Huawei lanza la solución iFTTO, acelerando la inteligencia del campus con capacidades innovadoras

(Información remitida por la empresa firmante)

BARCELONA, España, 5 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el MWC Barcelona 2026, Huawei presentó su solución iFTTO, diseñada para acelerar la transformación inteligente de los campus mediante inteligencia artificial. Al integrar redes ópticas con tecnologías de IA, iFTTO busca sentar una base sólida para la rápida expansión de las aplicaciones de IA en campus. La solución incorpora convergencia de información multidimensional, operaciones y mantenimiento inteligentes e IoT abierto, lo que permite que los campus se conviertan en entornos verdaderamente inteligentes.

A medida que las aplicaciones de IA prosperan en los campus, los espacios físicos tradicionales se transforman en ecosistemas digitales inteligentes. Esta evolución exige un mayor ancho de banda de red y una menor latencia, a la vez que plantea nuevos desafíos para las operaciones inteligentes en los campus. En este contexto, "Huawei ha actualizado su solución FTTO a la solución iFTTO, impulsando las redes de campus más allá de la conectividad tradicional hacia la convergencia de información multidimensional y el Internet de las Cosas. Esta evolución establece una base unificada que integra visión, computación y control, sentando las bases para la transformación de los campus inteligentes y acelerando el camino hacia las operaciones inteligentes", según Perry Yang, presidente de Huawei Enterprise Optical Domain.

Para abordar las cambiantes necesidades de los campus inteligentes, Huawei introdujo el concepto O-N.E.X.T, que combina tecnologías ópticas e inteligentes en la solución iFTTO. Este enfoque redefine el valor de las redes de campus y promueve un nuevo ecosistema de campus inteligente.

N.E.X.T encapsula cuatro características innovadoras de la solución. N significa "Red Unificada por Óptica", donde las redes ópticas se conectan directamente a los terminales, transformando la arquitectura de dos capas a una sola. E significa "Ecosistema de IoT Abierto", lo cual se logra mediante el primer punto de acceso óptico Wi-Fi 7 de Huawei, con módulos NearLink y Bluetooth integrados, lo que permite una implementación unificada y un bus compartido para la conectividad de red e IoT. X significa "Fusión de Información X-Dimensional", que admite fuentes de datos multidimensionales como visión, canales Wi-Fi, radiofrecuencia y LiDAR 3D, lo que habilita diversas aplicaciones de IA mediante computación colaborativa multimodal. T significa "Hacia la Operación Autónoma (red de conducción autónoma)", lo que destaca la adopción por parte de Huawei del primer agente inteligente de la industria para la operación y el mantenimiento de campus totalmente ópticos. Esto facilita la operación y el mantenimiento interactivos y proactivos, brindando una gestión de circuito cerrado y mejorando la eficiencia operativa. Y, por último, O significa "Poder de cómputo abierto de 3 capas", que apoya la implementación de aplicaciones de IA en industrias como la atención médica inteligente y la hospitalidad energéticamente eficiente a través de la sinergia entre la nube, el borde y los dispositivos.

La solución iFTTO de Huawei ofrece un valor diferenciado y único para escenarios específicos en sectores como la educación, la salud y la hostelería.

En el ámbito educativo, la solución iFTTO utiliza agregación óptica pasiva y puntos de acceso ópticos Wi-Fi 7 tribanda para brindar conectividad ultra-10G a cada sala, creando redes de campus de banda ultraancha. También permite el control coordinado de la iluminación y el aire acondicionado de las aulas, lo que ayuda a reducir el consumo de energía. En las residencias universitarias, los algoritmos de IA priorizan los servicios críticos para mejorar la experiencia del usuario. En el ámbito sanitario, PON 50G acelera el análisis patológico basado en IA, mientras que los terminales ópticos se interconectan con dispositivos IoT en las salas para apoyar la enfermería inteligente y proteger la privacidad del paciente. En el ámbito hotelero, la innovadora tecnología de conversión de vídeo 2D a 3D ofrece a los huéspedes una experiencia de entretenimiento inmersiva.

Hasta la fecha, la solución FTTO de Huawei ha prestado servicio a más de 15.000 campus.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2925874...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-lanza-la-solucion-iftto-acelerando-la-inteligencia-del-campus-con-capacidades-innovadoras-302705688.html