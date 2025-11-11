(Información remitida por la empresa firmante)

- Hollyland presenta la webcam Lyra 4K UHD con integración audiovisual de nivel profesional y asequibilidad para el consumidor

SHENZHEN, China, 11 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- Hollyland, proveedor de soluciones audiovisuales profesionales, ha presentado su última innovación: la webcam Lyra 4K UHD, una solución de imagen profesional totalmente nueva que redefine lo que una webcam puede ofrecer a un precio asequible. Equipada con un gran sensor CMOS de 1/1,5", la Lyra combina la comodidad del usuario con un rendimiento audiovisual profesional. Diseñada para creadores de contenido, streamers, educadores y profesionales que trabajan de forma remota, ofrece una calidad similar a la de una cámara sin espejo y una facilidad de uso excepcional para la creación de contenido diaria.

Durante años, el mercado de las cámaras web para el consumidor ha lidiado con las mismas limitaciones: sensores de imagen pequeños, rendimiento deficiente con poca luz y calidad de sonido comprimida. La Lyra resuelve directamente estas deficiencias mediante tres importantes avances tecnológicos, estableciendo un nuevo estándar para las cámaras web de alto rendimiento a un precio accesible.

En el corazón de la Lyra se encuentra un sensor CMOS de gran formato de 1/1,5 pulgadas, con una superficie fotosensible significativamente mayor que la de los modelos de la competencia en el mismo rango de precio. Gracias a su apertura F1.8 y salida UHD 4K30, la cámara captura colores vibrantes y una nitidez excepcional incluso en entornos con poca luz. También admite grabación a 1080p y 60 fotogramas por segundo, lo que garantiza imágenes fluidas y realistas.

La calidad de sonido recibe una mejora igualmente transformadora. La Lyra incorpora un receptor de micrófono inalámbrico Hollyland LARK A1, que permite el emparejamiento directo con un transmisor LARK A1 para obtener audio de alta fidelidad sin cables. Su sistema de micrófono omnidireccional integrado graba a 48 kHz/24 bits, manteniendo una claridad propia de la transmisión y eliminando el ruido de fondo mediante una reducción de ruido inteligente con IA. Esta fusión de imagen y acústica constituye la principal ventaja de la Lyra: "Visión 4K con Ultra-Voz", que ofrece un rendimiento sincronizado y nítido tanto para la imagen como para el sonido.

Más allá de sus potentes especificaciones técnicas, la Lyra optimiza la eficiencia creativa gracias a sus funciones con inteligencia artificial. El sistema de ajuste automático mediante IA adapta el brillo, el contraste y la exposición al entorno, mientras que el algoritmo de pantalla verde patentado de Hollyland reduce los costes de postproducción y configuración. El seguimiento mediante IA y el encuadre automático garantizan que el sujeto permanezca centrado, incluso en movimiento, y un modo belleza opcional perfecciona sutilmente su apariencia para una presentación más pulida. Cuando la privacidad es fundamental, una tapa de objetivo giratoria física desactiva la cámara al instante, lo que proporciona una mayor seguridad durante las pausas o cuando no se emite.

Lyra no es solo una herramienta para reuniones en línea, sino también un dispositivo versátil para la creación de contenido en múltiples escenarios, diseñado para usarse las 24 horas. Al combinar imágenes profesionales y automatización inteligente, facilita la creación de contenido de nivel profesional. Captura videoclips nítidos en 4K30 durante transmisiones en vivo o videollamadas. Con el software HollyStudio, los usuarios pueden ajustar fácilmente la configuración, poniendo la producción y postproducción avanzadas al alcance de más creadores.

Los trabajadores remotos se benefician de la nítida reproducción de retratos y los ajustes automáticos de Lyra, que mejoran la profesionalidad de las reuniones virtuales. Los creadores de contenido y streamers pueden confiar en el seguimiento preciso del sujeto y el sistema de audio inalámbrico para transmisiones más fluidas y atractivas. Los educadores en línea obtienen un rendimiento estable y de larga duración que mantiene la calidad constante de las grabaciones de las clases. Por su parte, los jugadores y productores de vídeo disfrutan del vídeo de latencia ultrabaja y la supresión de ruido inteligente de la webcam, que mantienen la inmersión y la interactividad.

Con un precio accesible, la Lyra establece un nuevo estándar donde la asequibilidad para el consumidor se une al rendimiento profesional. En línea con la visión de Hollyland de empoderar a las personas para conectarse, colaborar y cocrear, esta webcam acorta la distancia entre los dispositivos cotidianos y las herramientas de estudio, poniendo al alcance de todos una calidad de imagen y audio superior y permitiendo un trabajo en equipo más fluido y sinérgico en diversos entornos.

La cámara web Lyra 4K UHD estará disponible a nivel mundial a partir del 11 de noviembre a través de Hollyland Store, Amazon y distribuidores autorizados, con un precio inicial de 149 dólares.

Para más información, por favor visite https://www.hollyland.com/product/lyra.



