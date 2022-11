HONOR presenta el HONOR Magic Vs y la serie HONOR 80 en China (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

-HONOR presenta el HONOR Magic Vs, su buque insignia plegable de nueva generación y la serie HONOR 80 en China

Con un diseño vanguardista, una pantalla revolucionaria y un rendimiento sin precedentes, el nuevo HONOR Magic Vs establece nuevos puntos de referencia para los plegables emblemáticos

SHENZHEN, China, 23 de noviembre de 2022 /PRNewswire/ -- La marca global de tecnología HONOR ha anunciado hoy el lanzamiento en China del HONOR Magic Vs y de la serie HONOR 80. El HONOR Magic Vs supera los estándares de la industria en cuanto a diseño, pantalla, rendimiento y experiencia de usuario, convirtiéndose en el compañero perfecto para los negocios y el entretenimiento. La serie HONOR 80, que permite a los jóvenes creadores desarrollar su potencial creativo, es el último smartphone que se incorpora a la elegante gama de la serie N de HONOR, y cuenta con capacidades mejoradas de videografía y fotografía.

"Estamos encantados de presentar nuestro buque insignia plegable de próxima generación, el HONOR Magic Vs, que incluye innovaciones revolucionarias y una experiencia de usuario excepcional en un diseño elegante y con estilo", dijo George Zhao, consejero delegado de HONOR Device Co, Ltd. "El HONOR Magic Vs será nuestro primer buque insignia plegable que debutará en los mercados extranjeros y estamos seguros de que ofrecerá enormes avances, transformando la forma en que la gente de todo el mundo utiliza sus teléfonos inteligentes".

Un plegable líder en la industria con un innovador diseño de bisagra

Excepcionalmente delgado y ligero, el HONOR Magic Vs tiene un grosor de 12,9 mm[1] cuando está plegado y pesa sólo 261 g[2], lo que lo convierte en el smartphone plegable más ligero de la industria en la actualidad, y una delicia para llevar a todas partes. El HONOR Magic Vs también cuenta con una batería extra grande de 5.000mAh[3], la mayor batería en la misma clase de smartphones plegables existentes actualmente, para su uso durante todo el día. Dando vida a la belleza de la armonía, el HONOR Magic Vs cuenta con un diseño simétrico y sin fisuras, dándole un aspecto y una sensación de primera calidad. Gracias a su sofisticado diseño de bisagras, el HONOR Magic Vs se pliega sin espacios y ofrece una pantalla sin pliegues cuando se despliega.

Contribuyendo a su ligereza, la HONOR Magic Vs cuenta con una bisagra superligera sin engranajes cuidadosamente elaborada con una tecnología de procesamiento de fundición de una sola pieza, que reduce drásticamente el número de componentes de la estructura de soporte utilizada en la bisagra de 92 a 4[4], manteniendo su durabilidad y robustez. Construida con materiales de grado aeroespacial, la bisagra del HONOR Magic Vs es capaz de soportar más de 400.000 pliegues[5], lo que equivale a más de diez años de uso con 100 pliegues al día, creando un nuevo punto de referencia en el diseño de smartphones plegables.

Gran pantalla doble para una experiencia de visualización excepcional

Superando a los plegables existentes que a menudo vienen con una pantalla externa larga y estrecha, el HONOR Magic Vs cuenta con una pantalla de 6,45 pulgadas[6] cuando se pliega, con una relación de aspecto 21:9 fácil de usar y una relación pantalla-cuerpo del 90 %[7], lo que permite a los usuarios ver el contenido e introducir texto con notable facilidad. Cuando se despliega, el HONOR Magic Vs ofrece una experiencia similar a la de una tableta con una pantalla interna extra ancha de 7,9 pulgadas, perfecta para los usuarios que buscan una multitarea sin esfuerzo y más espacio en la pantalla para disfrutar de todos sus contenidos favoritos.

El HONOR Magic Vs es compatible con una gama de colores 100 % DCI-P3 y ofrece hasta 1.070 millones de colores, lo que permite a los usuarios disfrutar de unas imágenes impresionantes con colores reales. Con una frecuencia de refresco de pantalla de hasta 120 Hz[8], los espectadores tienen garantizada una experiencia de entretenimiento envolvente tanto si ven películas como si navegan por Internet o juegan.

