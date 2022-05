HONOR Y EUGENIO RECUENCO SE UNEN PARA CREAR UNA PELÍCULA CON HONOR MAGIC4 PRO (2)

- HONOR Y EL MUNDIALMENTE FAMOSO ARTISTA EUGENIO RECUENCO SE UNEN PARA CREAR UNA PELÍCULA CON HONOR MAGIC4 PRO PARA DESTACAR EL PODER DE LA MAGIA

Kaleidoscope, una película artística impulsada por el arte moderno y la tecnología

MADRID, 19 de mayo de 2022 /PRNewswire/ -- La marca global de tecnología HONOR ha presentado hoy un cortometraje artístico creado por el reconocido artista y fotógrafo Eugenio Recuenco, rodado con HONOR Magic4 Pro. Este cortometraje de moda, Kaleidoscope, aporta una experiencia audiovisual única al público, posible gracias a las increíbles capacidades fotográficas y videográficas de HONOR Magic4 Pro.

Detrás de la creación de todo artista está su visión. Esta película ilustra la interpretación de Recuenco del Mito de Narciso, una visión caleidoscópica de este mito y una nueva comprensión de la belleza. Recuenco nos guía a través de las increíbles características de HONOR Magic4 Pro y demuestra que la fotografía y la videografía móvil son un medio vital para la expresión del arte.

Kaleidoscope : Grabado completamente con el HONOR Magic4 Pro

En griego, "Kalo" significa "bello" e "idols" significa "formas". Con el nombre de Kaleidoscope, Recuenco lleva al público a través de diferentes formas de belleza a través de la lente de HONOR Magic4 Pro. La película comienza con la interpretación del Mito de Narciso contado desde el punto de vista del artista, inspirado en la belleza femenina. También observa el reflejo de las diferentes formas de belleza, las retuerce y las fusiona mágicamente para crear un futuro brillante en conjunto, al igual que lo hace un caleidoscopio. Recuenco también expresa sus mejores deseos de que las personas se reconecten y se reencuentren después del difícil período.

"Kaleidoscope es una película que muestra y explora la belleza, rodada íntegramente con HONOR Magic4 Pro. Kaleidoscope es una revisión del Mito de Narciso, una reflexión sobre nuestra relación con nuestra imagen. Es un proyecto audiovisual en el que me interesa más mostrar que contar", dijo Recuenco, "Kaleidoscope es un paso más en mi relación con HONOR. La experiencia de rodar una película con HONOR Magic4 Pro es nueva y atractiva, me emocionó ver cómo la tecnología de hoy en día nos da más métodos y posibilidades para crear y expresar."

El uso de la tecnología premium de HONOR IMAX Enhanced certificado Magic 4 Pro no tiene igual. Ha permitido a artistas y creadores presentar mundos nuevos, sugerentes y oníricos. Kaleidoscope, rodado íntegramente con el HONOR Magic 4 Pro, es un testimonio de la capacidad técnica del smartphone y su cámara para crear y contar historias bellas y artísticas.

La serie HONOR Magic3 fue el primer smartphone equipado con la certificación IMAX Enhanced del mundo. Asimismo, el HONOR Magic4 Pro, el último buque insignia de HONOR, también cuenta con la certificación IMAX Enhanced. El HONOR Magic4 Pro es el primer smartphone de la industria que admite la grabación de vídeo en formato 10bit 4K 60fps Log, lo que aporta una calidad de vídeo fantástica a las secuencias capturadas por el smartphone. Recuenco utilizó esta función durante el rodaje de la película, la extrema calidad del vídeo le proporcionó más espacio para la postproducción. Esta innovadora tecnología permite dar rienda suelta a la creatividad. Como complemento al rendimiento de la grabación de vídeo, el pionero formato Magic-Log y las LUTs 3D ajustadas por los coloristas de Hollywood, permiten a los consumidores contar con las herramientas necesarias para grabar vídeos de nivel cinematográfico con sus smartphones.

Sea cual sea el lugar de rodaje, HONOR Magic4 Pro podrá adaptarse a todo tipo de entornos gracias a su certificación IP68. [1]Ofrece una protección eficaz contra el polvo, la lluvia y el agua, y es capaz de sumergirse en profundidades de agua de hasta 1,5 m durante 30 minutos. Todo ello se combina para ofrecer al realizador de películas una experiencia de grabación sin preocupaciones.

Estas increíbles características del HONOR Magic4 Pro dan a los artistas los medios para convertirse en un Maestro de la Película, permitiéndoles dar rienda suelta a su talento para crear increíbles cortometrajes como Kaleidoscope.

