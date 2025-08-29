hoppaGo y Scandinavian Airlines (SAS): redefiniendo la conectividad de los viajes aéreos

(Información remitida por la empresa firmante)

LONDRES, 29 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- hoppaGo, la plataforma líder mundial de transporte terrestre multimodal, y SAS, la principal aerolínea de Escandinavia, dieron a conocer hoy una importante expansión de su alianza estratégica. Tras una exitosa colaboración que ofrece servicios de reserva anticipada y de transporte desde septiembre de 2024, la alianza ahora integra directamente la red ferroviaria global de hoppaGo en el sitio web de SAS.

Esta nueva función, vigente a partir del 30 de junio de 2025, permite a los clientes de SAS reservar billetes de tren de forma sencilla y en minutos en más de 70 países. La integración conecta a los viajeros con más de 2000 compañías ferroviarias, incluyendo importantes operadores como Heathrow Express, Arlanda Express y Renfe Viajeros. Esto simplifica el viaje al eliminar las colas de última hora y permitir la reserva desde una única plataforma.

Esta colaboración mejorada se basa en la tecnología SaaS propia de hoppaGo, diseñada para abordar los desafíos que han persistido en las ventas de transporte terrestre. Al utilizar ofertas inteligentes y multipunto durante todo el recorrido del cliente, desde la reserva inicial del vuelo hasta los correos electrónicos posteriores a la reserva y el servicio de transporte bajo demanda, hoppaGo garantiza que se presente la opción de viaje adecuada en el momento oportuno. Este enfoque maximiza la comodidad y la aceptación del servicio en cada etapa.

Esta expansión ofrece una variedad y una flexibilidad inigualables a los clientes de SAS. Además de la plataforma existente con más de 70.000 proveedores de viajes en más de 182 países, los pasajeros ahora pueden comparar y reservar su viaje en tren al instante. Esta solución completa, que abarca desde el primer hasta el último tramo, permite a cualquier viajero personalizar su viaje ideal, ya sea que necesite un vehículo ejecutivo o un billete de tren económico.

"Nuestra colaboración con SAS siempre se ha centrado en proporcionar confianza, seguridad y calidad garantizada", destacó Chris Harrington, director general de hoppaGo. "Al integrar nuestra amplia red de trenes, traslados privados y transporte con conductor en la experiencia del cliente de SAS, no solo ofrecemos una variedad inigualable, sino que también garantizamos el futuro de su oferta de servicios, impulsando tanto la satisfacción del cliente como el crecimiento sostenible de los ingresos".

"En SAS, nuestra misión es brindar a nuestros pasajeros las soluciones de viaje más convenientes, integradas y fiables", afirmó Caroline Bergström, directora de Productos Complementarios y Retail de SAS. "La tecnología innovadora y el completo mercado de hoppaGo se alinean perfectamente con nuestra visión de ser la opción predilecta de los viajeros. Esta colaboración consolidada nos permite ofrecer una experiencia puerta a puerta verdaderamente fluida, lo que refuerza nuestro compromiso con la innovación centrada en el cliente y la excelencia operativa".

Acerca de hoppaGo

hoppaGo es un mercado B2B líder a nivel mundial para el transporte terrestre, que ofrece una plataforma única para toda la movilidad terrestre. Nuestra tecnología con visión de futuro proporciona a los socios de viajes un acceso sin problemas a una red global de más de 70.000 proveedores de viajes y más de 2.000 compañías ferroviarias, lo que garantiza que cada viajero llegue feliz. Más información en http://www.hoppa.com

Acerca de SAS

SAS, la aerolínea líder de Escandinavia desde 1946, conecta la región con 135 destinos globales a través de centros de conexión en Copenhague, Oslo y Estocolmo. Con más de 25 millones de pasajeros al año, SAS es la aerolínea más puntual de Europa y aspira a cero emisiones netas para 2050. Miembro de SkyTeam desde 2024, SAS impulsa la innovación en la aviación. Más información en http://www.flysas.com

