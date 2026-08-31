HUAWEI AppGallery y GameCenter reúnen a la comunidad gamer en una semana inolvidable en Gamescom 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

Los jugadores se han reunido en Colonia para disfrutar de cinco días de juegos en directo, actividades comunitarias y recompensas exclusivas

COLONIA, Alemania, 31 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- HUAWEI AppGallery y GameCenter pusieron el broche final a una Gamescom 2026 inolvidable, con cinco días de juego ininterrumpido que reunieron a gamers de todo el mundo. Celebrada del 26 al 30 de agosto, el stand de Huawei en el pabellón 7, stand B.031, se llenó de energía mientras los visitantes se sumergían en juegos en directo, retos competitivos y una celebración de los títulos disponibles en todo el ecosistema de Huawei.

Grandes títulos de la mano de partners destacados

La programación de este año reunió a una variada mezcla de desarrolladores y franquicias, encabezada por la colección de Mini Games de GameCenter, Petal Paws de SkyFu, World of Tanks Blitz de Wargaming y MapleStory R: Evolution de Rastar Games. Los visitantes también disfrutaron de Asphalt Legends de Gameloft, State of Survival de FunPlus, Infinity Kingdom de YOOZOO y Motto Immortal de GOAT Games, que ofrecían opciones para todo tipo de jugadores, abarcando desde juegos de carreras y estrategia hasta aventuras y diversión casual. Los jugadores europeos son increíblemente entusiastas, y verlos probar Petal Paws de primera mano en el stand fue uno de los momentos más destacados para nosotros, afirmó un desarrollador de SkyFu. Gamescom es el lugar perfecto para conectar con esta comunidad, y la respuesta ha superado con creces nuestras expectativas.

Diversión sin límites en el stand de AppGallery y GameCenter

El stand se diseñó para los jugadores que querían lanzarse directamente a la acción. A lo largo de la feria, los visitantes participaron en concursos sobre videojuegos para ganar premios, se unieron a retos rápidos de juego tanto en el recinto del stand como en el escenario principal, y recogieron sellos en diferentes zonas para tener la oportunidad de ganar en el sorteo. El resultado fue un centro interactivo donde el descubrimiento y el juego iban de la mano, y donde los aficionados podían conectar a través de los videojuegos que les apasionan.

Un momento destacado en el escenario principal

Cada día ha traído consigo un nuevo tema central, desde Mini Games y Petal Paws hasta State of Survival y MapleStory R: Evolution, todo ello sin olvidar que Infinity Kingdom y Motto Immortal también tuvieron su momento de protagonismo. El momento más destacado tuvo lugar el 29 de agosto, fecha clave para el stand de AppGallery, cuando el escenario principal acogió dos actividades estrella: un espectáculo interactivo protagonizado por World of Tanks Blitz de Wargaming, que combinaba concursos con el público y rápidos retos de juego uno contra uno, y una segunda actividad impulsada por Asphalt Legends. Resultó ser el momento álgido de la semana tanto para los jugadores competitivos como para los aficionados. Tantas actividades en el escenario y tantos regalos que ganar... Sinceramente, ha sido uno de mis stands favoritos de Gamescom, comentó un visitante. Pude probar juegos a los que nunca había jugado antes y me llevé un premio. Sin duda, volveré el año que viene.

Ofertas y premios exclusivos para la comunidad

La celebración abarcó mucho más allá de los propios juegos. A lo largo del evento, AppGallery regaló a los jugadores con cupones exclusivos que ofrecían hasta un 25% de descuento en la mayoría de los países europeos. Los visitantes más afortunados también se llevaron una serie de premios de Huawei, entre los que se incluían el HUAWEI FreeClip, los HUAWEI FreeBuds 7i y la HUAWEI Band 10, además de bolsas y chapas coleccionables de AppGallery y GameCenter que se convirtieron rápidamente en recuerdos muy deseados del evento.

La aventura continúa

Puede que Gamescom 2026 haya llegado a su fin, pero la comunidad sigue creciendo. Los jugadores pueden instalar HUAWEI AppGallery con el fin de explorar una selección de los mejores títulos, desbloquear recompensas exclusivas y mantenerse en contacto con jugadores de todo el mundo. Para mantener el impulso durante todo el año, únete a la conversación en Discord en https://discord.gg/appgalleryeu y sigue la página de Facebook de AppGallery en https://www.facebook.com/AppGalleryOffic... para conocer las últimas noticias, eventos y ofertas.

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