Huawei lanzará nuevos productos innovadores en Madrid, mostrando una línea deslumbrante

MADRID, 4 de febrero de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei se complace en anunciar el próximo Lanzamiento de Productos Innovadores HUAWEI en Madrid (España), el 26 de febrero de 2026. La visión "Ahora es tu Carrera", que se materializa a través de una gama completa de productos de vanguardia, es el eje central de este evento. Los asistentes experimentarán la nueva frontera en dispositivos inteligentes, smartphones, dispositivos de audio y tabletas, donde los avances en tecnología de salud y fitness, la fotografía de calidad profesional y los ecosistemas inteligentes integrados redefinen lo posible.

Una de las presentaciones más esperadas es el HUAWEI WATCH GT Runner 2, un dispositivo de nueva generación cocreado con la leyenda del maratón Eliud Kipchoge y su equipo de corredores de élite. Diseñado para transformar la forma en que los corredores entrenan, ofrece una precisión de posicionamiento sin precedentes y un conjunto de funciones avanzadas para correr, elevando el rendimiento con inteligencia de nivel profesional.

La categoría de smartphones presencia el esperado regreso del HUAWEI Mate 80 Pro, con su reintroducción internacional por parte de Huawei. Como pieza clave de la serie insignia de Huawei, el dispositivo incorpora el nuevo diseño icónico de anillos espaciales duales, una sofisticada evolución que refina la estética clásica con un estilo moderno. El sistema de cámaras también ha experimentado una importante actualización, con el sistema de cámara True-to-Color, diseñado para ofrecer avances notables en reproducción de color y capacidades de captura dinámica.

Para los aventureros al aire libre y los entusiastas del fitness, el HUAWEI WATCH Ultimate 2 impresionará con innovaciones en diseño y funcionalidad. Una actualización clave es su modo golf mejorado, que ofrece una experiencia más avanzada e inteligente en el campo de golf. El evento también destacará avances significativos en audio y dispositivos ligeros. Los HUAWEI FreeBuds Pro 5, los auriculares estéreo True Wireless de nueva generación de Huawei, están diseñados para mejorar la calidad del sonido y la cancelación de ruido, a la vez que ofrecen comodidad durante todo el día. Por otro lado, la serie HUAWEI Band 11 se mantiene a la vanguardia con un diseño fresco y juvenil y vibrantes opciones de colores, diseñada para impulsar la experiencia única de salud y fitness de cada usuario.

La HUAWEI MatePad Mini llena el vacío en la oferta de tabletas HUAWEI de tamaño pequeño, unificando estratégicamente la familia MatePad para ofrecer una experiencia fluida en todos los tamaños. Con un diseño elegante y una pantalla que proporciona comodidad visual, abre nuevas posibilidades para situaciones móviles como desplazamientos, trabajo de oficina y viajes de negocios.

Con una impresionante gama de nuevos productos, el evento de lanzamiento en Madrid servirá como plataforma definitiva para que Huawei demuestre sistemáticamente su incansable compromiso con la innovación en todo el ecosistema de dispositivos inteligentes. Ahora es tu turno. El 26 de febrero, presencia el futuro.

