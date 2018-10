COMUNICADO: El hotel Baccarat Hotel New York aparece en la lista de 2018 de hoteles cinco estrellas de Forbes Travel Guide

Publicado 26/02/2018 8:01:40 CET

NUEVA YORK, 26 de febrero de 2018 /PRNewswire/ -- Forbes Travel Guide desveló su nueva lista de clasificación por estrellas, incluyendo al hotel Baccarat Hotel New York en la lista de hoteles de cinco estrellas de Forbes Travel Guide. El hotel Baccarat Hotel New York es uno de los dos hoteles de Nueva York que ha logrado tener cinco estrellas desde 2016 y se expondrá junto con el resto de hoteles con estrellas en ForbesTravelGuide.com.

El Sunshine Insurance Group, un exhaustivo grupo financiero con sede en China considerado la empresa más exitosa de seguros e inversiones del país, es el dueño del hotel Baccarat Hotel New York. Sunshine Insurance Group compró las propiedades del Starwood Capital Group en 2015.

"Cuando creamos el hotel Baccarat Hotel New York buscamos recrear la elegancia y la perfección de los cristaleros franceses en una marca hotelera de lujo", comentó Barry Sternlicht, presidente y director ejecutivo de Starwood Capital Group, la empresa matriz del hotel Baccarat Hotel New York. "Estamos encantados con las cinco estrellas de Forbes Travel Guide, es todo un honor muy prestigioso. Es un tributo a la gran labor y la dedicación de nuestro equipo que proporciona a nuestros huéspedes un nivel de lujo sin igual".

Acerca de Baccarat Hotel New York:Baccarat Hotel New York es el primer hotel e insignia global de la marca de cristal Baccarat que tiene 254 años. El hotel, que está enfrente del Museum of Modern Art y cerca de las tiendas legendarias de la Quinta Avenida, cuenta con 114 habitaciones y suites diseñadas por el equipo de lujo basado en París, Guilles & Bossier, diseño que deleita los sentidos con acabados elegantes y una atención al detalle artesanal. Las instalaciones incluyen sorprendentes salones donde los huéspedes pueden disfrutar del desayuno, cócteles, té y pastas; un bonito bar con bóveda de cañón con juegos de copas y vasos de Baccarat; el Spa de La Mer, el primero del mundo y una piscina de 55 pies (17 metros aprox.) que recuerda a La Côte d'Azur. Para más información, visite www.baccarathotels.com [http://www.baccarathotels.com/].

Acerca del SH Group:SH Group, un afiliado del Starwood Capital Group, es una marca global de gestión de hoteles que proporciona a Starwood con oportunidades significativas de inversión inmobiliaria y maximiza el retorno de la inversión en hoteles con los fondos dedicados a hoteles de la empresa. SH Group es dueño de la marca medio ambiental 1 Hotels & Resorts y es dueño de la licencia de Baccarat Hotels, además de otras potenciales marcas futuras. Bajo la dirección de su presidente, Arash Azarbarzin, SH Group planea seguir con su expansión, que incluye llevar su marca 1 Hotels a Los Ángeles, Cabo y la Bahía de Haitang.

