Huawei homenajea a los principales desarrolladores y diseñadores de Turquía

Memorandum of Understanding (MOU) signing between Huawei Consumer Group and Garanti BBVA - HUAWEI CONSUMER BUSINESS GROUP/PR NEWSWIRE

(Información remitida por la empresa firmante)

ESTAMBUL, 8 de diciembre de 2025 /PRNewswire/ -- Servicios Móviles de HUAWEI presentó hoy los Premios al Desarrollador y Diseñador de Turquía en Estambul, que reconocen a los desarrolladores de aplicaciones y diseñadores de esferas de reloj más innovadores del país por sus destacadas contribuciones al ecosistema wearable de Huawei.

Wan Fei, gerente nacional de Huawei Consumer Business Group en Turquía, afirmó:

"Los premios de hoy celebran no solo la creatividad y la excelencia técnica, sino también el espíritu de innovación que impulsa nuestro ecosistema wearable. Los desarrolladores y diseñadores de Turquía han demostrado una visión y un talento extraordinarios, y confiamos en que sus contribuciones inspirarán nuevas posibilidades en toda Europa. Juntos, estamos construyendo un futuro donde la tecnología potencia la creatividad y conecta a las personas de forma significativa".

Turquía cuenta con una vibrante comunidad creativa y una base de usuarios de wearables en rápido crecimiento, lo que la convierte en un pilar fundamental de la visión global de Huawei. Al fomentar la colaboración y reconocer el talento local, Huawei fortalece las alianzas y colabora estrechamente con diseñadores y desarrolladores para ofrecer experiencias wearables más completas y personalizadas a usuarios de todo el mundo.

Shan Xuefeng, vicepresidente de Huawei Consumer Cloud Service Europe, comentó: "Esta iniciativa refleja nuestro compromiso de impulsar el talento local y fomentar la innovación en toda Europa. Al reconocer a los desarrolladores y diseñadores de Turquía, no solo celebramos la creatividad, sino que también construimos un ecosistema más sólido que ofrece experiencias personalizadas y de vanguardia a nuestros usuarios globales".

Los premios de este año también reconocieron a tres socios destacados: Akbank, Garanti BBVA y Turkish Technology, filial de Turkish Airlines, por su excepcional contribución al ecosistema wearable de Huawei. Su compromiso con la innovación y la experiencia del cliente refleja la visión compartida de crear estilos de vida más inteligentes y conectados.

El liderazgo de Huawei en el mercado de wearables

Huawei continúa liderando el mercado mundial de wearables, asegurando el primer puesto durante dos trimestres consecutivos con una participación del 20,2 % en el segundo trimestre de 2025, según IDC.

Impulsando la innovación a través de la asociación estratégica

El evento destacó el ecosistema abierto e interconectado de Huawei, que permite a los desarrolladores y diseñadores innovar y conectarse con audiencias globales, especialmente a través del ámbito creativo del diseño de esferas de reloj, que aprovecha la reconocida herencia de diseño de Turquía.

Un momento destacado fue la firma de un Memorando de Entendimiento (MOU) entre Huawei Consumer Group y Garanti BBVA, que amplía la cooperación en soluciones de pago inteligente. Basándose en la exitosa colaboración entre Garanti BBVA y Huawei para pagos sin contacto con relojes inteligentes, esta alianza mejora la comodidad digital y la fluidez de las transacciones para los usuarios de toda Turquía.

La ceremonia de premios no solo reconoció los logros destacados, sino que también reforzó la visión de Huawei de establecer asociaciones en las que todos ganan y que benefician la experiencia portátil tanto de los creadores como de los consumidores.

Acerca de HUAWEI Mobile Services (HMS)

Los Servicios Móviles de HUAWEI tienen como objetivo brindar una experiencia móvil completa a usuarios de todo el mundo. Estos servicios incluyen AppGallery, Esferas de Reloj, Mobile Cloud, Navegador, Asistente, Petal Ads y más. Los Servicios Móviles de HUAWEI cubren HarmonyOS, que se ejecuta en más de mil millones de dispositivos a nivel mundial, lo que permite una vida inteligente para todos los usuarios de dispositivos Huawei. HMS se ha consolidado como uno de los tres principales ecosistemas móviles del mundo. Dedicado a proporcionar componentes de desarrollo y funcionalidad fáciles de usar para desarrolladores de aplicaciones, HMS Core impulsa activamente un ecosistema multiplataforma, compatible con múltiples dispositivos, como smartphones, smartwatches, tablets y pantallas inteligentes.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2839544...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-homenajea-a-los-principales-desarrolladores-y-disenadores-de-turquia-302634319.html