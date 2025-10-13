Hyland acelera la innovación europea con su plataforma de agencia nativa de la nube (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- Hyland acelera la innovación europea con su plataforma de agencia nativa de la nube que ofrece inteligencia de contenido impulsada por IA

Impulsada por una ola de avances en productos y tecnología diseñados para satisfacer las necesidades cambiantes de las empresas, Hyland está ayudando a las organizaciones a descubrir el valor total de sus datos no estructurados

MÚNICH, 13 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Como parte de la Gira Mundial CommunityLIVE de la compañía, Hyland da vida a sus últimas innovaciones, acelerando la transformación digital en toda Europa con potentes avances en Content Innovation Cloud™. Estas nuevas tecnologías ofrecen inteligencia empresarial ubicua, lo que permite a las empresas aprovechar la inteligencia de sus datos no estructurados más críticos, lo que impulsa la automatización para que puedan anticiparse a las cambiantes demandas del negocio. A medida que aumenta la adopción, Hyland continúa ampliando los límites de la gestión de contenido empresarial con inteligencia de contenido basada en IA, automatización agenética e información en tiempo real.

"Europa está a la vanguardia de la transformación digital, y Hyland se enorgullece de ser un socio de confianza en este proceso", destacó Michael Campbell, director de producto de Hyland. "Content Innovation Cloud es más que una plataforma: es un catalizador para transformar la forma en que las empresas operan, haciéndolas más innovadoras y eficientes. Como custodios de confianza de los datos no estructurados más críticos, ayudamos a las organizaciones a aprovechar al máximo el valor de su contenido empresarial, a automatizar de forma inteligente y a mantenerse a la vanguardia en un panorama regulatorio y empresarial en constante evolución".

"La IA con procesamiento inteligente de documentos es revolucionaria", explicó Valerie Stam, vicepresidenta sénior de Datos de Clientes de Rabobank. "Nos da esperanza para resolver desafíos como el reconocimiento de documentos manuscritos en los procesos de atención al cliente, simplificando la vida de nuestro personal y, lo que es más importante, mejorando la experiencia del cliente para crear interacciones más significativas con él".

"Los últimos avances de Hyland marcan un punto de inflexión para las empresas europeas que buscan una modernización basada en la confianza y la soberanía digital", afirmó Paul De leer, director de Ventas de Atos. "Content Innovation Cloud combina la inteligencia de contenido basada en IA y la automatización agente de una forma práctica y transformadora. Para nuestros clientes de todos los sectores, desde servicios financieros hasta sanidad, esto se traduce en una toma de decisiones más rápida, flujos de trabajo más inteligentes y un enfoque de futuro para el cumplimiento normativo y la innovación. Hyland no solo ofrece tecnología, sino que también habilita una nueva era de empresa inteligente en toda Europa y más allá".

Inteligencia empresarial ubicua

Enterprise Context Engine es una capa esencial de Content Innovation Cloud, que unifica el contenido fragmentado en múltiples repositorios sin necesidad de migrar datos. Esto permite a las empresas acceder a la información y actuar sobre ella en diferentes departamentos, plataformas y formatos en tiempo real.

es una capa esencial de Content Innovation Cloud, que unifica el contenido fragmentado en múltiples repositorios sin necesidad de migrar datos. Esto permite a las empresas acceder a la información y actuar sobre ella en diferentes departamentos, plataformas y formatos en tiempo real. Ofrece información contextual al mostrar datos relevantes según los roles de usuario, los flujos de trabajo y el contexto empresarial, para que los empleados puedan tomar decisiones más rápidas e informadas sin tener que alternar entre sistemas ni realizar búsquedas manuales.

al mostrar datos relevantes según los roles de usuario, los flujos de trabajo y el contexto empresarial, para que los empleados puedan tomar decisiones más rápidas e informadas sin tener que alternar entre sistemas ni realizar búsquedas manuales. Permite la automatización basada en IA a escala, transformando datos no estructurados en datos compatibles con IA, impulsando la automatización inteligente, reduciendo el esfuerzo manual y alcanzando nuevos niveles de eficiencia en sectores como la salud, la administración pública y los servicios financieros.

Flujos de trabajo de IA orquestados

Enterprise Agent Mesh organiza agentes de IA distribuidos en todos los sistemas, lo que permite a las empresas implementar y coordinar múltiples agentes de IA que funcionan en diferentes plataformas y repositorios de contenido, automatizando flujos de trabajo complejos entre sistemas sin interrumpir la infraestructura existente.

organiza agentes de IA distribuidos en todos los sistemas, lo que permite a las empresas implementar y coordinar múltiples agentes de IA que funcionan en diferentes plataformas y repositorios de contenido, automatizando flujos de trabajo complejos entre sistemas sin interrumpir la infraestructura existente. Impulsa la automatización inteligente de extremo a extremo conectando agentes a tareas específicas, como la clasificación de documentos, la extracción de datos o el enrutamiento de aprobaciones, lo que permite a las empresas automatizar procesos completos con mínima intervención humana.

conectando agentes a tareas específicas, como la clasificación de documentos, la extracción de datos o el enrutamiento de aprobaciones, lo que permite a las empresas automatizar procesos completos con mínima intervención humana. Se adapta al contexto empresarial en tiempo real, lo que significa que los agentes sensibles al contexto pueden responder dinámicamente a cambios en las entradas, las reglas de negocio o las acciones del usuario, lo que hace que la automatización sea más inteligente, más receptiva y esté alineada con los objetivos empresariales.

