- Huawei lanza productos y soluciones de redes ópticas de próxima generación para impulsar un nuevo crecimiento en la era de la IA

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el evento de lanzamiento de productos y soluciones de Huawei durante el MWC Barcelona 2026, Bob Chen, presidente de la línea de productos de negocios ópticos de Huawei, presentó productos y soluciones de redes ópticas de próxima generación para fomentar la sinergia entre la IA y las redes, acelerando la evolución hacia una red totalmente óptica centrada en la IA.

Actualizar las redes ópticas para la era de la IA es la decisión correcta. La ITU-T ha publicado oficialmente la visión ION-2030, que define las capacidades clave, los escenarios de aplicación y la hoja de ruta de estandarización para las redes ópticas de próxima generación. Los principales operadores mundiales también están acelerando el despliegue de estas redes.

Bob Chen afirmó: "Huawei impulsa las soluciones de redes ópticas de próxima generación en dos direcciones: IA para redes y Redes para IA. En IA para redes, las tecnologías de IA permiten la detección inteligente de fibra, mejoran el rendimiento de la red y la experiencia del usuario, optimizan la eficiencia de operaciones y mantenimiento (O&M), y reducen el consumo de energía. En Redes para IA, las capacidades de red mejoradas ayudan a los operadores a construir redes de destino totalmente ópticas centradas en IA, acelerando la adopción de la IA en hogares y empresas".

IA para redes: mejora de la calidad y la eficiencia de la red

Detección de fibra inteligente: basado en el modelo de detección de riesgos de fibra y el modelo de identificación de fallos, se pueden identificar los riesgos con anticipación y se puede señalar la ubicación del fallo dentro de los 10 metros.

Mejora del rendimiento de la red: un modelo de simulación de rendimiento óptico, construido sobre miles de parámetros ópticos, mejora significativamente la precisión de la evaluación del rendimiento de la red y extiende la distancia de transmisión en un 20 %.

Mejora de la experiencia de red: la interferencia de Wi-Fi se puede detectar en tiempo real y los algoritmos de IA ajustan de forma inteligente la potencia de Wi-Fi, aumentando las tasas en un 20 % en condiciones de interferencia.

Ahorro de energía: el tráfico de servicio se analiza en tiempo real y los puertos y tarjetas se ajustan de forma inteligente. Cuando no hay tráfico, todos los puertos y tarjetas entran en modo de hibernación, lo que reduce el consumo energético promedio en un 40 %.

Operación y mantenimiento inteligentes: se utilizan tecnologías de IA para optimizar la planificación, construcción, mantenimiento y optimización de redes. Por ejemplo, el agente de operación y mantenimiento de banda ancha residencial puede identificar y localizar automáticamente más de 60 tipos de fallos y ayudar a los ingenieros de operación y mantenimiento del NOC a resolverlas rápidamente mediante interacción con lenguaje natural, lo que reduce significativamente las visitas domiciliarias.

Redes para IA: acelerando la popularización de la IA

Acceso óptico: se construye una red de destino con enlace descendente de nivel gigabit y enlace ascendente de nivel 100M para satisfacer los requisitos de ancho de banda de los nuevos servicios de IA domésticos y mejorar la experiencia general de la red doméstica.

Transmisión óptica: los círculos de latencia de 5 ms para redes nacionales, 3 ms para redes regionales y 1 ms para redes metropolitanas están diseñados para permitir el acceso informático a nivel de milisegundos y garantizar un rendimiento óptimo de las aplicaciones de IA.

Huawei ha lanzado una gama completa de productos y soluciones para redes ópticas de próxima generación. En el ámbito del acceso óptico, Huawei ha introducido productos FAN de próxima generación, como FTTR, OLT, ONT y ODN. En el ámbito de la transmisión óptica, Huawei ha lanzado productos OTN de próxima generación para la red troncal OTN, la capa óptica OTN y las redes metro OTN, lo que ayuda a los operadores a construir redes UBB de Agentes.

