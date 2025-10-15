(Información remitida por la empresa firmante)

- Hyland amplía su presencia en la nube europea y mejora el acceso de los clientes a tecnologías avanzadas de inteligencia artificial

La implementación europea estratégica fortalece la disponibilidad de Content Innovation Cloud, lo que respalda el cumplimiento de los requisitos de residencia de datos de la UE y, al mismo tiempo, empodera a las empresas con inteligencia de contenido impulsada por IA

MÚNICH, 15 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- Hyland , pionera de Content Innovation Cloud™ , anunció hoy la expansión de su presencia en Europa, en colaboración con Amazon Web Services (AWS). Hyland ofrece sus soluciones a través de la región de Fráncfort de AWS, lo que proporciona acceso de baja latencia a Content Innovation Cloud en toda Europa y refuerza el compromiso de la compañía con la confianza, el cumplimiento normativo y la innovación regionales. Los clientes europeos ahora pueden acceder a las capacidades avanzadas de Content Innovation Cloud y, al mismo tiempo, cumplir con los requisitos regionales de residencia de datos. Esto les permitirá aprovechar las capacidades basadas en IA para optimizar la gestión de contenido, automatizar los flujos de trabajo y conectar sistemas heredados, acelerando así su camino hacia la transformación digital.

"Nuestra expansión es más que una simple implementación técnica; es una promesa a nuestros clientes de que invertimos en su éxito, dondequiera que operen", indicó Jitesh S. Ghai, consejero delegado de Hyland. "Con Content Innovation Cloud y nuestras soluciones avanzadas de IA, ahora disponibles regionalmente en toda Europa, estamos capacitando a las empresas para que aprovechen al máximo el potencial de sus datos no estructurados, manteniendo la conformidad y la seguridad para garantizar el éxito de su negocio".

"Esperamos que la colaboración estratégica entre Hyland y AWS transforme nuestra capacidad para aprovechar la gestión inteligente de datos a gran escala", explicó Eve Simon-Broulis, directora de Estándares de Accor . "La mayor integración con los servicios nativos de la nube tiene el potencial de generar un enorme valor comercial al proporcionarnos la infraestructura necesaria para modernizar con confianza nuestro enfoque de gestión de contenido, manteniendo al mismo tiempo la seguridad y la gobernanza".

"Esta expansión de Hyland refuerza las bases de Content Innovation Cloud en toda Europa, ayudando a las organizaciones a adoptar servicios de contenido modernos basados en la nube con el rendimiento, el cumplimiento normativo y la escalabilidad que necesitan", afirmó Michael Kienle, consejero delegado de it-novum . "Como socio, esperamos colaborar con Hyland para ofrecer soluciones innovadoras que permitan a nuestros clientes transformar la forma en que gestionan y aprovechan su contenido".

Impulsando la transformación

Content Innovation Cloud, que incluye Enterprise Context Engine y Enterprise Agent Mesh, ofrece a las empresas herramientas potentes para unificar contenido fragmentado, desbloquear información útil y automatizar flujos de trabajo complejos.

Estas tecnologías de Hyland aceleran la transformación impulsada por IA, fundamental para las organizaciones que enfrentan volúmenes de datos crecientes, procesos complejos y presiones regulatorias, garantizando que las empresas tengan una plataforma que elimine los silos, federa datos no estructurados y potencie los conocimientos impulsados por IA para impulsar la innovación, la eficiencia y el crecimiento.

Capacidades clave:

Federe datos no estructurados : Conecte contenido en toda la empresa, independientemente de su origen o formato.

: Conecte contenido en toda la empresa, independientemente de su origen o formato. Habilite la IA a escala : Aplique la IA a datos no estructurados para mejorar la automatización, impulsar la inteligencia de procesos y respaldar los casos de uso de IA con agentes.

: Aplique la IA a datos no estructurados para mejorar la automatización, impulsar la inteligencia de procesos y respaldar los casos de uso de IA con agentes. Potencie los flujos de trabajo : Optimice los flujos de trabajo y mejore los resultados mediante el enriquecimiento del conocimiento impulsado por IA y el procesamiento de documentos con agentes.

: Optimice los flujos de trabajo y mejore los resultados mediante el enriquecimiento del conocimiento impulsado por IA y el procesamiento de documentos con agentes. Motor de contexto empresarial : Descubra información contextual en sistemas fragmentados para tomar decisiones más inteligentes y acelerar la transformación.

: Descubra información contextual en sistemas fragmentados para tomar decisiones más inteligentes y acelerar la transformación. Malla de agentes empresariales: Organice agentes de IA distribuidos para automatizar flujos de trabajo complejos entre sistemas y alcanzar nuevos niveles de eficiencia.

Para obtener más información sobre la plataforma y las soluciones de Hyland, visite Hyland.com .

Acerca de Hyland

Hyland empodera a las organizaciones con soluciones unificadas de inteligencia de contenido, procesos y aplicaciones, lo que les permite acceder a información profunda que impulsa la innovación. Con la confianza de miles de organizaciones en todo el mundo, incluidas muchas de las Fortune 100, las soluciones de Hyland redefinen fundamentalmente la forma en que los equipos operan e interactúan con sus clientes. Para obtener más información sobre Hyland, sus productos y soluciones, visite Hyland.com .

Contacto de medios:Jason Gerdon jason.gerdon@hyland.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2627680...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/hyland-amplia-su-presencia-en-la-nube-europea-302584130.html