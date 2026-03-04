(Información remitida por la empresa firmante)

-Huawei presenta la primera solución Campus L4 ADN de la industria, lo que marca un avance en la operación y el mantenimiento de redes autónomas

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- En el Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026, Huawei lanzó la primera solución de Red de Conducción Autónoma (ADN) L4 de la industria para campus, abriendo un nuevo capítulo en la evolución hacia la autonomía de la red. El evento de lanzamiento contó con la presencia de Aleksandr Merkinger, vicepresidente de infraestructura de Muller (Alemania), y Shawn Zhao, presidente del área de redes de campus de la línea de productos de comunicación de datos de Huawei.

Con la transformación digital e inteligente que transforma cada industria, las empresas se enfrentan a un conjunto más amplio y complejo de desafíos, como la lenta implementación de servicios, la dificultad para localizar fallos, la falta de garantía de la experiencia y las frecuentes intrusiones de seguridad. Para abordar estos desafíos, Huawei presenta su solución Xinghe AI L4 ADN, pionera en la industria, para campus, redefiniendo las operaciones y el mantenimiento (O&M) del campus en torno a cuatro capacidades "cero":

Cambios de servicio sin errores: Para abordar la lenta implementación de servicios y los frecuentes errores que se producen durante los cambios de servicio, la solución genera automáticamente configuraciones basadas en la intención del usuario y las entregas en minutos. Esto reduce el tiempo de comercialización (TTM) en un 75 %, a la vez que protege la red de errores de configuración mediante un proceso de bucle cerrado.

Experiencia de servicio sin interrupciones: Impulsada por la tecnología inteligente de detección de calidad de flujo completo iFlow de Huawei, la solución identifica proactivamente la degradación del rendimiento de las aplicaciones y orquesta automáticamente políticas de aseguramiento basadas en la intención para aplicaciones clave. En conjunto, estas capacidades permiten la simulación previa al evento, el análisis de la causa raíz durante el evento y la generación de informes de aseguramiento posteriores al evento para garantizar el rendimiento ininterrumpido de los servicios críticos.

Gestión de fallos sin impacto: El diagnóstico y la localización de fallos siguen siendo unas de las tareas más desafiantes en las redes actuales, que requieren experiencia especializada en operaciones y mantenimiento (O&M) y, a menudo, consumen mucho tiempo, factores que pueden degradar gravemente la experiencia del usuario. La solución de Huawei adopta el algoritmo basado en IA y utiliza el exclusivo algoritmo global de toma de decisiones óptimas para resolver automáticamente los fallos en tres minutos, eliminando así la interrupción del servicio.

Defensa de seguridad sin intrusiones: Mediante el algoritmo de correlación basado en grafos Indicador de Ataque (IOA), la solución agrega alarmas discretas en una cadena de ataque completa, aísla automáticamente los dispositivos comprometidos y genera planes de remediación de orquestación, automatización y respuesta de seguridad (SOAR) para eliminar software malicioso. Asimismo, el aprendizaje continuo del historial de acciones de gestión refuerza aún más la protección de la seguridad. En conjunto, estas capacidades ofrecen una defensa robusta que previene la proliferación de riesgos de intrusión.

La solución Xinghe AI L4 ADN de Huawei para campus, basada en capacidades de autopercepción, autoanálisis, autotoma de decisiones y autogestión, permite la operación y el mantenimiento autónomos de la red del campus 24/7. Sienta las bases para la transición de la conectividad interpersonal a la era de la IA, donde los agentes inteligentes interactúan y colaboran.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2924501...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-presenta-la-primera-solucion-campus-l4-adn-de-la-industria-302703255.html