Huawei acelera el viaje digital de la educación, creando juntos un nuevo valor (1)

SHENZHEN, China, 7 de julio de 2021/PRNewswire/ -- La Cumbre Global de Educación Inteligente 2021 de Huawei - con el Accelerate the Digital Journey of Education: New Value Together - ha comenzado hoy online. Huawei propuso el principio "3/3/9" como base de la solución educativa para todos los escenarios que pretende acelerar la actualización digital de la industria de la educación. Junto con los socios, Huawei pretende crear un nuevo valor compartido al permitir metodologías de enseñanza innovadoras, recursos educativos inclusivos, capacidades de investigación mejoradas y enfoques de gestión optimizados.

"La industria de la educación ve inevitable la profunda integración de la enseñanza y la tecnología. La pandemia nos ha hecho ver que la educación inteligente nunca ha sido una demanda más urgente. En el futuro, la enseñanza, la gestión y la investigación serán totalmente conscientes, totalmente conectadas y totalmente inteligentes. Junto con los socios de soluciones en la industria de la educación, Huawei ayudará a nuestros clientes a transformarse más rápidamente hacia una educación inteligente en todos los escenarios", dijo Thomas Xu, presidente de Ventas Gubernamentales Globales de Huawei Enterprise BG.

"Las nuevas tecnologías de las TIC están impulsando activamente la práctica innovadora de la enseñanza superior. El diseño y la organización de una formación basada en el desarrollo de capacidades pueden ayudar eficazmente a las universidades asociadas a resolver el problema de la insuficiente capacidad de aplicación de las TIC por parte de los profesores. Las empresas desempeñan un papel vital de impulso y promoción de la aplicación de las tecnologías TIC en la enseñanza superior dentro del modelo de innovación de la enseñanza superior impulsado por las TIC", afirmó el profesor Zhao Jianhua, experto principal del Centro Internacional para la Innovación de la Educación Superior bajo los auspicios de la UNESCO (UNESCO-ICHEI).

Mediante la construcción de una plataforma de educación inteligente, la Solución de Educación Inteligente de Huawei tiene como objetivo cumplir con los requisitos de varios escenarios de servicios de campus, apoyar una variedad de aplicaciones de enseñanza, e integrar la inteligencia en todos los aspectos de la enseñanza, el aprendizaje, la gestión y la investigación" dijo Frank Huang, Director de la Industria Global de Educación y Salud de Huawei Enterprise BG.

Principio 3/3/9: Acelerar las actualizaciones digitales con inteligencia en todos los escenarios

Huawei introdujo el principio "3/3/9" de la solución educativa para todos los escenarios. Se dirige a "tres" grupos de clientes clave: educación básica, educación superior y NREN. Los "tres" escenarios principales son: aula inteligente, campus inteligente e innovación en investigación. La solución ofrece "nueve" soluciones personalizables: aprendizaje híbrido, aula colaborativa, aula digital, colaboración inteligente, campus seguro, conectividad escolar, red de campus inteligente, NREN y HPC.

Aula inteligente: Cuenta con aprendizaje híbrido, aula colaborativa y aula digital. Huawei integra los dispositivos inteligentes, como el tablero IdeaHub, las conexiones de red eficientes y los servicios en la nube para apoyar la enseñanza que utiliza una variedad de medios. Actualmente, Huawei presta servicio a más de 2.600 universidades e instituciones de investigación de todo el mundo.

Campus inteligente: Tecnologías como IoT y Wi-Fi 6 permiten una red de campus inteligente con cobertura totalmente inalámbrica y automatización en toda la red, que construye un entorno educativo inteligente y abierto, mejora la interacción entre estudiantes y profesores. La Universidad de Soochow, basada en la nube, es un proyecto de campus inteligente que va más allá de los campus tradicionales, explorando la nueva forma de las universidades del futuro.

