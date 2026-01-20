Horizon Capital respalda a Notus Energy en un proyecto de energía eólica de 124 MW en Ucrania

(Información remitida por la empresa firmante)

-Horizon Capital, con sede en Kiev, respalda a Notus Energy en el lanzamiento de un proyecto de energía eólica de 124 MW en Ucrania como la primera inversión de Horizon Capital Catalyst Fund, su fondo más nuevo

DAVOS, Suiza, 20 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Horizon Capital, firma líder de capital privado en Europa Emergente con 1.800 millones de dólares bajo gestión, anunció hoy el cierre inicial de su Horizon Capital Catalyst Fund ("HCCF", "Fondo Catalyst"), centrado en la reconstrucción, junto con su primera transacción: respaldar a la empresa alemana Notus Energy para financiar un proyecto eólico de 124 MW en la región de Odesa, uno de los proyectos de energía renovable listos para construir más avanzados y mejor estructurados de Ucrania. Oleksii Sobolev, ministro de Economía, Medio Ambiente y Agricultura de Ucrania, asistió a ambas ceremonias de firma.

La transacción representa la primera inversión del recién lanzado Fondo Catalyst de Horizon Capital, que alcanzó más del 50% de su tamaño objetivo en el cierre inicial, 152 millones de euros de un total de 300 millones. El Fondo Catalyst proporciona entre 20 y 50 millones de euros de capital de crecimiento por inversión en sectores estratégicos con una gran cantidad de activos que requieren un capital significativo en la actualidad, como la energía, la infraestructura digital y la construcción.

El Fondo Catalyst adquirirá una participación del 45% en el Proyecto, que se espera movilice más de 220 millones de euros de inversión total, incluyendo un paquete de deuda estructurada liderado por instituciones financieras internacionales de desarrollo, como EBRD, IFC, Swedfund, BIO y Green for Growth Fund.

El Proyecto está siendo desarrollado por Notus Energy, una empresa alemana de energías renovables que ha implementado 1,6 GW de capacidad instalada a nivel mundial y se encuentra entre los proyectos de energías renovables más avanzados y mejor estructurados de Ucrania. El proyecto es el primero de tres parques eólicos en la cartera de proyectos a corto plazo de Notus Energy en Ucrania, que suma un total de aproximadamente 300 MW, y es parte de una cartera más amplia de desarrollo de energías renovables en Ucrania de más de 1,3 GW en proyectos en diferentes etapas.

Más allá de su importancia estratégica, el proyecto tiene un impacto ambiental, social y de gobernanza (ESG) sustancial: se espera que genere 378 GWh de electricidad limpia al año, suficiente para abastecer a 120.000 hogares, a la vez que reduce las emisiones de CO₂ en aproximadamente 244.000 toneladas al año. Además, creará más de 300 empleos durante la construcción y 50 puestos fijos, y cumple plenamente con los estándares internacionales de medio ambiente y seguridad, lo que garantiza prácticas de gobernanza y sostenibilidad de primer nivel.

Dmytro Boroday, socio de Horizon Capital y responsable del Fondo Catalyst, declaró: "Estamos encantados de unir fuerzas con Notus Energy para la implementación de su primer proyecto de energía eólica en Ucrania. Este proyecto es precisamente el tipo de proyecto financiable y de alta calidad que el Fondo Catalyst buscaba respaldar: moviliza capital a gran escala ahora, para un sector crucial de la economía ucraniana, establece un referente para los estándares internacionales en el sector energético y transmite un mensaje contundente de confianza en el futuro de Ucrania. La asociación con Notus Energy demuestra que Ucrania puede atraer inversores globales de alta calidad e inversiones sustanciales cuando los proyectos se estructuran según estándares internacionales, están protegidos por una sólida mitigación de riesgos y son desarrollados y respaldados por socios sólidos. Mediante el uso de capital catalítico, buscamos atraer capital de seguimiento sustancial a infraestructuras críticas que impulsarán la recuperación y el crecimiento a largo plazo de Ucrania".

Heiner Dietmar Roger, fundador y consejero delegado de Notus Energy, comentó: "Nos honra asociarnos con Horizon Capital, ya que esta transacción marca un hito importante para Notus Energy en la implementación de nuestro primer proyecto en Ucrania. Con la inversión del Fondo Catalyst, contamos con el respaldo de capital necesario para seguir adelante con el proyecto de 124 MW, que proporcionará capacidad energética crítica, creará empleos técnicos altamente cualificados y contribuirá a los objetivos de sostenibilidad de Ucrania. Consideramos que Ucrania es un mercado con sólidos fundamentos para el despliegue de energías renovables, y esta transacción sienta las bases para que Notus Energy impulse nuestra cartera de desarrollo a medio plazo en Ucrania, con la ambición de alcanzar los 1,3 GW para 2030.

La implementación de la transacción está sujeta a la firma de los acuerdos definitivos y a las autorizaciones regulatorias correspondientes.

Acerca de Notus Energy

Fundada en 2001, Notus Energy, empresa de gestión propia, es una empresa alemana que desarrolla, opera e invierte en proyectos de energía renovable en todo el mundo. Con operaciones en 18 países y una sólida cartera de proyectos eólicos y solares, Notus aporta una sólida experiencia técnica y un compromiso a largo plazo con el sector de las energías renovables de Ucrania.

Acerca de Horizon Capital

Horizon Capital es la firma de capital privado líder en Europa Emergente, con más de 1.800 millones de dólares en activos bajo gestión (AUM) procedentes de inversores con una base de capital superior a los 700.000 millones de dólares. Su estrategia de inversión se centra en respaldar a emprendedores visionarios que lideran empresas de rápido crecimiento en Ucrania y Moldavia. Los fondos gestionados por Horizon Capital han invertido en más de 190 empresas que emplean a más de 56.000 personas. HCCF aspira a alcanzar su objetivo de 300 millones de euros y es un testimonio de la unión de instituciones en apoyo del prometedor futuro de Ucrania.

