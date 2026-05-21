(Información remitida por la empresa firmante)

- HSG Laser presenta la nueva máquina de corte de chapa metálica de alta velocidad, que aumenta la eficiencia general hasta en un 45%

FOSHAN, China, May 21, 2026 /PRNewswire/ -- HSG Laser, fabricante global de equipos inteligentes para la fabricación de metales, lanzó oficialmente la máquina de corte láser de alta velocidad de la Serie GT, presentando lo que denomina una nueva generación de tecnología de corte de alta velocidad para la fabricación de chapa metálica.

Ante el aumento de los costes laborales, los plazos de entrega más ajustados y la creciente presión sobre la productividad, los sistemas de corte láser tradicionales están llegando al límite de las mejoras de velocidad convencionales. Según HSG, el verdadero corte de alta velocidad ya no se define simplemente por una mayor potencia o una mayor velocidad de desplazamiento.

FAST: La clave de la alta velocidad

El futuro del corte de alta velocidad no se trata solo de moverse más rápido, afirmó un gerente de producto de HSG. Se trata de mantener la precisión, la estabilidad y la fiabilidad a largo plazo a alta velocidad. Para eso se diseñó la Serie GT.

La Serie GT alcanza velocidades de enlace de hasta 200 m/min mediante un sistema de movimiento totalmente coordinado que combina una aceleración de 2G y un filtrado de paso bajo de 8 Hz. De forma similar al comportamiento de aceleración de un coche deportivo de alto rendimiento, el sistema permite que la máquina entre en estados de corte estables de alta velocidad casi instantáneamente, a la vez que reduce las vibraciones durante los cambios rápidos de dirección.

PRECISIÓN: ESTRUCTURAL DE ALTA VELOCIDAD

Para mantener la precisión durante el funcionamiento continuo a alta velocidad, la Serie GT incorpora una estructura de bancada de alta rigidez totalmente recocida y una fuente láser de núcleo pequeño de alto brillo, que concentra la energía láser en un área focal más pequeña para un corte más rápido y preciso.

RÁPIDO RETORNO DE LA INVERSIÓN: PRODUCTIVIDAD DE ALTA VELOCIDAD QUE SE RENTABILIZA

En aplicaciones prácticas de procesamiento de chapas finas y medianas, HSG informa que la Serie GT ofrece hasta un 45% más de eficiencia de corte en comparación con los sistemas de corte láser convencionales con configuraciones de potencia similares.

Además de aumentar la productividad, la Serie GT también está diseñada para mejorar la rentabilidad operativa. HSG estima que los clientes pueden reducir el retorno de la inversión en equipos hasta en un 31% gracias a un mayor rendimiento, un menor consumo energético y una eficiencia de corte optimizada. La reducción del consumo de electricidad y gas por pieza también puede contribuir a que los fabricantes cumplan con sus objetivos ESG y de informes sobre la huella de carbono.

HSG planea acelerar la implementación de la Serie GT en los mercados globales, posicionándola como un referente para la próxima generación de corte láser de alta velocidad en sectores como el de armarios eléctricos, equipamiento de cocina, almacenamiento de energía y fabricación de chapa metálica.

Acerca de HSG Laser

Fundada en 2006, HSG Laser es un fabricante global de equipos inteligentes para el procesamiento de metales, especializado en soluciones de corte, doblado, soldadura y automatización por láser, que presta servicios a clientes en más de 100 países y regiones de todo el mundo.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2985148...

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