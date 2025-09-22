Huawei revela más de 30 ejemplos de referencia globales para la transformación digital

(Información remitida por la empresa firmante)

- Huawei y los pioneros de la industria revelan más de 30 ejemplos de referencia globales para la transformación digital e inteligente en el dominio de la comunicación de datos

SHANGHÁI, 22 de septiembre de 2025 /PRNewswire/ -- Durante HUAWEI CONNECT 2025, Huawei y pioneros de la industria presentaron más de 30 ejemplos de referencia global para la transformación digital e inteligente en el ámbito de la comunicación de datos, destacando las últimas innovaciones y prácticas industriales de eficacia comprobada en la era de la IA. Estos ejemplos abarcan sectores clave como la administración pública, la educación, la sanidad, las finanzas y la energía eléctrica.

A medida que la IA se generaliza, las redes han evolucionado más allá de los meros canales de información para convertirse en la columna vertebral que impulsa la modernización inteligente de las industrias. El lanzamiento de estas presentaciones refleja las prácticas de vanguardia de Huawei para impulsar la transformación digital e inteligente en todas las industrias, a la vez que demuestra la implantación exitosa de aplicaciones innovadoras.

Por ejemplo, en educación, la muestra global de educación inteligente en Shenzhen Welkin School establece un nuevo paradigma para el modelo colaborativo "1+N", promoviendo una educación equitativa y de alta calidad. En finanzas, la muestra del centro de computación inteligente financiera en China Pacific Insurance lidera la implementación de entrenamiento e inferencia de modelos a gran escala, acelerando la modernización digital e inteligente de los servicios financieros. La muestra de la red de campus inteligente en el mundialmente famoso resort integrado Resorts World Sentosa en Singapur mejora significativamente la experiencia digital de los visitantes, estableciendo un nuevo referente para la transformación digital.

A la ceremonia de lanzamiento asistieron líderes de Huawei e invitados distinguidos, entre ellos Jason He, presidente del Departamento de Marketing y Ventas de Soluciones de Comunicación de Datos Empresariales de Huawei; Yury Yin, director de Marketing de la Línea de Productos de Comunicación de Datos de Huawei; Alvin Tan, presidente de la División de Tecnología de la Información en Resorts World Sentosa (Singapur); Gong Weidong, director de Shenzhen Welkin School; y Wang Hui, experto jefe de Nube de Computación Inteligente en China Pacific Insurance Group.

Más de 30 ejemplos de referencia presentados en esta ocasión fueron desarrollados conjuntamente por Huawei y sus clientes, lo que refleja su exploración conjunta y experiencia práctica en la transformación digital e inteligente. Estos ejemplos ofrecen casos de éxito replicables para sus pares del sector y permiten a Huawei perfeccionar sus soluciones en escenarios empresariales reales, desarrollando ofertas innovadoras con una aplicabilidad más amplia en la industria.

Estas vitrinas de referencia globales estarán abiertas a clientes globales para visitas in situ y ofrecerán una visión de primera mano de cómo la IA se integra profundamente con las redes para mejorar la eficiencia y elevar la experiencia del usuario.

De cara al futuro, Huawei, junto con más clientes y socios, seguirá impulsando la innovación, aprovechando los conocimientos adquiridos en pruebas de referencia mundiales para acumular las mejores prácticas.