Agentic AI en acción

Agent Builder permite a los equipos crear rápidamente agentes de IA mediante interfaces intuitivas de apuntar y hacer clic.

permite a los equipos crear rápidamente agentes de IA mediante interfaces intuitivas de apuntar y hacer clic. En un evento reciente de Hyland, los clientes participaron en un Agentic AI Throwdown, donde crearon agentes del mundo real como: Agente de facturas de compra Agente de redacción de documentos Agente de revisión de reclamaciones

• Estos ejemplos resaltan el potencial transformador de Content Innovation Cloud de Hyland para resolver desafíos críticos para el negocio hoy y en el futuro.

Avances en inteligencia de contenido

El Enriquecimiento del conocimiento transforma datos no estructurados en datos compatibles con IA, con nuevas capacidades para enmascarar información confidencial en más de 600 tipos de archivos y enriquecer los mensajes de atención médica HL7, impulsando la interoperabilidad y flujos de trabajo más inteligentes.

transforma datos no estructurados en datos compatibles con IA, con nuevas capacidades para enmascarar información confidencial en más de 600 tipos de archivos y enriquecer los mensajes de atención médica HL7, impulsando la interoperabilidad y flujos de trabajo más inteligentes. El Descubrimiento del conocimiento facilita la comprensión de toda la empresa con la creación intuitiva de agentes, resultados más contextuales y relevantes, y barreras de seguridad de IA personalizables, lo que fomenta la confianza, el cumplimiento normativo y la relevancia en todos los sectores.

Avances en la automatización inteligente

Hyland Automate ahora permite el diseño de procesos y formularios basado en lenguaje natural, lo que reduce drásticamente el tiempo de configuración y permite a los usuarios empresariales iterar con mayor rapidez.

ahora permite el diseño de procesos y formularios basado en lenguaje natural, lo que reduce drásticamente el tiempo de configuración y permite a los usuarios empresariales iterar con mayor rapidez. Hyland Intelligent Document Processing (IDP) introduce el razonamiento basado en GenAI y las jerarquías de clases de documentos, lo que permite a los usuarios extraer información más contextual y acelerar la configuración de la solución.

Impulso de la gestión de contenidos

Nuxeo LTS 2025V3 impulsa la escalabilidad, el cumplimiento normativo y la agilidad en la nube con una arquitectura de búsqueda elástica, desacoplada y de código abierto, compatibilidad con complementos de retención para Google Cloud Platform (GCP) y cargas masivas de alto rendimiento mediante Transferencia Directa.

impulsa la escalabilidad, el cumplimiento normativo y la agilidad en la nube con una arquitectura de búsqueda elástica, desacoplada y de código abierto, compatibilidad con complementos de retención para Google Cloud Platform (GCP) y cargas masivas de alto rendimiento mediante Transferencia Directa. Alfresco 25.2 ofrece nuevos paneles de control de acceso rápido, mejoras de rendimiento y funciones de gestión de procesos adaptadas a sectores regulados como los servicios financieros y la sanidad. El nuevo conector SAP ILM simplifica la gobernanza del contenido de SAP, reduciendo costes y complejidad, a la vez que garantiza el cumplimiento del RGPD.

ofrece nuevos paneles de control de acceso rápido, mejoras de rendimiento y funciones de gestión de procesos adaptadas a sectores regulados como los servicios financieros y la sanidad. El nuevo conector SAP ILM simplifica la gobernanza del contenido de SAP, reduciendo costes y complejidad, a la vez que garantiza el cumplimiento del RGPD. OnBase 25.1 permite a las organizaciones obtener información útil del contenido mediante Content Intelligence Connector y Knowledge Discovery. Las mejoras de Content Federation garantizan una autorización, transparencia y cumplimiento normativo sólidos. El nuevo servicio Cloud Update Service permite actualizaciones fluidas de OnBase, lo que garantiza el acceso a las funciones más recientes, manteniendo la eficiencia y el cumplimiento normativo. En conjunto, estos avances respaldarán a diversos sectores, incluidos muchos de los principales hospitales de Europa, para ofrecer una atención segura, inteligente y enfocada en el paciente.

Para obtener más información sobre la plataforma y las soluciones de Hyland, visite Hyland.com.

Acerca de Hyland Hyland empodera a las organizaciones con soluciones unificadas de inteligencia de contenido, procesos y aplicaciones, lo que les permite acceder a información profunda que impulsa la innovación. Con la confianza de miles de organizaciones en todo el mundo, incluidas muchas de las Fortune 100, las soluciones de Hyland redefinen fundamentalmente la forma en que los equipos operan e interactúan con sus clientes. Para obtener más información sobre Hyland, sus productos y soluciones, visite Hyland.com .

