HOPE muestra mejores resultados que la perfusión normotérmica (NMP) en el trasplante de hígado

- El primer estudio comparativo de la perfusión oxigenada hipotérmica (HOPE) con la perfusión normotérmica (NMP) en el trasplante de hígado muestra mejores resultados con HOPE

Nuevos datos presentados durante la sesión plenaria del Congreso Mundial de Trasplantes en San Francisco demuestran que HOPE mejoró la supervivencia del injerto y del receptor con menos complicaciones postrasplante

CHICAGO, 4 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- El uso de la máquina de perfusión oxigenada hipotérmica (HOPE), junto con el sistema de perfusión VitaSmart, puede ofrecer una mayor supervivencia de los receptores de órganos y trasplantes en comparación con la máquina de perfusión normotérmica (NMP), según un nuevo y primer ensayo comparativo presentado hoy en el Congreso Mundial de Trasplantes (WTC) 2025 en San Francisco, California. El Congreso Mundial de Trasplantes (WTC) es el congreso conjunto de la Sociedad Americana de Trasplantes (AST), la Sociedad Americana de Cirujanos de Trasplantes (ASTS) y la Sociedad de Trasplantes (TTS). Se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos métodos de perfusión: HOPE demostró una mejor supervivencia de los órganos y los receptores, así como una reducción de los efectos secundarios postrasplante, incluyendo la reducción de las estenosis no anastomóticas (NAS) y la pérdida del injerto asociada a NAS.

Los resultados del estudio fueron presentados por el doctor Chase J. Wehrle, del Centro de Trasplantes de Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, en una sesión plenaria de presentación en el podio, y fueron reconocidos con el Premio a Jóvenes Investigadores. El análisis utilizó datos del estudio de seguimiento de 12 meses del ensayo clínico Bridge to Life Ltd. Bridge to Hope (HOPE con sistema de perfusión VitaSmart).

"Este estudio confirma todos los análisis previos de nuestro ensayo Bridge to Hope y demuestra a la comunidad de trasplantes que HOPE puede, de hecho, ofrecer mejores resultados de supervivencia del órgano y del receptor que el NMP", comentó Don Webber, consejero delegado y director general de Bridge to Life Ltd., proveedor líder de soluciones de trasplante y tecnologías innovadoras, y patrocinador del ensayo clínico Bridge to Hope. "Esta es una prueba más del valor que el uso de HOPE aporta al aumentar la disponibilidad de hígados para trasplante, mejorando potencialmente el acceso para quienes los necesitan y reduciendo el tiempo de espera para el trasplante".

La perfusión oxigenada hipotérmica (HOPE) y la perfusión mecánica normotérmica (NMP) son las dos técnicas más populares para la perfusión hepática ex situ. A pesar de su uso rutinario en muchos países, sus resultados clínicos nunca se han comparado directamente. Esta comparación post hoc de Bridge to Hope (HOPE con VitaSmart) con resultados institucionales recopilados prospectivamente con NMP tras el almacenamiento en frío estático (SCS) se realizó para evaluar si las diferencias eran atribuibles al tipo de conservación o a otras prácticas. Consulte el resumen aquí: (insertar enlace)

Bridge to Life™ Ltd. es líder en el mercado de soluciones para la preservación de órganos, ofreciendo productos de primera calidad como Belzer UW, EasiSlush y el sistema de perfusión oxigenada hipotérmica VitaSmart™1. Con un fuerte enfoque en la calidad, la innovación y la accesibilidad de los productos, la empresa presta servicios y colabora con importantes centros de trasplantes y organizaciones de obtención de órganos a nivel mundial.

1VitaSmart™ cuenta con el marcado CE y está disponible para su venta en varios mercados fuera de Estados Unidos. VitaSmart™ está pendiente de aprobación por la FDA en Estados Unidos.