Innovación en la investigación: Huawei está trabajando activamente para satisfacer los futuros requisitos de la investigación online y basada en la nube, y promoviendo el intercambio de recursos educativos y de investigación. Huawei también ayuda a los investigadores a obtener información a través de recursos de red de investigación compartidos, proporcionando servicios de investigación basados en la nube. Por ejemplo, Huawei colaboró con RNP (Brasil) en la construcción de su primera red troncal OTN de educación, con una red multiservicio y libre de bloqueos más allá de 100G.

Desarrollo del talento diversificado: Huawei ayuda a ofrecer recursos educativos inclusivos y a mejorar las capacidades de investigación

Huawei ofrece soluciones de aprendizaje híbrido centradas en el estudiante y de aulas digitales, para ofrecer recursos educativos de calidad a todos.

N'dja Kole Jean-Baptiste, director del LycéeClassiqueAbidjan, en Costa de Marfil, afirma: "He experimentado la función de lecciones en vivo en dos clases diferentes. Ahora los profesores pueden enseñar y llegar a más alumnos online, lo que significa que se puede superar la escasez de profesores."

Huawei trabaja activamente en el cultivo de talentos cualificados en el ámbito de la educación superior. En cuanto a la formación profesional, Huawei promueve la integración de la educación con la práctica industrial, fomentando el aprendizaje práctico de los estudiantes que les preparará para los mercados.

Xu Lei, profesor asociado de doctorado en la Politécnica de Ciencia y Tecnología de Guangdong, afirmó: "Cultivar el talento en las escuelas de formación profesional requiere la transformación de los modelos de enseñanza tradicionales y la vinculación entre la escuela y la práctica profesional. Debemos centrarnos en cultivar las capacidades profesionales de los estudiantes para proporcionarles talentos preparados para el mercado".

En el ámbito de la investigación, Huawei ha lanzado la solución NREN, cuyo modelo híbrido IP + óptico proporciona un gran ancho de banda, ofrece servicios fiables y de baja latencia, y supera las limitaciones de distancia para mejorar la eficiencia de la investigación.

"Huawei nos ha permitido ofrecer una gran variedad de servicios en la nube de calidad a nuestros socios de los EAU, lo que ha impulsado la eficiencia, ha reducido los costes y ha facilitado la colaboración en todo el sector de la educación", dijo Fahem Al Nuaimi, consejero delegado de Ankabut.

Trabajar con los socios para crear un ecosistema de talentos de las TIC

Huawei reiteró sus tres iniciativas estratégicas relativas al ecosistema: (1) Obtener una visión profunda de los escenarios de la industria para una educación inclusiva y de calidad; (2) Esforzarse por el beneficio mutuo, permitiendo a los socios reducir los costes y aumentar la eficiencia; (3) Trabajar junto con los socios para construir una base para el talento de las TIC y un nuevo ecosistema "industria-universidad-investigación".

Huawei ha creado 1.500 academias de TIC de Huawei en todo el mundo, y más de 3.000 profesores han sido certificados como docentes que forman a más de 60.000 estudiantes cada año. Huawei cuenta con más de 60 socios en la industria de la educación y ha establecido OpenLabs en múltiples países para incubar soluciones conjuntas desarrolladas por Huawei y los ISV.

Huawei ha actualizado el sistema de socios ISV y el sistema de certificación de socios de planificación y consultoría. Además, ha añadido soporte técnico para proporcionar soluciones basadas en la consultoría. Huawei ha actualizado los derechos e intereses de los socios tecnológicos estratégicos de HUAWEI CLOUD.

"Al converger la innovación tecnológica con los recursos educativos profesionales de alta calidad de las TIC, Tech Education permite a las universidades, empresas, instituciones de formación y gobiernos cultivar el talento de las TIC a escala. Deseamos cooperar con los socios globales de Huawei para crear un próspero ecosistema de talento", dijo Lily Chen, cofundadora y vicepresidenta de Tech Education.

Para obtener más información sobre la Cumbre Mundial de Educación Inteligente 2021 de Huawei, haga clic en https://e.huawei.com/topic/2021-event-education-summit/en/index.html.