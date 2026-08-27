Hypershell presentará su exoesqueleto insignia de pierna completa, Hypershell Halo, en la IFA 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

BERLÍN, 27 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- Hypershell va a dar a conocer a las 15:00 horas del 3 de septiembre en Berlín, antes de la feria IFA, Hypershell Halo, su exoesqueleto integral de pierna insignia para movilidad todoterreno. Hypershell Halo representa un nuevo paso hacia la visión de la compañía de un mundo donde las personas puedan moverse con libertad, explorar sin límites, trabajar con eficiencia e ir más allá de lo que antes parecía posible.

Su esencia radica en una arquitectura unificada que define la categoría, la cual coordina cuatro articulaciones motorizadas de cadera y rodilla como un solo sistema, extendiendo la asistencia eléctrica a toda la extremidad inferior. Esta arquitectura permite que Halo proporcione soporte a una gama significativamente más amplia de movimientos humanos en terrenos cambiantes. Los consumidores pueden registrarse para recibir actualizaciones aquí.

En el expositor de Hypershell, los visitantes también podrán explorar y experimentar la amplia gama de productos de Hypershell, incluyendo la galardonada nueva serie Hypershell X, su último exoesqueleto de cadera con inteligencia artificial, junto con el nuevo modelo insignia Halo.

Visite Hypershell en el expositor 119, pabellón 12, del 4 al 8 de septiembre, para conocer sus últimas innovaciones en exoesqueletos y ver cómo Hypershell está ampliando la movilidad humana a través de la tecnología, empoderando a las personas para convertir las posibilidades en realidad.

Acerca de HypershellFundada en 2021, Hypershell es una empresa líder mundial en exoesqueletos, dedicada a potenciar la exploración humana. Sus exoesqueletos inteligentes se adaptan en tiempo real al terreno, la actividad y la intención, logrando un movimiento más ligero y natural. Con un rendimiento certificado por SGS y decenas de miles de unidades vendidas en más de 70 países, Hypershell mejora, no reemplaza, la capacidad humana, dando forma a un futuro donde la robótica portátil se vuelve tan esencial como las mochilas para la exploración, el trabajo y el ocio.

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