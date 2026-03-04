(Información remitida por la empresa firmante)

- Huawei presenta nuevos productos ópticos empresariales en el MWC 2026 para acelerar la transformación inteligente en todas las industrias

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- En el Mobile World Congress (MWC) 2026, celebrado en Barcelona del 2 al 5 de marzo, Huawei presentó sus últimos avances en tecnologías ópticas para clientes empresariales bajo el lema "Convergencia óptica-inteligencia: impulsando la IA para todas las industrias". Huawei colaboró con clientes, socios, organizaciones de normalización y líderes tecnológicos para acelerar la transformación inteligente en todos los sectores.

A medida que la era inteligente avanza, la IA y las tecnologías digitales están transformando las industrias y los ecosistemas con una profundidad y amplitud sin precedentes. Para el sector empresarial, Huawei presentó soluciones y productos de vanguardia, como iFTTO, redes de comunicación óptica industriales, FAN de última generación y detección por fibra.

En el ámbito de los campus, Huawei presentó la solución iFTTO, que está transformando las redes de los campus, pasando de la conectividad a la convergencia de información multidimensional y el Internet de las Cosas (IoT). Esta solución trasciende la función tradicional de la conectividad de red, estableciendo una base para campus inteligentes que integra detección, computación y control, y facilitando la transformación inteligente de los campus. Hasta la fecha, la solución iFTTO de Huawei ha prestado servicio a más de 15.000 campus, impulsando la productividad y la eficiencia en escuelas, hospitales, hoteles, fábricas y oficinas.

En el ámbito de las redes de comunicación industrial, Huawei presentó su solución de red de comunicación óptica industrial, basada en la plataforma de transmisión óptica OTN inteligente de última generación. Esta solución aborda las necesidades de transformación digital e inteligente de sectores como el eléctrico, el ferroviario, el gobierno e ISP. Gracias a la IA, la solución ofrece funciones más potentes, facilita una transición fluida de SDH a fgOTN y de luz gris a banda C+L, y alcanza una fiabilidad del 99,999 %. Además, se ha optimizado la experiencia informática para satisfacer la creciente demanda de potencia de procesamiento de la industria, y se ha mejorado significativamente la eficiencia de la localización de fallos gracias a la plataforma inteligente de operación y mantenimiento NOEMate.

En el sector de proveedores de servicios de internet (ISP), Huawei presentó su solución de red de transmisión óptica de extremo a extremo (E2E) líder en la industria para cables submarinos y terrestres, que respalda el rápido crecimiento del tráfico de los centros de datos. En el ámbito doméstico, Huawei lanzó su solución FAN de próxima generación, que mejora la conectividad de las redes domésticas y la experiencia. Impulsada por las nuevas tecnologías Wi-Fi Mesh y FTTR con antiinterferencias impulsadas por IA, las señales penetran un muro más, aumentando las velocidades en un 20 % en condiciones de interferencia y garantizando una cobertura fluida en todo el hogar. La solución permite servicios de alto ancho de banda, como juegos en la nube y streaming 8K UHD, ofreciendo experiencias de usuario inigualables.

En el campo de la detección óptica, Huawei demostró soluciones innovadoras como la detección por fibra para la predicción del estado de los rodillos de las cintas transportadoras y la inspección perimetral, sentando así una base sólida para una IA escalable. Estas tecnologías se utilizan ampliamente en diversos sectores, como el transporte, el petróleo y el gas, la minería, la logística, la fabricación y la energía eléctrica, lo que permite una inspección inteligente e impulsa una mayor eficiencia.

Además, Huawei presentó soluciones específicas para cada escenario que integran tecnologías ópticas con escenarios industriales en las áreas de exposición para sectores como energía eléctrica, ISP, educación, salud, transporte y gobierno.

Huawei se compromete a colaborar con socios de la industria para impulsar la innovación en redes ópticas y acelerar la adopción de IA en hogares e industrias de todo el mundo.

