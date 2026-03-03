Huawei Cloud Summit en MWC26: Resolviendo los desafíos de la industria con IA

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 3 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- El 1 de marzo se celebró en Barcelona la Huawei Cloud Summit, bajo el lema "Huawei Cloud: Resolviendo los Desafíos de la Industria con IA". En la cumbre, Huawei Cloud presentó su Industry AI Foundry, presentó la nube híbrida de próxima generación Huawei Cloud Foundation (HCF) y presentó CodeArts, un agente de codificación basado en IA, para que clientes de todos los sectores prosperen en la era de la IA.

Priorizando las inversiones estratégicas para impulsar la creación de valor

En su discurso inaugural, el Dr. Peter Zhou, consejero delegado de Huawei Cloud, destacó que la nube y la IA son fundamentales para la estrategia de Huawei, impulsando una inversión constante en I+D e innovación. Durante el último año, Huawei Cloud ha logrado un progreso global notable, un impulso que se acelerará en los próximos años. En 2026, Huawei Cloud mantiene su compromiso de ofrecer servicios en la nube seguros, fiables y de calidad, generando mayor valor tanto para clientes como para socios. Aprovechando su avanzada sinergia sistémica de software y hardware, Huawei Cloud aspira a ser pionero en servicios de IA transformadores a nivel mundial. Además, colaborará estrechamente con las partes interesadas para cultivar un ecosistema de nube abierto y extenso.

Industry AI Foundry para resolver los desafíos de la industria con IA

En su discurso inaugural "Huawei Cloud: Resolviendo los desafíos de la industria con IA", Tim Tao, presidente de Ventas de Soluciones de Huawei Cloud, destacó un cambio crucial en la IA: de la computación pura a mejoras tangibles en la eficiencia. Imaginó la evolución de la computación en la nube hacia la "red eléctrica pública" de la era de la IA, sirviendo como base para la innovación empresarial ágil. Huawei Cloud presentó su plan estratégico para Industry AI Foundry y lanzó la primera zona médica inteligente de China. Además, Huawei Cloud ofrece una oferta integral que abarca infraestructura de IA, modelos específicos para cada industria, plataforma de agentes y aplicaciones, lo que permite a las industrias abordar eficazmente los problemas del mundo real con IA.

Nuevos lanzamientos de Huawei Cloud

En la cumbre, Huawei Cloud presentó HCF y CodeArts, ambos disponibles a nivel mundial en el segundo semestre de este año.

HCF revoluciona las soluciones de nube híbrida al ofrecer una apertura, simplicidad y resiliencia de vanguardia, diseñadas para gobiernos y empresas que operan en entornos de TI complejos. Al combinar a la perfección agilidad con una seguridad robusta, acelera la adopción de la IA, allanando el camino para que las organizaciones se digitalicen y sean inteligentes a gran escala.

Mientras tanto, CodeArts redefine el desarrollo de software al fusionar modelos de código de vanguardia, IDE y capacidades de desarrollo autónomo. Ofrece a los desarrolladores una eficiencia inigualable, ofreciendo funciones como generación de código impulsada por IA, charlas de conocimiento sobre I+D, generación de casos de prueba unitaria, habilidades de expertos, indexación de bases de código y desarrollo basado en especificaciones (SDD). Optimizado por integraciones con modelos líderes de código abierto como GLM-5 y DeepSeek-V3.2, junto con los modelos propietarios de Huawei, CodeArts ofrece una experiencia de codificación inteligente transformadora e integral.

Profundizando la colaboración para un éxito compartido

La cumbre reunió a expertos, visionarios y líderes del sector de organizaciones de renombre como IDC, KoçSistem, SMSA, Serpro y Nextcloud, quienes compartieron ideas inspiradoras sobre cómo navegar la revolución de la IA y destacaron sus innovaciones colaborativas con Huawei Cloud en diversos sectores.

Con una sólida presencia que abarca 101 zonas de disponibilidad (AZ) en 34 regiones, Huawei Cloud ofrece servicios de vanguardia a clientes en más de 170 países y territorios. Con 941 días consecutivos de funcionamiento estable y seguro, Huawei Cloud impulsa la transformación de gobiernos, instituciones financieras, empresas de internet y líderes del sector automovilístico, a la vez que fomenta un ecosistema próspero de decenas de millones de desarrolladores y más de 50.000 socios. De cara al futuro, Huawei Cloud sigue comprometido con impulsar los avances en IA, creando Industry AI Foundry adaptada a las necesidades del sector, acelerando la adopción generalizada de la IA y forjando alianzas más sólidas para abordar los desafíos del sector con IA.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923655... Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2923563...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-cloud-summit-en-mwc26-resolviendo-los-desafios-de-la-industria-con-ia-302702987.html