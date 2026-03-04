(Información remitida por la empresa firmante)

- Huawei propone construir una red de objetivos totalmente óptica centrada en IA para mejorar la experiencia del servicio

BARCELONA, España, 4 de marzo de 2026/PRNewswire/ -- Durante el MWC Barcelona 2026, Huawei compartió su visión para construir una red de destino totalmente óptica centrada en IA en el Foro de Redes Ópticas Verdes organizado por IDATE. Huawei propuso cuatro iniciativas para mejorar las capacidades de la red en términos de ancho de banda, fiabilidad, cobertura y latencia, ayudando a los operadores a liberar el valor de la red y, al mismo tiempo, ofrecer la mejor experiencia para servicios de IA.

Más de 200 líderes del sector y expertos de los reguladores europeos de telecomunicaciones, el Consejo FTTH, operadores y proveedores de equipos se reunieron para debatir las oportunidades y los desafíos a los que se enfrentan las redes totalmente ópticas en la era de la IA. Operadores globales líderes como Bouygues Telecom y China Unicom compartieron sus prácticas exitosas, explorando los requisitos de red para el desarrollo de servicios domésticos inteligentes, impulsando la innovación en IA mediante computación eficiente y promoviendo las operaciones de red inteligentes.

Kim Jin, vicepresidente de la línea de productos ópticos de Huawei, presentó la visión para construir una red de destino totalmente óptica centrada en la IA y los productos y soluciones de red óptica de próxima generación de Huawei. Al mejorar el ancho de banda, la confiabilidad, la cobertura y la latencia, Huawei busca ayudar a los operadores a construir redes UBB de agentes y ofrecer experiencias de servicio prémium.

Cobertura Wi-Fi más amplia en redes domésticas para una mejor experiencia de usuario : La solución Wi-Fi 7 tribanda FTTR de Huawei ofrece una velocidad estable de 4 Gbps en cada habitación y roaming continuo en toda la casa en 10 ms. La nueva solución Wi-Fi en malla, combinada con tecnología antiinterferencias de IA, permite que las señales penetren una pared más y aumenta la velocidad en un 20 % en condiciones de interferencia.

PON de próxima generación para menor latencia y mayor ancho de banda : se utilizan tecnologías innovadoras como la segmentación de PON a nivel de aplicación OLT y la programación de interfaz aérea Wi-Fi para establecer canales de seguridad dedicados para aplicaciones VIP, brindando experiencias de red escalonadas y deterministas.

Red metropolitana OXC de extremo a extremo para mejorar la experiencia de IA : la nueva solución OXC extiende la conmutación totalmente óptica a las redes metropolitanas, reduciendo la latencia de la red de extremo a extremo y construyendo una arquitectura de red en malla para permitir la computación a nivel de milisegundos para los servicios de IA.

Evolución hacia 400G/800G para eliminar cuellos de botella de ancho de banda : una arquitectura de red troncal de malla 3D, combinada con la nueva banda 400G/800G, Super C+L y transmisión por cable submarino de formato completo, aborda la escasez de ancho de banda en puntos críticos de tráfico y transporta de manera eficiente el tráfico DCI y transfronterizo.

Red óptica sin interrupciones para garantizar servicios de IA siempre activos : Las actualizaciones coordinadas de hardware y software, los algoritmos y la tecnología eOTDR ayudan a los operadores a identificar y mitigar con precisión los riesgos de la red. Los innovadores materiales de cristal líquido permiten la conmutación de la red óptica conmutada por longitud de onda (WSON) en 50 ms, lo que garantiza una fiabilidad ultraalta.

Para O&M, el agente FANSpirit en el dominio de acceso óptico se aplica para reducir las quejas de los usuarios de banda ancha domésticos, y el agente OTNSpirit en el dominio de transmisión óptica recomienda rutas diferenciadas en función del ancho de banda, la latencia y la fiabilidad, lo que permite actualizaciones inteligentes de O&M para los operadores.

Kim Jin afirmó: "La era de la IA ofrece a los operadores una oportunidad única cada 10 años. Huawei se compromete a colaborar con sus socios del sector para construir una red de destino totalmente óptica centrada en la IA. Esto mejorará la experiencia del usuario, generará más valor en la red y generará un crecimiento beneficioso para todos en la era de la IA".

