Huawei colabora con el GCC para lanzar la iniciativa de co-construcción del ecosistema AIDC

BARCELONA, España, 3 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- En el Foro Global de Energía Digital celebrado durante el MWC Barcelona 2026, Huawei Digital Power lanzó la Iniciativa de Co-construcción del Ecosistema AIDC con el Consorcio Global de Computación (GCC) y presentó el Sitio Verde de Nueva Generación con Inteligencia Artificial (IA) para impulsar la industria de las TIC en la era de la IA.

A medida que la era inteligente avanza rápidamente, la demanda de AIDC crece, y es necesario abordar los desafíos en el suministro de energía, la entrega rápida, la seguridad y la fiabilidad. Al mismo tiempo, los millones de estaciones base de telecomunicaciones también se enfrentan a desafíos de alto consumo de energía y una red eléctrica débil. Con el desarrollo de las tecnologías energéticas, la energía solar no solo permite la generación de energía baja en carbono, sino que también se ha convertido en el recurso energético más eficiente. La integración de la energía verde con la IA se ha convertido en la solución óptima para abordar los desafíos del consumo de energía en la era de la IA.

Según Zhou Jianjun, vicepresidente de Huawei y presidente de Marketing, Ventas y Servicios Globales de Huawei Digital Power, Huawei ha estado proporcionando a la industria de las TIC 5G, IA y la nube para impulsar la transformación digital. En la era de la IA, la industria de las TIC necesita una infraestructura energética más sostenible, resiliente, ágil y fiable. Los operadores utilizarán instalaciones como emplazamientos de telecomunicaciones y centros de datos para mejorar la eficiencia energética de sus equipos e integrar la energía solar y el almacenamiento de energía. Esto les permitirá pasar de ser meros consumidores de energía a ser consumidores y productores para un desarrollo verde y sostenible. Huawei Digital Power aprovechará su consolidada experiencia en informática, grandes modelos de IA, energía solar, almacenamiento de energía y redes eléctricas para ayudar a los operadores a evolucionar hacia los prosumidores 2.0 y así triunfar en la era de la IA.

Según Xia Hesheng, director de marketing de Huawei Digital Power, la adopción de aplicaciones de IA se está acelerando, impulsando una creciente demanda de potencia informática e impulsando la industria de los AIDC hacia una fase de rápido crecimiento. A medida que la potencia de los chips, servidores y racks, así como la escala de los campus, experimentan cambios drásticos, la construcción de AIDC se enfrenta ahora a cuatro retos principales: fiabilidad, eficiencia energética, entrega y una evolución fluida. Huawei se centra en la tecnología e impulsa la innovación en materia de suministro de energía, refrigeración, almacenamiento de energía y operaciones, así como en el modo de construcción. Proporciona una solución AIDC altamente fiable, energéticamente eficiente, de entrega rápida y totalmente compatible para maximizar los tokens por vatio.

En el evento, Huawei Digital Power y GCC lanzaron conjuntamente la Iniciativa de construcción conjunta del Ecosistema AIDC. Esta iniciativa busca mejorar la compatibilidad regional de estándares y especificaciones, considerando las políticas locales, las condiciones ambientales y las necesidades técnicas. También busca compartir experiencias prácticas y construir una base de conocimiento global y dinámica sobre AIDC a través de una plataforma de alianza. Al utilizar las especificaciones como puente, la iniciativa fomentará un ecosistema próspero y construirá un ecosistema industrial AIDC global, abierto y mutuamente beneficioso.

Según Jin Hai, presidente de la Junta Directiva de GCC, los distintos países y regiones presentan diferentes combinaciones energéticas, orientaciones políticas, medidas de protección ambiental y escenarios de aplicación. Esto presenta tanto desafíos para el perfeccionamiento de las especificaciones como valiosas oportunidades para la creación conjunta industrial. Las normas pueden impulsar verdaderamente el desarrollo económico digital global solo cuando se basan en una comprensión profunda de las necesidades regionales y se alinean con las realidades de la industria.

Lanzamiento de la solución de sitio verde con Inteligencia Artificial

En el evento, Huawei Digital Power lanzó su solución de sitio verde con Inteligencia Artificial, que ofrece una sinergia inteligente de extremo a extremo única para facilitar la transición de los operadores de consumidores de energía a prosumidores. Esta solución se basa en el concepto de "implementación única, evolución a 10 años" para simplificar la construcción y satisfacer las necesidades de los operadores en escenarios como la construcción de sitios 5G, el suministro de energía verde y el aumento de los ingresos por almacenamiento de energía.

Gautham Gnanajothi, vicepresidente sénior de Frost & Sullivan, cree que las redes de telecomunicaciones se construyeron para ser resilientes, pero la próxima década las definirá por la inteligencia, transformando las extensas infraestructuras energéticas distribuidas geográficamente en plataformas orquestadas que no solo protegen el tiempo de actividad, sino que también estabilizan activamente los sistemas de energía, abren nuevos flujos de valor y reposicionan las telecomunicaciones como una fuerza estratégica dentro del ecosistema energético más amplio.

A medida que la era inteligente avanza rápidamente, la IA abre amplias perspectivas de crecimiento para la industria global de las TIC, a la vez que crea nuevas oportunidades y desafíos para la infraestructura energética de las TIC. Huawei Digital Power seguirá invirtiendo en innovación, aprovechando la energía verde para impulsar la era de la IA y colaborando con socios globales para dar forma a un nuevo mundo digital.

