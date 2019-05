Hacia un hotel que incorpora motivos tradicionales de Kioto y diseño Omotezashiki (sala de bienvenida tradicional) (1)

Publicado 30/05/2019 14:42:19 CET

- Apertura del Oriental Hotel Kyoto Gallery el 2 de septiembre de 2019 en Kiyomizu-Gojo de Kioto -

KIOTO, Japón, 30 de mayo de 2019 /PRNewswire/ -- Hotel Management Japan Co., Ltd. (oficina central: Shibuya, Tokio; representante del director: Shunzo Azuma; en lo sucesivo denominado "HMJ"), una empresa de gestión de hoteles, ha anunciado que abrirá el Oriental Hotel Kyoto Gallery el lunes 2 de septiembre de 2019 en Kiyomizu-Gojo de Kioto. El concepto del hotel es "la esencia de Kioto". Esto se plasma en la combinación de varios motivos tradicionales y elegantes de Kioto, y añadiendo elementos esenciales a varias zonas del hotel que permiten a los visitantes disfrutar de un espacio cómodo diseñado y pensado para la gente y los visitantes del hotel. El hotel está a un paso de muchas zonas históricas de Kioto, tales como Gion, Kiyomizu-dera y el Santuario Yasaka lo que permite a sus visitantes disfrutar de la cultura y el arte de Japón, y de las principales atracciones de Kioto.

* Fachada del hotel

Fecha de apertura programada: Lunes 2 de septiembre de 2019Sitio web: https://kyotogallery.oriental-hotels.com/ [https://kyotogallery.oriental-hotels.com/] (presentación provisional del sitio planificada para el 26 de abril de 2019)Dirección: 423-1 Sujakucho, Higashiyama, Kioto, Japón 605-0901Tamaño del edificio: Siete pisos con una superficie total de suelo de 4615 m(2

)Nº de habitaciones: 150 (19 habitaciones de matrimonio, 128 habitaciones dobles, dos suites y una sala con un diseño universal)Comedores: Un café (52 comensales, solo para los huéspedes del hotel) (ofrece desayunos de 7 a.m. a 10 a.m. y está abierto como cafetería de 10 a.m. a 11 p.m.)Acceso: A un minuto andando de la estación Kiyomizu-Gojo, línea Keihan.

Próxima inauguración: Oriental Hotel Kyoto Gallery

Detalles del hotel

-- Arte y arquitectura tradicional de Kioto

El hotel incorpora motivos tradicionales de Kioto en todas las rutas que atraviesan los huéspedes, desde la entrada, que da la bienvenida a los huéspedes, al vestíbulo e incluso las habitaciones. Los visitantes disfrutarán durante su estancia de un espacio cómodo diseñado y pensado para la gente y los visitantes del hotel.

-- Esencia del hotel: Puntos principales

Motivo tradicional 1: Rejilla vertical

La rejilla vertical se utilizó durante el Periodo Heian en santuarios, templos y en las residencias de familias nobles. Se incorporó en puertas o en accesorios. Este diseño ofrece privacidad mientras permite que entre la brisa y la luz.

Motivo tradicional 2: Estampado a cuadros

Durante el Periodo Edo medio, el actor de kabuki Ichimatsu Sanogawa adoraba este diseño en la ropa con lo que se convirtió en el diseño favorito de todo Japón. Era el diseño preferido puesto que era de buen augurio, significaba prosperidad para la descendencia y la expansión del negocio ya que es un diseño que no se interrumpe.

Motivo tradicional 3: Pintura de la escuela Rinpa

Esta composición de forma osada, que usa pan de oro y papel de plata como fondo, con diseños repetidos, se caracteriza por técnicas tales como pintura de goteo tarashikomi y es una escuela de arte de diseño que estuvo activa desde finales del Periodo Momoyama hasta la época moderna.

Motivo tradicional 4: Diseño doma japonés de las habitaciones

Doma, un suelo tradicional, permite a la gente trabajar fuera estando dentro. El hotel incorpora el diseño y ambiente japonés doma, a través de accesorios antiguos, luces coloridas, puertas tradicionales y un ambiente que mete "dentro" el "exterior".

Motivo tradicional 5: Molduras de madera

El uso de madera en la construcción es una de las técnicas tradicionales de la arquitectura japonesa. Esta bonita técnica, que no usa ferretería, se puede conseguir tratando la uniformidad de las superficies para crear juntas, conexiones y ajustes con una sola pieza del material, técnica que realiza un ebanista con un estilo único de Japón, donde hay mucha humedad y la diferencia de temperaturas puede ser extrema.

-- Habitaciones

Motivo tradicional 6: Ventana/pared pantalla japonesa Yukimi shoji

Se inventó el término yukimi shoji ("shoji que te permite ver la nieve") cuando se creó una técnica para poner papel washi japonés en un lado de un marco de madera, como en las pantallas shoji normales, y poniendo un vidrio transparente en la parte inferior del marco, con lo que es posible ver, por ejemplo, cuanta nieve se ha apilado fuera de la habitación.

Motivo tradicional 7: Pintura Sumi-e de Suibokuga

Se cree que la técnica de Suibokuga se estableció durante la dinastía Tang y se introdujo en Japón durante el Periodo Kamakura. Es un tipo de pintura sumi-e que se expresa en tinta (pintura con tinta), no solo con las líneas de tinta negra sino con las maneras de representar las sombras, la luz y la oscuridad con el difuminado.

-- Despertar cálido: Desayuno de sopa y arroz

Desayuno: El buffet de desayuno se crear bajo la temática "Una comida con sopa". El chef diseñó el menú de sopas que rinde homenaje a todas las temporadas e incluye tres tipos de sopas con nutrición que dará calor a tu cuerpo. Ven y disfruta de tu sopa favorita con arroz y aderezos.

Café: Los huéspedes pueden usar el café/restaurante como espacio solo durante el día para tomar su café favorito, té o té verde, etc.

Empresa operadora: HMJ International Co., Ltd.

HMJ Internacional Co., Ltd. opera el Oriental Hotel Kyoto Gallery (oficina central: Shibuya Ward, Tokio; representante del director: Allan Takahashi), como compañía operativa, mientras que Hotel Management Japan, Co., Inc. (HMJ) es la compañía responsable de la gestión del hotel.

-- Hotel Management Japan Co., Ltd. Perfil de la empresa

Hotel Management Japan Co., Ltd. (HMJ) es una empresa de gestión de hoteles que opera 18 hoteles en Japón con un total de 5433 habitaciones. HMJ opera con libertad en la esfera de la gestión hotelera, como por ejemplo con Tokyo Disney Resort® y para hoteles asociados de marcas nacionales e internacionales tales como "Oriental," "Hilton," "Marriott," and "Holiday Inn" en todo Japón.

* Número de grupos de hoteles: 18 (número total de habitaciones en todos los hoteles: 5433; número total de empleados en todos los hoteles: aproximadamente 2400 personas.

*Hoteles nacionales: 18

