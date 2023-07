Honkong Post implementa su primer sistema de clasificación robótica de paquetes con la solución de Geek+

Una flota de robots móviles de Geek+ ya están operando en el Centro de Correo Central de Hongkong Post.

La tecnología innovadora ofrece eficiencia y precisión en la clasificación de paquetes para proporcionar a los clientes servicios postales confiables y eficientes.

(Información remitida por la empresa firmante)

HONG KONG, 25 de julio de 2023 /PRNewswire/ -- Hongkong Post y Geek+ se han unido para implementar su primer sistema en conjunto de clasificación robótica de paquetes. Combinando las soluciones avanzadas de clasificación y moving de Geek+ con el plan de desarrollo del equipo de proyectos de Hongkong Post, la nueva tecnología promete transformar y optimizar el proceso de clasificación de paquetes para mejorar la eficiencia en el manejo del correo.

Los robots móviles autónomos de Geek+ han permitido a Hongkong Post simplificar el flujo de trabajo general y lograr un proceso de clasificación más eficiente y preciso en comparación con el proceso manual tradicional, que requiere un estrés mayor de trabajo. La capacidad de clasificación del sistema robótico puede alcanzar hasta 1,000 paquetes por hora, mejorando la eficiencia y maximizando la producción.

"Estamos entusiasmados de trabajar con Hongkong Post en este proyecto tan innovador", dijo Billy Siu, director de Desarrollo de Negocios de Hong Kong y Taiwán en Geek+. "Nuestros robots inteligentes están transformando la industria de la logística, y estamos emocionados de ver cómo ayudan a optimizar las operaciones de clasificación de paquetes en con la adaptación de tecnología robótica y mejorando la eficiencia general".

"El sistema robótico con tecnología inteligente ayuda en la clasificación de paquetes de correo hacia puntos de entrega individuales en todo el territorio, lo que permite una operación postal más eficiente y flexible. Buscamos aprovechar las tecnologías robóticas para satisfacer el auge de las oportunidades de comercio electrónico", dijo Clare Chiu, gerente general (Servicios de Gestión) de Hongkong Post.

Acerca de Geek+

Geek+ es un líder global en soluciones robóticas para la logística. Desarrollamos soluciones de robots móviles autónomos (AMR) para lograr una automatización flexible, confiable y altamente eficiente en almacenes y gestión de la cadena de suministro. Geek+ es confiado por más de 700 líderes de la industria a nivel mundial y ha sido reconocido como el líder mundial en robots móviles autónomos. Fundada en 2015, Geek+ cuenta con más de 1500 empleados y tiene oficinas en Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Corea del Sur, China continental, Hong Kong SAR y Singapur.

