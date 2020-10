Huawei lanza las soluciones de conectividad inteligentes para todos los escenarios (1)

PEKÍN, 15 de octubre de 2020 /PRNewswire/ -- La UN Broadband Commission y Huawei han celebrado hoy el sexto Ultra-Broadband Forum (UBBF 2020) de forma online en Pekín. Con el tema "Intelligent Connectivity, New Value Together", el UBBF de este año ha debatido acerca de los retos y oportunidades a los que se enfrenta la industria de la conectividad dentro de la era inteligente.

En el evento, David Wang, director ejecutivo y presidente del consejo de revisión de inversiones de Huawei, dio un discurso principal titulado "Building intelligent connectivity for an intelligent world". Wang lanzó además las soluciones de conectividad inteligentes para todos los escenarios de Huawei para escenarios de hogar y empresas. A través de estos escenarios, la banda ancha para el hogar pasará a formar parte de la experiencia de la era de la economía y acelerará la transformación digital de las industrias.

https://mma.prnewswire.com/media/1312470/Huawei_Executive_Di... [https://mma.prnewswire.com/media/1312470/Huawei_Executive_Di...]

La industria de la conectividad ve cinco cambios emocionantes

Cada actualización de la conectividad ha cambiado la sociedad de forma fundamental. Ahora, al tiempo que avanzamos hacia la era inteligente, las personas, hogares y empresas están situando los requisitos de la conectividad de forma más alta que nunca antes, y las nuevas tecnologías, como la nube y la IA, se están integrando con rapidez con la conectividad. Esto está liderando a la industria de la conectividad hacia cinco cambios emocionantes:

Cambio 1: De IoT a IoT inteligente para conectar a los gemelos inteligentes. En el pasado, buscábamos conectar a todas las personas y los hogares. Esto era el Internet del todo, pero ahora, al tiempo que buscamos una vida de IA integral y las actualizaciones inteligentes de las empresas, debemos conectar más cosas con la inteligencia. Este es el Internet del todo inteligente. Según las previsiones de terceras partes, la cifra de conexiones en todo el mundo llegará a 1.000 billones para el año 2035, consiguiendo una conectividad onmipresente y una inteligencia penetrante como realidad.

Cambio 2: De la oficina a la oficina + producción. La COVID-19 ha transformado las necesidades de las personas para la banda ancha para el hogar. En los escenarios empresariales, la conectividad ha ido más allá de las oficinas de servicios hasta legar a las oficinas y la producción. El objetivo de la digitalización de las empresas ha avanzado, pasando de la oficina digital a la producción digital, transacciones y operaciones.

Cambio 3: De los mejores esfuerzos a los servicios determinados diferenciados. La industria varía en términos de escenarios de servicio y requisitos de conectividad. Si los servicios diferenciados son la opción por defecto, la experiencia determinante es algo obligatorio. Es por ello que los operadores solo pueden abrir la puerta a los mercados verticales al proporcionar servicios diferenciados y determinados.

Cambio 4: De Mbps a Gbps vía cualquier medio. Las tecnologías de múltiples accesos existen, incluyendo las móviles, Wi-Fi y tecnologías de fibra óptica, y la diversidad de los escenarios de servicio indican que las tecnologías de múltiples accesos existirán de forma conjunta durante muchos años venideros. A través de los esfuerzos concertados en la industria, 4G, 5G, Wi-Fi y las tecnologías de fibra pueden proporcionar una conectividad de gigabit omnipresente.

Cambio 5: De manual O&M a la híper-automatización. 5G hará que la red O&M sea más compleja que la 4G. El manual O&M será inadecuado en lo que respecta a la gestión de las nuevas complejidades, proporcionando un camino para la híper-automatización que utiliza los grandes datos y la IA para simplificar la toma de decisiones O&M.

Avanzando hacia la conectividad inteligente con la IA

Estos cinco cambios están sacando a la luz nuevas necesidades acerca de la conectividad. Para cumplir con estos requisitos y conseguir una productividad superior, la conectividad ha de actualizarse hasta el siguiente nivel.

El primero de los requisitos es el gigabit omnipresente, ya que la banda ancha es la base de la conectividad. La conectividad gigabit omnipresente es necesaria para el video ultra-HD, aplicaciones industriales VR/AR, cámaras de IA y drones.

El segundo requisito es la experiencia determinista, que es esencial para los escenarios del hogar, como la telecomunicación y el aprendizaje online, además de los escenarios empresariales, como una producción segura y fiable.

El tercer requisito es la híper-automatización. Al tiempo que las redes avanzan en lo que respecta a los términos de complejidad y escala, los grandes datos y la IA deben utilizarse para conseguir la híper-automatización.

En la era inteligente, la conectividad inteligente tendrá tres características destacadas: gigabit omnipresente, experiencia determinista e híper-automatización.

Las soluciones de conectividad inteligente de todos los escenarios de Huawei

Durante la celebración del evento, Wang lanzó las soluciones de conectividad inteligentes para todos los escenarios de Huawei, incluyendo las soluciones de acceso inteligente distribuido para hogares, además de las redes de campus inteligentes, líneas privadas premium inteligentes y soluciones de red en nube inteligentes para empresas.

-- Acceso distribuido inteligente: Esta solución ha actualizado de forma completa los dispositivos para el hogar, el final local y la gestión de redes. Con cobertura gigabit Wi-Fi en todas las salas, una experiencia de servicio de alta calidad y una identificación de usuario precisa, el acceso distribuido inteligente permitirá a los operadores beneficiarse más de la experiencia en red que desde la base de usuarios. -- Redes de campus inteligentes: Gracias a la gestión central LAN & WAN, acceso Gbps y O&M inteligente basada en AI, las redes de campus inteligentes permiten a los operadores proporcionar soluciones de redes de una sola parada para empresas al tiempo que se pasan a la nube. -- Líneas privadas premium inteligentes: Esta solución reduce de forma considerable la latencia gracias a toda la tecnología de conexión óptica, permitiendo a los operadores ofrecer usuarios empresariales de alta gama de 1ms de latencia ultra-baja y finalmente una experiencia. Creada por medio de la tecnología Liquid OTN, los tubos duros flexibles son compatibles con el acceso de banda ancha que abarca desde los 2 Mbps hasta los 100 Gbps, además de contar con un ajuste de servicio sin pérdidas. Además, las líneas privadas premium inteligentes conectan a los clientes empresariales con redes privadas de nivel de longitud de onda por medio de una longitud de onda exclusiva o recursos de sub-longitud de onda. -- Redes de nube inteligentes: Esta solución busca crear una sinergia entre la nube y la red dentro de la era de la nube. Basándose en las redes inteligentes IP, las redes de nube inteligentes se crearán con una red privada de nube de alta calidad, permitiendo a las empresas acceder a múltiples nubes.

"En los últimos 30 años, Huawei ha trabajado con clientes y socios para crear una vida integral de IA para todos los hogares, impulsando las mejoras inteligentes de todas las industrias. Nuestro objetivo final es crecer en lo que respecta a la economía digital y mejorar las vidas de las personas", explicó Wang.

(CONTINUA)