tier 1 en una validación que pasa a ser más sólida y creíble de la capacidad del proveedor. HIZENERGY mantuvo su estatus Tier 1 gracias a una creciente cartera de proyectos en ejecución validados por terceros, credenciales de solvencia probadas y una red de entrega global consolidada y con presencia regional.

Centrada en el almacenamiento de energía comercial e industrial (C&I) detrás del contador, la serie insignia EnerBox de HIZENERGY, junto a sus plataformas BESS refrigeradas por líquido, dan servicio a diversos escenarios de uso final: Plantas de fabricación, parques industriales, instalaciones fotovoltaicas en azoteas, depósitos logísticos, centros de carga para vehículos eléctricos, instalaciones de almacenamiento en frío y edificios comerciales. Los sistemas integrados proporcionan soporte a múltiples flujos de valor: Reducción de picos de demanda y cargos por demanda, arbitraje de energía mayorista, maximización del autoconsumo fotovoltaico, respaldo continuo fuera de la red para cargas críticas, estabilización de voltaje y participación en mercados de respuesta a la demanda y servicios auxiliares. Impulsados por nuestro PCS desarrollado internamente, proporcionamos soluciones personalizadas con gestión específica para cada sitio y estrategias adaptadas a la empresa, desbloqueando múltiples flujos de ingresos y ayudando a los clientes a aplazar costosas inversiones en la modernización de la red.

La fiabilidad de las operaciones a largo plazo sigue siendo el pilar de nuestra filosofía de diseño de productos. En lugar de perseguir las modas pasajeras del mercado, HIZENERGY se centra en la priorización de la certeza del proyecto, el requisito más importante para los propietarios e inversores de activos. Nuestra gama de productos estandarizados, junto con la puesta en marcha localizada in situ, el servicio posventa y el soporte técnico, ofrece activos de almacenamiento predecibles y listos para la financiación, diseñados para décadas de funcionamiento continuo.

Afrontando la volatilidad de los precios y los cambios cíclicos en el sector del almacenamiento de energía, HIZENERGY sigue con la implementación de las soluciones de almacenamiento para el sector comercial e industrial (C&I) probadas en campo y con certificación de seguridad, así como servicios de entrega integral para socios internacionales. Colaboramos estrechamente con las partes interesadas de todo el mundo para construir una cadena de suministro de almacenamiento C&I resiliente, transparente y fiable, acelerando la adopción de energías renovables distribuidas y proporcionando capacidad energética flexible y segura para los usuarios C&I. Para más información visite https://en.hizenergy-ess.com/

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