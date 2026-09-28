(Información remitida por la empresa firmante)

- Hyland nombra a Michael Haugen vicepresidente sénior de Ventas de Content Innovation Cloud para acelerar el continuo crecimiento internacional de la compañía

Haugen aporta más de 30 años de experiencia en liderazgo dentro del sector de software empresarial, con una trayectoria demostrada en la escalabilidad de la transformación hacia modelos SaaS.

Este nombramiento refleja el compromiso de Hyland de impulsar la inteligencia de contenidos y la automatización en empresas de todo el mundo, a medida que se acelera la adopción de Hyland Content Innovation Cloud™.

Haugen asumirá la responsabilidad integral del rendimiento comercial de la cartera Content Innovation Cloud, unificando las áreas de Producto, Marketing y Ventas en torno a una estrategia común de salida al mercado.

CLEVELAND, 28 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- A medida que las empresas de todo el mundo trascienden la fase de experimentación con IA para avanzar hacia una automatización a gran escala, gobernada y basada en agentes, las organizaciones que triunfen serán aquellas capaces de transformar décadas de contenido no estructurado en una base sólida y fiable de datos y contexto para la IA. Esta transición exige un líder capaz de alinear la estrategia, la ejecución y la disciplina de comercialización en torno a un motor de crecimiento único y unificado.

Hyland, líder mundial en impulsar la inteligencia de contenidos y la automatización a escala empresarial, dio a conocer hoy el nombramiento de Michael Haugen como vicepresidente sénior de Ventas para Content Innovation Cloud. En este puesto de mayor responsabilidad, Haugen asumirá la gestión integral del rendimiento comercial de la cartera de Hyland Content Innovation Cloud —incluyendo los ingresos y la contratación de pedidos, la estrategia de comercialización y la hoja de ruta de crecimiento a largo plazo— a medida que Hyland acelera su próxima etapa de crecimiento.

"Content Innovation Cloud es el motor que impulsa a la empresa de agentes autónomos, y su próxima etapa de crecimiento requiere un líder capaz de alinear la diferenciación de nuestra plataforma con una estrategia de comercialización diseñada a medida", afirmó Steve Baird, director de ingresos de Hyland. "El nombramiento de Michael se produce en un momento decisivo para Hyland, mientras ampliamos nuestro liderazgo ayudando a empresas de todo el mundo a obtener la inteligencia de contenidos, un elemento fundamental para lograr una verdadera automatización basada en agentes".

En este puesto, Haugen definirá y ejecutará la estrategia de comercialización de Hyland para Content Innovation Cloud, colaborando estrechamente con los responsables de producto para transformar los conocimientos del mercado y las opiniones de los clientes en prioridades claras. Asimismo, representará externamente la unidad de negocio Content Innovation Cloud de Hyland ante clientes, socios y foros del sector, contribuyendo a definir la narrativa externa y el liderazgo de opinión de la compañía mientras esta trabaja para consolidar su liderazgo en la categoría de inteligencia y automatización de contenidos.

"Las empresas de todo el mundo tienen en sus manos su activo más valioso y menos comprendido; aquellas organizaciones que transformen ese contenido en una base gobernada para la IA serán las que triunfen en la próxima década de la automatización empresarial", explicó Haugen. "Hyland lleva más de 30 años consolidando la confianza como custodio de dicho contenido para organizaciones de todo el mundo, y me entusiasma enormemente contribuir a liderar la siguiente etapa de crecimiento de Content Innovation Cloud".

Haugen aporta más de 30 años de experiencia liderando el crecimiento, el rendimiento de pérdidas y ganancias y la transformación empresarial en organizaciones de tecnología y software empresarial. Se une a Hyland proveniente de insightsoftware, donde sirvió como gerente general de la Unidad de Negocios Global Enterprise Performance Management Suite de la compañía, siendo responsable total de las pérdidas y ganancias del negocio de 125 millones de dólares.

Antes de incorporarse a insightsoftware, Haugen ocupó el cargo de director de Ingresos para las Américas en Planview, donde lideró la organización de salida al mercado —abarcando las áreas de ventas, servicios profesionales, éxito del cliente y renovaciones— y logró un crecimiento de dos dígitos interanual en la contratación de pedidos, además de mejoras sostenidas en las tasas de retención de ingresos brutos y netos.

Para obtener más información sobre Hyland Content Innovation Cloud, visite Hyland.com.

Acerca de Hyland

Hyland es líder en inteligencia de contenidos y automatización, y permite a las organizaciones transformar el contenido empresarial en inteligencia gobernada que acelera la toma de decisiones y el rendimiento del negocio. Con la confianza de miles de organizaciones en todo el mundo —incluidas muchas de las empresas de la lista Fortune 100—, la plataforma abierta de Hyland utiliza IA para convertir contenidos, datos y procesos en un contexto fiable; esto permite a personas, aplicaciones y agentes automatizar el trabajo en el marco de una empresa de agentes impulsada por contenidos. Para más información, visite Hyland.com.

Contacto para los medios:Jason Gerdonjason.gerdon@hyland.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/hyland-nombra-a-michael-haugen-vicepresidente-senior-de-ventas-de-content-innovation-cloud-302891321.html