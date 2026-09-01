La Huawei Games Summit 2026 refuerza el apoyo a los desarrolladores de videojuegos chinos en Europa

(Información remitida por la empresa firmante)

La cumbre pone en contacto a los estudios chinos con partners europeos, les ofrece información sobre el mercado y les permite acceder a la experiencia de Huawei en materia de localización y cumplimiento normativo

DÜSSELDORF, Alemania, 1 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei ha celebrado hoy en Düsseldorf, durante la semana de la Gamescom, la HUAWEI Games Summit 2026, un encuentro estratégico diseñado para poner en contacto a los desarrolladores de videojuegos chinos con el mercado europeo, que está experimentando un rápido crecimiento. Organizada por HUAWEI GameCenter, la cumbre ha servido como marco de reunión para más de 40 participantes, entre los que se encontraban estudios destacados como Rastar, YOOZOO, FunPlus, KURO GAMES y Dream of Dragons. Partners del sector europeo, analistas del mundo de los videojuegos y el equipo internacional de videojuegos de Huawei compartieron información sobre el mercado, modelos de cooperación y los recursos que los desarrolladores necesitan para triunfar en toda la región.

Aprovechar las oportunidades del sector de los videojuegos en Europa

La cumbre se inauguró con los discursos de bienvenida a cargo de los directivos de Huawei, quienes reafirmaron el compromiso de la empresa de apoyar a sus partners a medida que su ecosistema internacional sigue creciendo. A continuación, Huawei presentó su modelo de negocio para el sector de los videojuegos en el extranjero, mostrando casos de éxito a nivel mundial y políticas de incentivos que ayudan a los desarrolladores a alcanzar el éxito comercial a través de diversos modelos de cooperación.

Las sesiones exploraron algunas de las vías de crecimiento más prometedoras en Europa. Huawei compartió un análisis del mercado de minijuegos de la región, una oportunidad emergente en un océano azul, junto con estrategias para entrar en el mercado europeo en general mediante una integración más profunda. A lo largo de todo el evento, el equipo destacó las ventajas locales de Huawei, desde los canales de distribución consolidados hasta el apoyo sobre el terreno.

La privacidad y el cumplimiento normativo también ocuparon un lugar destacado, contando con una sesión dedicada a los requisitos normativos europeos. Partiendo de la propia experiencia de Huawei, el debate trató los enfoques prácticos para cumplir con las obligaciones del RGPD, contando además con el respaldo de una infraestructura localizada que incluye la filial Aspiegel en Irlanda, un centro de localización en Madrid y un centro de cumplimiento normativo en Dublín.

Perspectivas de los partners sobre un sector en constante cambio

Una sesión de intercambio con partners locales llevó las voces europeas al escenario. Aurelien Lavaud, de Gameloft, habló sobre la popularidad de las propiedades intelectuales y las preferencias del público en Europa, y sobre cómo los estudios pueden desarrollar estrategias eficaces de colaboración en materia de propiedades intelectuales. Enrique Phan, de Sphere Games, analizó cómo la IA está transformando el desarrollo de videojuegos y hacia dónde se dirige esta tecnología. Andreas Mac Mahon, CPO de Flexion, abordó los modelos de tarifas de las tiendas de aplicaciones, rediseñados y en constante evolución, y su impacto en la publicación global de videojuegos, mientras que Patrik Jackiewicz, de Challengemode, compartió su visión sobre Conquistar Europa mercado a mercado: una guía de crecimiento para editores de juegos para móviles.

Conocer al jugador europeo

La cumbre concluyó con una mesa redonda en la que participaron cinco jugadores locales de gran valor y líderes de opinión clave. La conversación sirvió para proporcionar a los desarrolladores una visión directa de las preferencias de los usuarios europeos y de cómo perciben los jugadores los diferentes géneros de videojuegos, lo que ayuda a los estudios a adaptar sus ofertas a los gustos regionales.

Por qué los desarrolladores eligen a Huawei

La industria de los videojuegos en Europa sigue siendo un centro dinámico de innovación, y cuenta con una base de jugadores diversa y una demanda creciente de videojuegos para móviles de alta calidad. A través de HUAWEI GameCenter, disponible en más de 170 países y regiones y con una oferta de miles de juegos, Huawei proporciona a los desarrolladores chinos una vía de confianza para acceder a la región. Cientos de estudios chinos ya colaboran con Huawei para llegar a los jugadores europeos. Respaldada por su experiencia en localización y cumplimiento normativo en toda Europa, Huawei sigue ayudando a sus partners a aprovechar nuevas oportunidades y a alcanzar un éxito sostenible a largo plazo.

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