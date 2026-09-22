(Información remitida por la empresa firmante)

-Hollyland presenta LARK M3: un sistema de audio inalámbrico flexible y escalable para producciones con múltiples personas y cámaras

Configurable con hasta 4 transmisores y 4 receptores para ofrecer audio de calidad profesional en entrevistas grupales, contenidos con varios participantes y grabaciones multicámara.

Aspectos destacados para medios

Sistema de audio inalámbrico escalable que admite hasta 4 transmisores y 4 receptores.

Un transmisor puede enviar audio a cuatro receptores en varias cámaras simultáneamente.

Cuatro transmisores pueden vincularse a un solo receptor para grabaciones independientes con múltiples personas.

Transmisores ligeros (9 g) que se ocultan discretamente en la ropa durante la grabación.

Grabación a 48 kHz/32 bits con cancelación de ruido por IA y optimización de voz personalizada.

Configuración de receptor principal y secundario con conmutación automática por error para garantizar la fiabilidad de la grabación.

SHENZHEN, China, 22 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hollyland, proveedor líder de productos inalámbricos para la producción profesional de cine y vídeo y la creación de contenidos, ha anunciado hoy el LARK M3, un sistema de audio inalámbrico flexible y escalable diseñado para producciones multicámara y con múltiples participantes. Más allá de funcionar como un simple micrófono inalámbrico, el LARK M3 puede operar como un sistema de audio de configuración 'uno a varios' o 'varios a uno', capaz de captar entrevistas grupales, pódcasts, contenidos con varios participantes y grabaciones multicámara, adaptándose fácilmente al número de personas y dispositivos involucrados.

Configuraciones de audio múltiple escalables y flexibles

El núcleo del LARK M3 es su arquitectura de múltiples transmisores y receptores. Es posible conectar hasta cuatro transmisores a un único receptor, lo que permite que cada persona lleve su propio micrófono y se grabe de forma independiente, sin necesidad de pasarse un único micrófono de mano en mano. A la inversa, un solo transmisor puede conectarse a hasta cuatro receptores simultáneamente, permitiendo capturar la voz de un ponente con varias cámaras o teléfonos inteligentes a la vez.

Esta flexibilidad se extiende a la fase de postproducción gracias a la grabación independiente en cuatro pistas. Al utilizar el adaptador para zapata o conectar un receptor USB-C o para cámara a un ordenador, el LARK M3 proporciona cuatro pistas de audio aisladas, otorgando a los editores un control total para ajustar el volumen y el sonido de cada orador por separado.

Audio de calidad profesional y ultraportátil

Con grabación a 48 kHz/32 bits, una relación señal-ruido de 70 dB y un SPL máximo de 125 dB, el LARK M3 combina especificaciones de calidad de estudio con un diseño fácil de usar. Utiliza la tecnología inalámbrica patentada HDT de Hollyland para transmitir datos de audio un 50 % más rápido, logrando un sonido más rico y nítido a distancias de hasta 300 metros.

La cancelación de ruido por IA, basada en aprendizaje profundo y análisis computacional de escenas auditivas, suprime el ruido del viento, el tráfico, el agua corriente y otros sonidos de fondo mediante tres niveles ajustables. La función de ajuste de voz personalizada permite realzar las voces en todos los transmisores con un solo toque, ofreciendo además ocho preajustes vocales que pueden asignarse individualmente a cada transmisor. Cada preajuste puede personalizarse a través de la aplicación para lograr un control más preciso del tono vocal. La protección automática contra saturación mantiene estables los niveles de volumen en distintos rangos dinámicos, mientras que la configuración de receptor principal y secundario está diseñada para evitar interrupciones en la grabación: si el receptor principal falla, el secundario toma el relevo al instante.

El kit en sí está diseñado para ofrecer portabilidad: cada transmisor de 9 g cuenta con un sistema de montaje magnético flexible, y un estuche de carga todo en uno permite guardar los transmisores, receptores, cables y antivientos, proporcionando a la vez una autonomía total de hasta 48 horas.

"Hemos visto cómo la producción de vídeo ha evolucionado: de una sola persona con una cámara o un teléfono inteligente a flujos de trabajo colaborativos que involucran a varias personas y múltiples configuraciones de grabación. A medida que aumentan estas configuraciones, es necesario capturar el audio de todos los participantes simultáneamente a través de diversas cámaras y teléfonos inteligentes. Con las soluciones tradicionales, a menudo se requieren múltiples sistemas de micrófonos inalámbricos para captar el audio de varias personas y dispositivos. Queríamos que el LARK M3 simplificara las grabaciones con múltiples personas y cámaras mediante un sistema capaz de conectar de forma flexible varios transmisores y receptores según las necesidades".

— Yena Li, especialista de GTM en Hollyland

Precio y disponibilidad

El Hollyland LARK M3 está disponible en siete SKU, incluidos cuatro kits de estuche de carga y transmisores y receptores individuales. Para más información, visite: https://www.hollyland.com/product/lark-m3

Acerca de Hollyland

Hollyland es un proveedor líder de productos inalámbricos, especializado en sistemas de intercomunicación inalámbricos, sistemas de transmisión de video, monitores, micrófonos inalámbricos y cámaras para transmisión en vivo. Desde 2013, Hollyland ha prestado servicios a millones de usuarios en todo el mundo en diversos sectores, incluyendo cine, televisión, producción de video, eventos en vivo, exposiciones, teatros, lugares de culto y creadores de contenido individuales. Ha desarrollado una red de ventas que abarca aproximadamente 160 países y regiones, respaldada por equipos y oficinas regionales en todo el mundo. Para obtener más información, visite https://www.hollyland.com/, Hollyland Facebook y Hollyland Instagram.

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