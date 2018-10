COMUNICADO: Honor Play anuncia alianzas estratégicas con los grandes juegos para móvil PUBG MOBILE y Asphalt 9: Legends en Gamescom

Publicado 22/08/2018 23:40:06 CET

- Honor Play anuncia alianzas estratégicas conjuntas con los grandes juegos para móvil PUBG MOBILE y Asphalt 9: Legends en Gamescom

La personalización específica de juegos con Honor Play estará disponible para PUBG MOBILE y Asphalt 9: Legends de Gameloft para una ofrecer una experiencia de juego revolucionaria

COLONIA, Alemania, 22 de agosto de 2018 /PRNewswire/ -- Honor, una joven e innovadora marca electrónica de teléfonos inteligentes que marca tendencia, ha anunciado hoy alianzas estratégicas con los desarrolladores de juegos líderes del sector PUBG Corp., Tencent y GAMELOFT, y muchos más, en Gamescom. Honor está asociada con PUBG MOBILE y Asphalt 9: Legends para revolucionar el sector de los juegos móviles, empezando por la velocidad y el rendimiento sin precedentes de Honor Play, su calidad gráfica mejorada y una mayor duración de la batería, además de una emocionante serie de experiencias de juegos estrellas.

SOBREVIVA EN PUBG MOBILE CON HONOR PLAY

Honor está trabajando estrechamente con PUBG MOBILE, uno de los mejores juegos de torneos tácticos del mundo desarrollado por Tencent y PUBG Corp. para crear de forma conjunta increíbles experiencias de juego para los fans de Honor a nivel mundial. Como marca que define las tendencias del sector de los teléfonos inteligentes, Honor se enorgullece de anunciar a PUBG MOBILE como el Official Gaming Partner (socio oficial de videojuegos) de Honor Play, un videojuego al que se le ha otorgado el título Trending Game of the Year (juego tendencia del año) por los premios SXSW Gaming de este año y que cuenta con más de 10 millones de usuarios activos diarios en todo el mundo (exceptuando a China). Tanto PUBG MOBILE como Honor reúnen a amigos para disfrutar de experiencias emocionantes. Esta asociación de videojuegos llevará a un nuevo nivel la experiencia de los fans de Honor con Honor Play.

https://mma.prnewswire.com/media/733425/honor_play.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/733425/honor_play.jpg]

Estas dos marcas de tecnología y juegos líderes en el sector han afianzado una sólida relación para aplicar la última tecnología de videojuegos de Honor en PUBG MOBILE y ejecutar campañas de videojuegos a todo el mundo con Honor Play. Para ofrecer una experiencia de juego más fluida y cómoda, Honor se ha asociado con PUBG MOBILE para personalizar el rendimiento de los gráficos en el juego con el apoyo de Honor Play, con una velocidad de cuadro casi completo de reproducción de 39, 22 Ago. ([1]) - y una tasa de fluctuación estable de 0,21%([2]). Se espera que más dispositivos de Honor se asocien con PUBG MOBILE en el futuro.

En el evento Gamescom de este año, Honor y PUBG MOBILE invitaron a jugadores y aficionados a poner a prueba sus habilidades en Colonia, donde compitieron por equipos con y contra los mejores jugadores del mundo, además de tener la oportunidad de experimentar la velocidad y el rendimiento sin precedentes de Honor Play en la feria. Honor y PUBG MOBILE organizarán más torneos en línea y campañas fuera de línea en Europa Occidental, Europa Central y Oriental y Nórdica, la región Asia-Pacífico, Oriente Medio, Rusia e India.

GANAR EN ASPHALT 9: LEGENDS CON HONOR PLAY

Honor está trabajando con Asphalt 9: Legends, el juego para móviles más popular del mundo creado por Gameloft, para llevar a los jugadores a un nuevo nivel en su experiencia de juegos de carreras de coches para móviles con Honor Play. La colaboración con Asphalt 9: Legends tiene mucho potencial y no es la primera vez que Honor se asocia con Gameloft. Para el Honor 5X, Honor trabajó con Gameloft para lanzar el #Asphalt8HonorCup Challenge. Para el programa Honor View 10, Honor colaboró con Gameloft en el lanzamiento de la Modern Combat VersusHonor International Series Esports Competition (competición de deportes electrónicos de la serie internacional de combate moderno de VersusHonor). Tanto los productos como los eventos tuvieron un increíble éxito y fueron clave para que Honor tomara la decisión, con confianza de colaborar con Gameloft por tercera vez.

https://mma.prnewswire.com/media/733426/Honor_Play_2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/733426/Honor_Play_2.jpg]

El modelo Honor Play representa un momento de "estar listos para la acción" para los jugadores móviles. Esta personalización del juego consigue una velocidad de cuadro casi completo y una experiencia fluida incluso en caso de jugar a juegos con un contenido gráfico exigente. La tecnología de audio Histen 3D ofrece un campo de sonido 3D ultraamplio para los jugadores. Este sonido envolvente virtual proporciona una experiencia cinemática desde diferentes direcciones, lo que permite a los jugadores localizar a los enemigos y disparar en la dirección correcta con precisión. En PUBG MOBILE, la función AI 4D Smart Shock también está habilitada para 30 casos de vibración diferentes, y responderá de acuerdo a la dirección de los enemigos que se aproximan o de los disparos, y el usuario incluso sentirá el retroceso al apretar el gatillo. El modelo Honor Play también cuenta con una pantalla de 6,3 pulgadas FullView con una asombrosa relación de aspecto de 19.5:9 y una duradera batería de 3750 mAh que permite hasta 4,5 horas de juego. Los jugadores pueden disfrutar de una experiencia visual más agradable al jugar y al ejecutar múltiples tareas a la vez, además de una oferta de entretenimiento ininterrumpida.

"El lanzamiento de Honor Play representa un paso de gigante para la experiencia de los usuarios de juegos móviles. Honor no solo ofrece una experiencia excepcional, también nos asociamos con desarrolladores de juegos de alto nivel para crear más experiencias divertidas para los jugadores", afirmó George Zhao, presidente de Honor. "Honor Play marca un momento de 'estar listos para la acción' para Honor, para los jugadores móviles y para nuestros socios".

Acerca de Honor

Honor es una de las principales marcas digitales de teléfonos inteligentes perteneciente a Huawei Group. En consonancia con su eslogan "For the Brave" (Para los valientes), la marca fue creada para satisfacer las necesidades de los nativos digitales a través de productos optimizados para Internet que ofrecen experiencias de usuario superiores, inspiran a ponerse en acción, fomentan la creatividad y permiten a los jóvenes alcanzar sus sueños. Con ello, Honor se ha distinguido por mostrar su propia valentía al hacer las cosas de una forma distinta y tomar las medidas necesarias para introducir las últimas tecnologías e innovaciones para sus clientes.

