Huawei Cloud Core Network lanzará la nueva solución de red autónoma de dominio único ICNMaster

BARCELONA, España, 2 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC Barcelona 2026, la línea de productos Huawei Cloud Core Network presentará la solución ICNMaster mejorada, que muestra los avances tecnológicos clave que impulsan la operación y el mantenimiento de la red central hacia la autonomía de dominio único.

El nuevo ICNMaster acorta la distancia entre la automatización específica para cada escenario y la autonomía de dominio único en las redes centrales. Al integrar la IA en las operaciones y el mantenimiento, redefine la fiabilidad y la eficiencia de estas operaciones. Expertos sénior en redes centrales ofrecerán información sobre cómo Huawei aprovecha su exclusivo marco de modelos y modelos profesionales para abordar los retos de autonomía en entornos de red complejos.

Invitamos a los líderes mundiales de la industria y a los pioneros tecnológicos a unirse a la AI Core Summit en el MWC 2026. Juntos, lograremos:

Explorar información de vanguardia con los mejores expertos de Huawei.

Ser testigo de los avances en la autonomía de dominio único de la red central.

Crear conjuntamente los estándares de próxima generación para la autonomía de la red.

Este evento es más que un lanzamiento. Es donde se traza el plan para las redes del futuro. Únase a nosotros para obtener una nueva perspectiva y ayudar a escribir el siguiente capítulo en la historia de la autonomía de la red.

Para más detalles, manténgase al tanto: Hora: 9:30–12:00, 3 de marzo de 2026(GMT+1)Lugar: Theatre 6, Hall 8.0, Fira Gran Via, Barcelona (España)

