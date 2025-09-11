Huawei lidera el mercado mundial de dispositivos portátiles por dos trimestres consecutivos

(Información remitida por la empresa firmante)

Huawei se posiciona como líder en el mercado mundial de dispositivos portátiles en el primer semestre de 2025

BEIJING, 11 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Huawei encabezó el mercado mundial de dispositivos portátiles en el segundo trimestre de 2025, con una participación de mercado del 20,2%, lo que lo convierte en el segundo trimestre consecutivo en el que la compañía ocupa el primer puesto, según la autoridad de la industria IDC.

Los dispositivos portátiles de Huawei han sido aclamados por sus diseños elegantes, funciones de salud y fitness de vanguardia y experiencias inteligentes pioneras. Estos productos incluyen la serie HUAWEI WATCH FIT 4, compacta pero repleta de potentes funciones, y la serie HUAWEI WATCH GT 5, que introdujo el revolucionario sistema TruSense. También está la serie HUAWEI WATCH 5, que ofrece dos modos de batería completamente nuevos, y la serie HUAWEI WATCH Ultimate, compatible con los modos de buceo, golf y expedición de alto nivel. Tampoco hay que olvidar el HUAWEI WATCH D2, el primer reloj inteligente compatible con la monitorización ambulatoria de la presión arterial (ABPM) en la muñeca. Además, ha sido registrado ante la Administración Nacional de Productos Médicos de China (NMPA) y cumple con las regulaciones de dispositivos médicos de la UE.

Huawei celebrará el lanzamiento de productos en París, Francia, el 19 de septiembre, bajo el lema "Ride the Wind", donde se presentarán dispositivos portátiles muy esperados, como la serie HUAWEI WATCH GT 6, el HUAWEI WATCH Ultimate 2 y el HUAWEI WATCH D2.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2768446...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-lidera-el-mercado-mundial-de-dispositivos-portatiles-por-dos-trimestres-consecutivos-302553579.html