(Información remitida por la empresa firmante)

-Hollyland lanza VenusLiv Air, redefiniendo las cámaras de transmisión en directo de nivel básico con un rendimiento de nivel profesional

SHENZHEN, China, 3 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- El 3 de septiembre se lanza oficialmente VenusLiv Air, la nueva cámara para streaming en directo del proveedor de soluciones audiovisuales profesionales Hollyland. Con el lema "Pro Live on Air", este producto está diseñado específicamente para pequeñas empresas que venden transmisiones en directo, streamers de YouTube y Twitch, y podcasters que buscan imágenes de alta calidad y calidad profesional, pero que suelen verse desanimados por el alto coste y la complejidad operativa de los equipos profesionales tradicionales. Combinando una calidad de imagen cercana a la de una cámara sin espejo, funciones de ajuste con IA fáciles de usar y una instalación sencilla, VenusLiv Air redefine las expectativas de los equipos de streaming de gama básica.

Rendimiento de calidad profesional

La esencia del rendimiento de VenusLiv Air reside en su impresionante calidad de imagen. Un objetivo de gran apertura F1.05 y un sensor CMOS de alto rendimiento de 1/1.3 pulgadas captan más luz, ofreciendo detalles nítidos y un desenfoque de fondo suave que añade profundidad a cada fotograma. Las escenas con poca luz conservan la claridad, mientras que la reproducción precisa del color garantiza que los tonos de maquillaje, los acabados de los productos y otros detalles finos se vean exactamente como se desea. Diseñado específicamente para streaming, el objetivo mantiene a los presentadores con un encuadre nítido, ya sea presentando productos, impartiendo tutoriales o interactuando en tiempo real. Para los streamers de pequeñas empresas, las telas, los accesorios y otros artículos de exhibición destacan con precisión de estudio.

Diseñado para transformar la apariencia de cualquier transmisión, VenusLiv Air integra los algoritmos de mejora de imagen patentados de Hollyland. A través del software HollyStudio, los usuarios pueden aplicar efectos de pantalla verde uniformes, mientras que la biblioteca de contenido integrada proporciona diversos recursos de fondo para enriquecer la narrativa visual de cualquier programa. El software también ofrece Belleza de Piel y Magia de Corrección de Color con IA, que permite ajustes tanto a nivel de escena como localizados, logrando que los tonos de piel luzcan naturales, las texturas de los productos más vibrantes y la iluminación más cohesiva, todo sin necesidad de posedición.

Operación simplificada

A pesar de la mejora en el resultado visual, su operación sigue siendo notablemente sencilla. Un motor de ajuste con IA ajusta automáticamente la configuración de la imagen en función de la luz ambiental y la composición del sujeto, eliminando la curva de aprendizaje tradicionalmente asociada con las herramientas profesionales de imagen.

Para los creadores que trabajan con diferentes formatos, los modos de escena predefinidos de la cámara facilitan el cambio, pasando sin problemas de un plano general de un anfitrión cocinando en los fogones a un primer plano de los ingredientes mientras se mezclan. El control se simplifica aún más mediante software para dispositivos móviles y de escritorio, lo que permite ajustes rápidos durante la transmisión. Una pantalla TFT abatible añade un nivel adicional de precisión, ofreciendo a los streamers en directo una vista en tiempo real para ajustar la composición y mantener un encuadre perfecto, incluso en momentos de ritmo rápido o muy interactivos.

Versatilidad de transmisión

VenusLiv Air está diseñada para integrarse a la perfección en diversos flujos de trabajo de streaming. Compatible con transmisión UVC (USB Video Class) 4K30, se conecta directamente a ordenadores sin necesidad de una tarjeta de captura externa, lo que la hace ideal para quienes transmiten en directo en múltiples plataformas simultáneamente. Además, los usuarios pueden transmitir al instante escaneando un código QR para conectarse directamente a Facebook, YouTube o Twitch, con compatibilidad total con plataformas SRT/RTMP(S) personalizadas. La configuración de la transmisión se sincroniza a través de la nube y se almacena en la cámara, lo que permite la transmisión en directo inalámbrica 4K profesional en cualquier momento, incluso sin ordenador. Para producciones más avanzadas, el puerto HDMI se conecta fácilmente a mezcladores para configuraciones multicámara o para monitorización en tiempo real.

Más allá del rendimiento principal, VenusLiv Air incorpora detalles adaptados a los desafíos diarios de los creadores, ofreciendo streaming multiplataforma y grabación de video 4K30 en el dispositivo (compatible con tarjetas SD). Además, un puerto de audio digital Tipo C permite una conexión fluida a los micrófonos de la serie HL, ofreciendo un sonido nítido con calidad de transmisión. Su diseño giratorio permite grabar tanto horizontal como verticalmente, adaptándose a diversas plataformas de video.

VenusLiv Air llega al mercado como una opción versátil y asequible que reduce las barreras para el streaming de nivel profesional. Con su cuidadoso equilibrio entre calidad, funcionalidad y facilidad de uso, la cámara ofrece una solución atractiva para los creadores listos para llevar su contenido a diferentes formatos y plataformas.

VenusLiv Air ya está disponible por solo 549 dólares; para más información, visite https://www.hollyland.com/product/venusliv-air.

Acerca de Hollyland

Hollyland es un proveedor líder de productos inalámbricos, especializado en sistemas de intercomunicación inalámbricos, sistemas de transmisión de video, monitores, micrófonos inalámbricos y cámaras para transmisión en directo. Desde 2013, Hollyland ha prestado servicio a millones de usuarios en todo el mundo en diversos sectores, como la producción cinematográfica, la teledifusión, la producción de video, eventos en directo, exposiciones, teatros, lugares de culto y creadores de contenido individuales. Ha desarrollado una red de ventas que abarca aproximadamente 180 países y regiones, con el apoyo de docenas de oficinas operativas en todo el mundo. Para más información, visite https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook, y Hollyland Instagram.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2762280...Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2013148...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hollyland-lanza-venusliv-air-redefiniendo-las-camaras-de-transmision-en-directo-de-nivel-basico-302544500.html