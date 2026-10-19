HNS 2026 | Huawei lanza Stellar Intelligent Fabric, recientemente mejorada, para el mercado europeo

(Información remitida por la empresa firmante)

FLORENCIA, Italia, 19 de octubre de 2026/PRNewswire/ -- En la Huawei Network Summit 2026 Europe (HNS 2026), líderes de la industria se reunieron para la mesa redonda ejecutiva, "Fundada sobre la resiliencia, forjada por la inteligencia: construyendo las redes de centros de datos abiertos de próxima generación en Europa". Durante el evento, Huawei presentó su Stellar Intelligent Fabric recientemente actualizado para el mercado europeo. Con inteligencia, rendimiento y confiabilidad mejorados, la solución permite a las empresas construir redes de centros de datos abiertos de próxima generación ultrarresilientes y ultraeficientes.

Al abrir la sesión, Bingyu Zhou, subdirector del departamento europeo de ventas de soluciones y marketing de TIC de Huawei, señaló que la adopción de la inteligencia remodelará las industrias globales durante la próxima década, creando una ventana estratégica para Europa. Al ofrecer capacidad a hiperescala, alto rendimiento, operación y mantenimiento automatizados, arquitectura modular y bajo consumo de energía, las redes de centros de datos de Huawei impulsan la estrategia ecológica y la digitalización de la industria de Europa. Guiado por su compromiso "En Europa, para Europa", Huawei colabora con socios regionales para construir una infraestructura de red abierta.

Johnny Cheng, vicepresidente de dominio de red de centros de datos de la línea de productos de comunicación de datos de Huawei, enfatizó que el crecimiento exponencial en la escala y la complejidad de los centros de datos está poniendo a prueba la eficiencia operativa y el tiempo de actividad. Para abordar esto, Huawei lanzó Stellar Intelligent Ultra-Resilient Fabric. Impulsado por StarryWing Digital Map 2.0 y Rock-Solid Architecture 2.0, establece un tejido de red abierto e inteligente que elimina puntos únicos de fallo y protege las cargas de trabajo críticas.

Al compartir los resultados de la implementación, Mesut ÖZCA, gerente de soluciones líder en KoçSistem, señaló: "Nos asociamos con Huawei para modernizar la resiliencia de nuestro centro de datos, utilizando StarryWing Digital Map para desplegar una topología de múltiples centros de datos. La red multiplano proporciona capacidades de autorreparación entre centros, lo que mantiene nuestros servicios informáticos operativos de forma continua, incluso ante fallos de hardware localizados".

Aldo Artigiani, responsable técnico del Grupo de Trabajo de Interconexión de OEHI, destacó que la inteligencia artificial está acelerando el surgimiento de un mundo inteligente, cuya piedra angular es una infraestructura de inteligencia artificial sólida. Organismos internacionales como ITU-T y OEHI han establecido estándares de Ethernet para la inteligencia artificial y la computación de alto rendimiento (HPC), ofreciendo un mayor rendimiento y un coste total de propiedad (TCO) optimizado. Artigiani instó a la industria a adoptar Ethernet abierto para impulsar el progreso mediante la colaboración.

De cara al futuro, Huawei mantendrá su compromiso con la colaboración abierta y la innovación técnica. Al profundizar sus alianzas en toda Europa, Huawei promoverá el desarrollo de arquitecturas de red para centros de datos, impulsará la transformación empresarial y fomentará un crecimiento económico digital sostenible y de alta calidad.

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