HUAWEI AppGallery y GameCenter se preparan para Gamescom 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

A una semana del evento, AppGallery y GameCenter llevan a sus principales socios y experiencias interactivas a Colonia

COLONIA, Alemania, 17 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A solo una semana del evento, AppGallery y GameCenter cuentan los días para Gamescom 2026, donde recibirán a los jugadores con cinco días de gameplay en vivo, recompensas exclusivas y títulos destacados de su red global de socios. Del 26 al 30 de agosto, los jugadores podrán visitar el stand de Huawei en el Hall 7, Stand B.031, para disfrutar de algunos de los juegos más populares disponibles en AppGallery y GameCenter.

Una selección construida junto a socios líderes

La propuesta de este año reúne a desarrolladores y franquicias de primer nivel, encabezada por la colección Mini Games de GameCenter, Petal Paws de SkyFu, World of Tanks Blitz de Wargaming y MapleStory R:Evolution de Rastar Games. A ellos se suman Asphalt Legends de Gameloft, State of Survival de FunPlus, Infinity Kingdom de YOOZOO y Motto Immortal de GOAT Games, completando así una variada selección de juegos de carreras, estrategia, aventura y juegos casuales para visitantes de todos los niveles.

Experiencias interactivas en el stand de AppGallery y GameCenter

El stand está pensado para jugadores que quieren meterse de lleno en la acción. Los visitantes podrán participar en trivias para ganar recompensas, sumarse a desafíos de juego rápido en el piso del stand y en el escenario principal, y coleccionar sellos en distintas zonas para entrar en un sorteo. Todo esto convierte el espacio en un punto de encuentro interactivo donde el descubrimiento y el juego van de la mano.

Lo más destacado de cada día y la fecha que no hay que perderse

Cada día tiene su propio protagonista, desde Mini Games y Petal Paws hasta MapleStory R:Evolution. El escenario principal aporta aún más emoción con actividades de Infinity Kingdom de YOOZOO, State of Survival de FunPlus y Motto Immortal de GOAT Games. El momento cumbre llega el 29 de agosto, la fecha clave para el stand de AppGallery, con dos actividades en el escenario principal: una de World of Tanks Blitz de Wargaming, presentada como un show interactivo que combina trivias con el público y desafíos de juego rápido uno contra uno, y otra de Asphalt Legends de Gameloft. Promete ser el punto más alto de la semana para jugadores competitivos y fans.

Ofertas y premios exclusivos

Durante todo el evento, AppGallery y GameCenter obsequiarán a los jugadores cupones exclusivos de hasta 25% de descuento en la mayoría de los países europeos. Además, visitantes afortunados podrán ganar diversos premios de Huawei, como el HUAWEI FreeClip, los HUAWEI FreeBuds 7i y la HUAWEI Band 10, además de bolsas y pines coleccionables de AppGallery y GameCenter.

Súmate a la aventura

Ya sea para competir, descubrir nuevos títulos o simplemente disfrutar del ambiente, AppGallery y GameCenter tienen algo para todos en Gamescom 2026. ¡Nos vemos en Colonia del 26 al 30 de agosto!

Detalles del evento:

Fecha: 26–30 de agosto de 2026

Ubicación: Hall 7, Stand B.031, Gamescom, Cologne Fair, Alemania

Más información: https://www.facebook.com/AppGalleryOffic...

Únete a nuestro Discord: https://discord.gg/appgalleryeu

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-appgallery-y-gamecenter-se-preparan-para-gamescom-2026-302852777.html