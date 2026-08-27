Huawei presentará sus dispositivos portátiles insignia en Múnich el 2 de septiembre

(Información remitida por la empresa firmante)

- Huawei presentará sus dispositivos portátiles insignia en el evento de la campaña "Chase the Wild" en Múnich el 2 de septiembre

MUNICH, 27 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Huawei se está preparando para un importante lanzamiento de productos el 2 de septiembre en Múnich, Alemania, donde presentará una nueva gama de dispositivos como parte de su campaña global "Chase the Wild".

En el evento, la compañía presentará una gama completa de productos que incluye relojes inteligentes, tabletas, teléfonos inteligentes y dispositivos de audio, todos diseñados para integrar la tecnología en el deporte, la salud, la creatividad y la exploración. El objetivo: ayudar a los usuarios a perseguir sus pasiones y adoptar un estilo de vida definido por la libertad y el propósito.

El producto estrella del evento es el HUAWEI WATCH GT Serie 7, el nuevo reloj deportivo insignia de la compañía. Ofrece una experiencia portátil superior en cuatro áreas clave: diseño audaz, rendimiento mejorado en exteriores, gestión integral de la salud y una batería de ultralarga duración que se adapta a los estilos de vida activos.

El HUAWEI WATCH Serie 6, otro reloj inteligente insignia, regresa al mercado europeo tras un año de ausencia. Presenta un nuevo diseño refinado, funciones más inteligentes, una gestión de la salud más completa y análisis basados en IA para múltiples deportes.

En el ámbito de la tecnología sanitaria, Huawei presentará el HUAWEI WATCH D3 de última generación, un reloj para el control de la presión arterial que recientemente obtuvo la certificación CE-MDR en Europa. Con un seguimiento de grado médico, supone un verdadero avance en la gestión digital de la presión arterial.

Además de los relojes inteligentes, Huawei también renueva su gama de productos. La HUAWEI MatePad Pro de 12 pulgadas es una nueva tableta insignia diseñada para la creatividad y la productividad, que permite a los usuarios trabajar y crear libremente desde cualquier lugar. La serie de audio HUAWEI FreeBuds Neo debuta a nivel mundial, ofreciendo auriculares con cancelación de ruido elegantes y de alto rendimiento que combinan estilo personal con un sonido envolvente. Y la serie HUAWEI nova 16s llega al mercado global con funciones mejoradas y fotografía de retrato optimizada para una experiencia móvil más fluida y placentera.

Huawei siempre se ha centrado en utilizar la innovación para mejorar la vida cotidiana. La empresa cree que la tecnología no es solo una herramienta para conectar personas, sino también una compañera esencial que impulsa el crecimiento, la exploración y la autoexpresión. El lanzamiento de productos innovadores "Chase the Wild" refleja esta visión, con productos más inteligentes, intuitivos y mejor integrados en la rutina diaria.

Ya sea que los usuarios busquen alcanzar sus objetivos de fitness, lograr avances creativos o simplemente conectar más profundamente con el mundo que les rodea, Huawei pone la tecnología a su lado, no en su camino, para que puedan disfrutar de la naturaleza en su día a día.

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