El HONOR Magic Vs, que ofrece soluciones profesionales para el confort ocular, cuenta con Dynamic Dimming, que ajusta el brillo de la pantalla de forma inteligente y dinámica para reducir la fatiga ocular causada por el uso prolongado de la pantalla. El HONOR Magic Vs también ofrece una función totalmente nueva: la Pantalla Nocturna Circadiana, que minimiza eficazmente los efectos negativos de la luz azul y ayuda a los usuarios a mejorar la calidad del sueño y a ser más enérgicos y productivos durante el día. Ambas pantallas del HONOR Magic Vs están equipadas con la tecnología de atenuación PWM de 1920Hz para reducir el parpadeo de la pantalla, garantizando una experiencia de visualización cómoda incluso en entornos con poca luz.

Fotografía computacional y experiencia de audio mejorada

El HONOR Magic Vs cuenta con un sistema de triple cámara que incluye una cámara principal IMX800 de 54 MP, una cámara principal ultra ancha y macro de 50 MP y una cámara con zoom óptico 3X de 8 MP, lo que permite a los usuarios capturar imágenes cautivadoras con un detalle asombroso, ofreciendo una experiencia fotográfica y videográfica superior. Gracias al motor de imagen HONOR patentado con IA, el HONOR Magic Vs cuenta con las mejores capacidades de fotografía computacional de su clase, produciendo imágenes de alta calidad en todos los escenarios.

Rendimiento inigualable durante todo el día

Equipado con la plataforma móvil Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1[9], el HONOR Magic Vs ofrece un rendimiento emblemático. Con un rendimiento mejorado de la GPU y la CPU y una mayor eficiencia energética, el HONOR Magic Vs permite una experiencia de usuario más rápida y fluida. El HONOR Magic Vs también está equipado con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento o 12 GB de RAM y 256/512 GB de almacenamiento, lo que aumenta la velocidad de procesamiento general y la capacidad de almacenamiento.

Gracias a la carga superior HONOR de 66 W[10], el HONOR Magic Vs permite que la batería se cargue al 100 % en tan solo 46 minutos[11].

Seguridad Dual-TEE para una mayor seguridad

El HONOR Magic Vs viene con un sistema de seguridad Dual TEE (Trusted Execution Environment) codesarrollado con Qualcomm que ofrece protección a nivel de hardware a los usuarios, garantizando una mayor privacidad y seguridad. Con la última versión de MagicOS 7.0 basada en Android 12, el HONOR Magic Vs cuenta con una serie de funciones inteligentes mejoradas para facilitar la multitarea y aumentar la productividad al máximo.

Serie HONOR 80: Nuevo compañero para los entusiastas del Vlogging

Compuesta por el HONOR 80 Pro y el HONOR 80, la serie HONOR 80 lleva el vlogging móvil a un nivel completamente nuevo. La función AI Vlog Master, pionera en el sector, ayuda a identificar los escenarios de disparo con precisión y recomienda el modo de disparo más adecuado, incluyendo Macro[12], Noche[13], Retrato, Solo Cut, Multi-Vídeo y Vídeo HDR, para permitir una experiencia fotográfica perfecta en la serie HONOR 80. Equipada con HONOR Image Engine, la serie HONOR 80 mejora el procesamiento de la imagen y lo ajusta a las diferentes condiciones de iluminación para ofrecer siempre imágenes vívidas.

Para ofrecer una experiencia fotográfica excepcional, la serie HONOR 80 cuenta con la mejor cámara principal de 160 MP ultra clara, que cuenta con un gran sensor de 1/1,56 pulgadas con un píxel de 2,24 µm que captura más luz, ofreciendo fotos de alta calidad con un detalle impresionante, incluso en condiciones de poca luz.

El HONOR 80 Pro está impulsado por la plataforma móvil Qualcomm® Snapdragon® 8+ Gen 1[14], y cuenta con una gran batería de 4.800 mAh, que ejecuta la última versión de MagicOS 7.0 para ofrecer un rendimiento a nivel de buque insignia para una experiencia de usuario elevada.

Color, precio y disponibilidad

El HONOR Magic Vs está disponible en impresionantes colores: Naranja, Cian y Negro[15] . A partir del 23 de noviembre, el HONOR Magic Vs estará disponible para su precompra en China por 7.499 RMB.

La serie HONOR 80 estará disponible en cuatro colores de moda, como el azul rizado, el rosa amanecer, el verde esmeralda y el negro medianoche. La serie HONOR 80 estará disponible para su reserva en China a partir del 23 de noviembre a partir de 2.699 RMB.

Para más información, visite la tienda online de HONOR en www.hihonor.com.

