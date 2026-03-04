(Información remitida por la empresa firmante)

-Huawei presenta 115 exhibiciones de inteligencia industrial con clientes globales y lanza 22 soluciones de inteligencia industrial con socios en el MWC 2026

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Durante el MWC Barcelona 2026, Huawei presentó 115 soluciones de inteligencia industrial junto con sus clientes en la Cumbre de Transformación Industrial Digital e Inteligente 2026. La cumbre, titulada "Avanzando en la Inteligencia Industrial Total", fue organizada por Huawei para explorar nuevas prácticas en inteligencia industrial con sus clientes, socios y colegas. Además, Huawei anunció el lanzamiento de actualizaciones de su marco de socios SHAPE 2.0. Huawei también presentó 22 nuevas soluciones de inteligencia industrial con sus socios para los sectores de energía eléctrica, manufactura y comercio minorista, finanzas, transporte, petróleo y gas, proveedores de servicios de internet (ISP), medios de comunicación, servicios públicos y ciudades inteligentes.

Huawei propuso la Ruta ACT: Un marco de inteligencia replicable

Las tecnologías de IA han avanzado rápidamente durante el último año, con la maduración de los modelos de razonamiento y los flujos de trabajo de agentes, y el verdadero despegue de la IA física. Esto ha permitido que las herramientas de IA comiencen a integrarse en escenarios de producción clave y ha ayudado a las aplicaciones a pasar de la fase piloto al uso a gran escala. Los agentes de IA ahora también pueden comprender e interactuar mejor con el mundo físico y son capaces de tomar decisiones de forma independiente.

Huawei introdujo la Ruta ACT, y tres pasos clave especificados en el marco ACT eran obligatorios para lograr una inteligencia industrial integral. El primer paso es "analizar escenarios de alto valor". Huawei ha ayudado a sus clientes a identificar más de 1.000 escenarios de producción clave donde la IA puede desempeñar un papel fundamental. El segundo es "calibrar modelos de IA con datos verticales de alta calidad". Huawei ha desarrollado un marco de seguridad de IA de seis capas para garantizar que cada etapa del ciclo de vida de la IA sea segura y fiable. El tercero es "transformar las operaciones comerciales con talento en IA". Se necesita talento que comprenda tanto la industria como la IA. Huawei lo logra mediante tres áreas: programas prácticos, comunidades de código abierto CANN, comunidades de industrias verticales en Huawei Cloud y Academias de TIC.

Huawei colaboró con sus clientes para lanzar presentaciones globales de inteligencia industrial

Durante la cumbre, varios clientes de Huawei subieron al escenario para lanzar 115 presentaciones globales de inteligencia industrial, incluyendo ejecutivos de Eskom, Shandong Port Group, Converge ICT, HM Hospitales y el Instituto de Investigación de Inteligencia Digital (CNPC) de PetroChina (Beijing). Estas presentaciones sirvieron de referencia para que organizaciones de diversos sectores emprendieran su camino hacia la inteligencia.

Huawei actualizó el marco de socios SHAPE 2.0

Huawei actualizó el marco de socios SHAPE 2.0 con la IA como motor principal, que incluye cinco actualizaciones importantes:

La primera es la actualización de productos impulsados por IA. Huawei está integrando IA en sus ofertas de productos y soluciones, como los nuevos agentes de red, que ahora pueden automatizar la localización de fallos y la optimización de la red para aumentar la eficiencia de las operaciones y el mantenimiento (O&M).

La segunda, Huawei ha actualizado su mecanismo de innovación conjunta. Los socios pueden utilizar AgentArts, una solución integral en Huawei Cloud, para desarrollar agentes y soluciones de IA para la industria.

La tercera es ayudar a los socios a desarrollar capacidades de IA. Huawei publicó un conjunto de estándares para las capacidades de IA y lanzó más de 20 nuevos cursos de certificación de IA. Además, planea ayudar a más de 1.000 socios a obtener la certificación de IA.

El cuarto objetivo es optimizar la cooperación con IA. Huawei ofrece múltiples herramientas de IA que ayudan a los socios a aumentar la productividad, como la configuración asistida por IA y el chat HUAWEI eKit para soporte técnico.

El quinto objetivo es generar más oportunidades de crecimiento con IA. Huawei cuenta con más de 3.000 expertos en IA específicos para cada escenario y lanza proyectos piloto de transformación inteligente en 38 sectores. Sus soluciones integradas con IA, como el servidor Atlas 850, permiten a los socios desarrollar eficientemente sus propias soluciones de IA integrales.

En la cumbre, Huawei presentó 22 de sus últimas soluciones de inteligencia industrial, desarrolladas conjuntamente con sus socios.

Clientes y socios globales compartieron prácticas innovadoras en la cumbre

Len De Villiers, director de Tecnología e Información de Eskom, declaró en la cumbre: "La electricidad sostenible impulsa el crecimiento económico, reduce la pobreza y mejora la calidad de vida. Eskom sigue siendo fundamental para transformar vidas gracias a nuestra importante contribución a la economía de Sudáfrica. La estrategia y el plan de reestructuración de Eskom consisten en buscar la sostenibilidad financiera y operativa, así como en modernizar el sistema eléctrico y la transición energética. Mediante la desagregación, Eskom evolucionará para ser más ágil y atraer la financiación necesaria para impulsar el panorama energético y el crecimiento económico del futuro".

Ng Wun-kit, director de la Escuela Intermedia Pui Kiu de Hong Kong, China, indicó en la cumbre: "La visión de la Escuela Intermedia Pui Kiu en la era de la IA es ser una institución educativa pionera e impulsada por la IA, aprovechando la tecnología para ofrecer un aprendizaje personalizado e inteligente, y formar líderes preparados para el futuro con perspectivas globales y mentes innovadoras. Ya hemos implementado el Curso de Conocimientos Generales de IA, el Aula Inteligente Potenciada por IA y el Campus Inteligente y Seguro. Lanzaremos la Solución Global Model School del Centro de Educación en IA de Huawei (AIEC) y esperamos compartir nuestra trayectoria transformadora y metodologías probadas con la comunidad internacional".

Hoy-Jin Lee, vicepresidente de ventas de Solum Europe GmbH, afirmó en la cumbre: "Con la gama de ESL más completa del sector, Solum está preparada para optimizar cualquier entorno de tienda. Hemos desarrollado conjuntamente una plataforma integral de infraestructura minorista que unifica la infraestructura de telecomunicaciones y ESL en una arquitectura escalable y rentable. Esta solución incluye una puerta de enlace unificada compatible con LTE, Wi-Fi y ESL, sin necesidad de un punto de acceso ESL dedicado. Ofrece una implementación preintegrada y lista para usar, y una arquitectura de red independiente y segura, que puede ayudar a reducir el coste total de propiedad (TCO) hasta en un 55% y generar ahorros de hasta un 33% para tiendas de gran formato".

En el área de exposición Enterprise Business, en el pabellón 1, se instalaron 98 expositores y 51 demostraciones interactivas para demostrar el compromiso de Huawei con la transformación inteligente y la infraestructura digital innovadora, mostrando a clientes y socios los últimos productos, soluciones y prácticas globales de transformación inteligente industrial.

Además, Huawei instaló un área de exposición para socios para mostrar sus últimas políticas, herramientas, soluciones comercializables y productos estrella.

Visite: MWC Barcelona 2026 | Huawei Enterprise

