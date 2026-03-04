(Información remitida por la empresa firmante)

-HONOR promueve la colaboración abierta bajo la nueva visión del ecosistema de IA, mientras se abren nuevas oportunidades para los dispositivos de IA

Para construir una interfaz verdaderamente unificada, la compañía se complace en implementar su estrategia de ecosistema abierto de dispositivos de IA a través de la plataforma HONOR AI Connect.

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 2 de marzo, HONOR, la empresa global de ecosistemas de dispositivos de IA, presentó su plan de acción para este ecosistema durante la mesa redonda inaugural ConnectAI del Mobile World Congress (MWC) 2026. HONOR reveló su estrategia para implementar un ecosistema de dispositivos abierto a través de la plataforma HONOR AI Connect, que se prevé que integre más de 20.000 servicios de IA para finales de 2026.

Esta estrategia marca la transformación acelerada de HONOR, pasando de ser un fabricante de smartphones a convertirse en una empresa líder mundial en ecosistemas de dispositivos de IA. El motor principal es la plataforma HONOR AI Connect, completamente renovada, que pone a disposición de todos los socios del ecosistema las principales capacidades de IA de HONOR. Esta transición va más allá de la simple conectividad hacia una inteligencia profundamente compartida, con el objetivo de crear un avatar personal para los usuarios dentro de un amplio ecosistema de dispositivos multimarca.

Durante la mesa redonda, Fang Fei, presidenta de Productos de HONOR, se reunió con Philippe Lucas, vicepresidente ejecutivo de Alianzas, Contenido y Dispositivos de Innovación de Orange, para una conversación enriquecedora sobre la convergencia de la IA, los dispositivos y la conectividad. Centrada en el tema de "romper barreras", HONOR recalcó su compromiso de colaborar con socios como Orange para expandirse a nuevas categorías de hardware, como educación, hogar inteligente, productos de audio, mascotas y juguetes.

Para ilustrar esta visión, Fang Fei trazó un paralelismo con la historia evolutiva, explicando que la industria está al borde de una "Explosión Cámbrica" en dispositivos de IA. Señaló que, al igual que la Explosión Cámbrica original hace millones de años condujo a una repentina explosión de innumerables nuevas formas de vida, el mundo está a punto de presenciar una diversificación similar, rápida y masiva, de nuevos dispositivos inteligentes. Esta evolución hará que la IA adopte nuevas formas, desde la "IA encarnada", como el HONOR Robot Phone, hasta los compañeros de IA especializados que HONOR está explorando con sus socios.

"En HONOR, creemos que los 'jardines amurallados' deberían ser cosa del pasado", afirmó Fang Fei, presidenta de Productos de HONOR. "Nuestra visión es simple. Queremos combinar nuestro enfoque centrado en el ser humano con la tecnología para maximizar el potencial de cada persona. Para ello, estamos creando compañeros de IA que permiten a los usuarios ser más creativos y estar más conectados".

Una transformación más profunda se está desarrollando a través de la evolución de nuestras tecnologías distribuidas subyacentes. Antes, la interacción persona-computadora se limitaba a una sola pantalla. Hoy, gracias a la tecnología distribuida, hemos superado las barreras físicas del hardware.

Este cambio se manifiesta en dos tendencias clave: la "disociación" del hardware inteligente, que hace que los dispositivos evolucionen hacia periféricos especializados para escenarios específicos, y la "ubiquitización" de los puntos de entrada de la IA, creando nuevos paradigmas de interacción adaptados a los contextos del mundo real.

Para construir una experiencia verdaderamente unificada ante este desafío, HONOR está implementando su estrategia de ecosistema abierto de dispositivos de IA a través de la plataforma HONOR AI Connect. En este nuevo mundo, la "interfaz" es un Agente de IA: un gemelo digital personal que reside en los dispositivos del usuario. Gracias a la plataforma abierta, este gemelo digital comprende la intención del usuario en su teléfono y la transmite a su coche conectado, hogar inteligente o robot de servicio, lo que permite una continuidad inteligente y fluida.

Esta nueva generación de dispositivos rompe con los formatos tradicionales. Ilustra el concepto de Inteligencia Humana Aumentada (IHA) de HONOR, transformando los dispositivos de herramientas pasivas a socios proactivos. Un excelente ejemplo es el HONOR Robot Phone, un dispositivo innovador que fusiona la innovación de los smartphones con la robótica. Actúa como un cinematógrafo personal, grabando automáticamente y grabando vídeo, permitiendo a los usuarios participar activamente en sus propios recuerdos.

Durante su evento de lanzamiento oficial el 1 de marzo, HONOR presentó su último smartphone plegable con IA nativa, el ultrafino HONOR Magic V6, junto con su última generación de innovadores PC, tabletas y más. Desde el Robot Phone hasta las últimas innovaciones en plegables, tabletas y PC, los medios de comunicación internacionales y los asistentes al MWC están invitados a visitar el stand de HONOR en el pabellón 3 para experimentar de primera mano el futuro de los dispositivos inteligentes.

Para más información, visite www.honor.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924555...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/honor-promueve-la-colaboracion-abierta-bajo-la-nueva-vision-del-ecosistema-de-ia-302703163.html