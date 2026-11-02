Huawei y Longgang International Arts Center presentan una muestra global de espacios inteligentes

(Información remitida por la empresa firmante)

SHENZHEN, China, 2 de noviembre de2026 /PRNewswire/ -- El encuentro presencial con motivo de ceremonia de inauguración de Longgang International Arts Center Global Intelligent Venue Showcase & D+ se celebró con éxito en Shenzhen. El evento reunió a representantes gubernamentales, líderes del sector y expertos en arte para debatir en profundidad sobre el desarrollo de recintos inteligentes. Huawei y el Longgang International Arts Center presentaron oficialmente una muestra global de espacios inteligentes, poniendo de relieve la potente fusión entre tecnología y arte, con el fin de impulsar la innovación continua y dar paso a una nueva era para los recintos inteligentes.

Donde la tecnología se une al arte: la modernización hacia espacios inteligentes

Michael Ma, vicepresidente de Huawei y presidente de ICT Product Portfolio Mgmt & Solutions Dept de Huawei, destacó la participación integral de Huawei en el proyecto del Longgang International Arts Center, que abarca desde la construcción física hasta la habilitación de espacios digitales e inteligentes. Huawei ha integrado de manera constante tecnologías de la información y la comunicación (TIC) innovadoras en los escenarios operativos del recinto, colaborando con sus socios para priorizar la construcción inteligente, una experiencia de primer nivel, una gestión inteligente y prácticas ecológicas y bajas en carbono. Este enfoque ha convertido al Centro en un espacio cultural de clase mundial, dotado de capacidades digitales e inteligentes avanzadas. De cara al futuro, Huawei seguirá invirtiendo en tecnologías fundamentales e impulsando la integración de TIC innovadoras en entornos artísticos, permitiendo que los centros culturales eleven el nivel de sus servicios y operaciones.

Durante el evento, se presentóLonggang International Arts Center Global Intelligent Venue Showcase y se inauguró oficialmente laDigital Art Gallery (D+), con la presencia de representantes del gobierno, de Huawei y del propio Centro.

Explorando el espacio inteligente: transformación digital e inteligente integral E2E en la construcción, la gestión y las operaciones

Wu Zhaohui, director de tecnología de Longgang International Arts Center, compartió su experiencia en la gestión operativa de espacios culturales durante una ponencia titulada "Nuevo referente artístico, nuevas prácticas operativas". Destacó que los espacios culturales de Shenzhen están evolucionando rápidamente hacia una mayor calidad y diversidad. Concebido como un nuevo referente de arte y tecnología en la Gran Área de la Bahía, el D+ adopta un enfoque singular que combina unaprofunda implicación artística, una sólida base tecnológica y una gestión operativa inteligente. Apoyándose en la avanzada infraestructura digital e inteligente del on Longgang International Arts Center, el espacio utiliza los datos para impulsar sus operaciones en diversos ámbitos: la atención al público (consumidor final), la colaboración empresarial y los servicios públicos gubernamentales. Esta estrategia fomenta un ecosistema sostenible y establece un nuevo modelo para los espacios artísticos inteligentes.

Eric He, consejero delegado de Huawei Campus Team, ofreció una ponencia principal sobre cómo la tecnología está transformando los espacios artísticos. Describió la arquitectura como arte congelado y se subrayó que la transformación digital e inteligente —desde los planos de diseño hasta la gestión operativa de los recintos— es fundamental para convertir los edificios en infraestructuras inteligentes y los espacios en entornos dinámicos. Huawei respalda todo el ciclo de vida de los recintos, abarcando la construcción, la gestión y las operaciones, mediante su red de campus de 10 Gbps y su plataforma digital. Estos 'ejes duales' han permitido al Longgang International Arts Center obtener seis ventajas clave: construcción inteligente, operaciones eficientes, prácticas ecológicas y bajas en carbono, experiencias de espectador inmersivas, servicios personalizados y una gestión centrada en el usuario. De cara al futuro, Huawei tiene previsto colaborar con socios del sector para desarrollar aplicaciones adaptadas a escenarios específicos, integrar industrias regionales, establecer estándares a través de alianzas e impulsar una transformación liderada por la innovación, con el fin de crear espacios inteligentes y construir, juntos, un futuro mejor.

Una evaluación integral realizada por un tercero calificó al Longgang International Arts Center como "excelente" por su desempeño digital e inteligente en materia de ahorro energético y reducción de emisiones de carbono, alcanzando el nivel más alto de eficiencia energética. Zhang Xiang, subdirector general de Potin-tech (Beijing) Technology —entidad vinculada a CAICT—, presentó los resultados, mientras que Weng Yizhao, consejero delegado de Shenzhen Zhuoyue Culture Development, recibió el certificado en nombre del recinto.

Tian Ding, vicepresidente sénior de HMN Tech, afirmó que la empresa se dedica a crear experiencias más enriquecedoras basadas en escenarios inteligentes para el Longgang International Arts Center y otros recintos, apoyándolos para lograr una gestión sólida y una innovación continua.

Los asistentes recorrieron el Centro de Operaciones Inteligentes (IOC) del recinto, disfrutaron del espectáculo de luces en la DomeArt Gallery y exploraron la exposición "La gran belleza de China" en el Flight Hall, así como la muestra "Reino sin límites" en el sistema CAVE, sumergiéndose por completo en este espacio inteligente.

De cara al futuro, a medida que OpenHarmony y la inteligencia artificial sigan evolucionando, más hitos culturales como el Longgang International Arts Center trascenderán el tiempo y el espacio, compartiendo la fusión entre tecnología y arte con un público más amplio y construyendo, juntos, un futuro más brillante.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/es/comunicados-de-prensa/huawei-y-longgang-international-arts-center-presentan-una-muestra-global-de-espacios-inteligentes-302926472.html