HONOR apuesta firmemente por la comunión entre la tecnología y el arte. HONOR Magic4 Pro está pensado para inconformistas, como Eugenio Recuenco, para espíritus libres que buscan ir más allá. Combinando innovación y calidad, HONOR permite contar historias a través de las imágenes y, sencillamente, transformar lo ordinario en extraordinario.

Momento mágico HONOR: Capturar la chispa de la vida

HONOR cree que un momento muy emotivo y bello merece ser capturado, lo cual es posible con HONOR Magic4 Pro gracias a sus nuevos y emocionantes avances en la tecnología de captura de imágenes.

Para ponerlo en práctica, la empresa ha lanzado los HONOR Magic Moments Awards 2022. Con el lema "Captura la chispa de la vida", estos premios pretenden crear una plataforma para que los amantes de la fotografía muestren su talento creativo, permitiéndoles explorar y compartir la belleza del mundo a través de las tecnologías de imagen móvil. Este concurso de fotografía ofrece un espacio para que los creadores cumplan sus sueños mientras nos ayudan a navegar por una nueva era de talento creativo de alta calidad, vinculando la tecnología y la creatividad.

"Durante la primera edición de los premios HONOR Magic Moments en 2021, los usuarios de 50 países y regiones aprovecharon las capacidades fotográficas de vanguardia de los dispositivos HONOR para crear más de 200.000 obras impresionantes", dijo George Zhao, consejero delegado de Honor Device Co, Ltd. Ltd. "Desde entonces, HONOR ha seguido aumentando su inversión en tecnología de imagen. Sobre la base de nuestro diseño de cámara dual horizontal biónica, pionero en la industria, y del rendimiento líder en la lente ultra ancha y los algoritmos de enfoque, hemos aprovechado nuestra revolucionaria tecnología de fotografía de fusión multicámara con el HONOR Magic4 Ultimate, que encabeza la clasificación de cámaras de smartphones de DXOMARK. A través de la competición, esperamos capacitar a los creadores de contenidos de todo el mundo para que se expresen y capturen más momentos mágicos con nuestras innovaciones de imagen, transformando juntos el mundo de la fotografía y la videografía móvil."

Eugenio Recuenco forma parte del jurado de los HONOR Magic Moments Awards 2022, junto a otros fotógrafos de renombre mundial y profesionales del sector. Recuenco y HONOR comparten una visión común de la fotografía y la videografía: valoran la búsqueda de la excelencia a través de la creatividad y el compromiso de desarrollar la tecnología para capacitar a las personas de todo el mundo para alcanzar las estrellas.

HONOR Magic4 Pro se lanzó globalmente en el MWC 2022, y ahora está disponible en Reino Unido, Francia, España.

Acerca de HONOR

HONOR es un proveedor líder mundial de dispositivos inteligentes. Se dedica a convertirse en una marca tecnológica icónica mundial y a crear un nuevo mundo inteligente para todos a través de sus potentes productos y servicios. Con un enfoque inquebrantable en I+D, está comprometida con el desarrollo de tecnología que permite a las personas de todo el mundo ir más allá, dándoles la libertad de lograr y hacer más. Ofreciendo una gama de smartphones, tabletas, portátiles y dispositivos de alta calidad que se adaptan a todos los presupuestos, la cartera de productos innovadores, de primera calidad y fiables de HONOR permite a las personas convertirse en una mejor versión de sí mismas.

Para obtener más información, visite HONOR en línea en www.hihonor.com

Acerca de Eugenio Recuenco : el arte de estar tras la cámara

Eugenio Recuenco no sólo es un icono de la industria fotográfica en España, sino que es uno de los fotógrafos internacionales de moda y publicidad más importantes del mundo. El estilo único e íntimo de Recuenco toma momentos de la vida que le rodea y los transforma en verdaderas obras de arte. Es reconocido mundialmente por sus fotografías pictóricas, la teatralidad de su obra y sus referencias a Tamara Lempicka y al Renacimiento.

La obra artística de Eugenio Recuenco ha sido expuesta en el Museo Reina Sofía, en la Galería CWC de Berlín o en la Galería Bertin-Touleblanc de París. Recuenco ha ganado varios premios internacionales de fotografía, entre ellos el León de Oro del Festival de Cannes (2006 y 2013) y el Oro a la Mejor Fotografía Original en el Festival Internacional El Ojo de Iberoamérica (2013).

