Hypershell redefine la movilidad humana con Halo, su exoesqueleto insignia de pierna completa (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

-Hypershell redefine la movilidad humana con Halo, su exoesqueleto insignia de pierna completa diseñado para la movilidad en todo tipo de terrenos

BERLIN, 3 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Hypershell, la marca líder mundial en exoesqueletos para el consumidor, presentó hoy en IFA 2026 Hypershell Halo™, su exoesqueleto insignia de pierna completa diseñado para la movilidad en todo tipo de terrenos. Impulsado por la innovadora arquitectura unificada Hypershell, el control de movimiento con IA HyperIntuition™ 2.0 y el novedoso sistema de cuatro motores HyperDrive Pro, Halo es el primer exoesqueleto del sector que coordina cuatro articulaciones motorizadas de cadera y rodilla como un solo sistema para brindar asistencia y protección potentes, naturales y sin restricciones, dondequiera y comoquiera que las personas se muevan, otorgándoles mayor libertad para superar los límites físicos.

"Halo representa una reconstrucción completa del exoesqueleto de consumo", afirmó Kelvin Sun, consejero delegado de Hypershell. "No nos limitamos a añadir rodillas motorizadas a un exoesqueleto de cadera ya existente. Rediseñamos la arquitectura, el sistema de potencia y la inteligencia artificial de toda la parte inferior del cuerpo, de modo que las cuatro articulaciones motorizadas se mueven al unísono con el usuario. El resultado es una nueva plataforma diseñada para ampliar no solo la distancia que las personas pueden recorrer, sino también la variedad de terrenos y movimientos que pueden realizar".

Arquitectura unificada Hypershell e HyperIntuition™ 2.0: Movilidad todoterreno y sin límites de movimiento

Halo presenta la revolucionaria Arquitectura Unificada Hypershell, pionera en la industria. Una estructura continua de fibra de carbono soporta la carga a lo largo de la cadera, el muslo, la rodilla y la parte inferior de la pierna, creando una vía directa de transferencia de fuerza. Esto permite que las cuatro articulaciones motorizadas funcionen como un sistema coordinado de pierna completa, proporcionando propulsión, soporte de peso, control de descenso y amortiguación en el aterrizaje.

La estructura de Halo está diseñada para brindar libertad de movimiento. La innovadora articulación adaptativa Fish-Spine conecta el motor de la cadera con la palanca de la pierna, permitiendo que la estructura siga el movimiento natural de la cadera en lugar de fijarse a un eje mecánico fijo. Con un rango lateral de hasta 198° y un movimiento anteroposterior de 167°, permite un movimiento fluido y multidireccional en diferentes posturas.

La arquitectura unificada incorpora la correa para el muslo AeroFlex V, diseñada para adaptarse a los contornos cambiantes del cuerpo. Al reemplazar los paneles rígidos convencionales en la parte posterior del muslo, permite que la presión y la carga se redistribuyan de forma natural a medida que el usuario se pone de pie, se sienta, se agacha o se mueve por terrenos irregulares, mejorando la comodidad sin comprometer la estabilidad.

HyperIntuition™ 2.0, el nuevo algoritmo de control de movimiento de Hypershell, dota a esa libertad mecánica de inteligencia. Basado en una arquitectura pionera en la industria de la mezcla de expertos (MoE) para exoesqueletos, HyperIntuition™ 2.0 va más allá del control convencional basado en reglas. Múltiples redes neuronales especializadas, que razonan conjuntamente en tiempo real, interpretan los cambios de movimiento, terreno y carga, lo que permite una asistencia fluida para la toma de decisiones distribuida entre las cuatro articulaciones motorizadas.

Más de 30 sensores de alta precisión en HyperSense Pro capturan continuamente el movimiento de la parte inferior del cuerpo, mientras que el chip de IA HyperCore Pro lo procesa en tiempo real. Entrenado con más de 10.000 horas de datos de movimiento de alta calidad, HyperIntuition™ 2.0 puede anticipar la intención de movimiento con aproximadamente 200 milisegundos de antelación y ajustar la asistencia hasta 2.500 veces por segundo. Por lo tanto, Halo puede seguir el movimiento del usuario con una latencia prácticamente nula, realizando transiciones naturales entre movimientos sin que el usuario tenga que cambiar de modo.

Mediante el aprendizaje por refuerzo con intervención humana, HyperIntuition™ 2.0 va un paso más allá, con una asistencia que evoluciona en función de la marcha, la asimetría, la fuerza y las preferencias de cada usuario a lo largo del tiempo. En lugar de pedir a los usuarios que se adapten al exoesqueleto, Halo se adapta cada vez más a cada individuo, proporcionando una asistencia más precisa, medida y personalizada.

HyperDrive Pro: Potencia de cuatro motores en un dispositivo portátil

El nuevo sistema de cuatro motores HyperDrive Pro de Halo ofrece hasta 1.490 W de potencia máxima en toda la pierna.

HyperDrive Pro ofrece potencia con un peso excepcionalmente bajo. Hypershell rediseñó el sistema electromagnético del motor y la arquitectura de reducción para que cada unidad de potencia de la rodilla pese tan solo 170 g, mientras que la carcasa ligera de aleación de magnesio reduce aún más la masa del sistema.

Esta potencia, junto con su arquitectura unificada, permite a Halo brindar protección activa para las rodillas. Las articulaciones motorizadas de cadera y rodilla trabajan en conjunto para compartir la extensión, la carga y el par de frenado durante movimientos exigentes, reduciendo la fatiga muscular de la rodilla hasta en un 40 % durante las sentadillas, a la vez que ayudan a elevar el cuerpo durante las subidas y amortiguan los impactos repetidos al cambiar de terreno.

La nueva batería Hypershell PocketVolt pesa solo 370 g y ofrece una autonomía de hasta 20 km en un diseño compacto y desmontable. Se puede cambiar rápidamente y llevar en la cintura o por separado en una mochila, lo que permite realizar caminatas de todo el día sin aumentar el peso ni el volumen del exoesqueleto.

Movilidad total a donde quiera que vaya

Con tan solo 2,6 kg, Halo ofrece asistencia completa para las piernas en un diseño pensado para usar durante todo el día. Su construcción de fibra de carbono y titanio de grado aeroespacial combina la durabilidad necesaria para resistir impactos, movimientos a alta velocidad y terrenos exigentes con el bajo peso necesario para que el sistema sea ligero, discreto y natural durante un uso prolongado.

Diseñado desde cero para actividades al aire libre, Halo es portátil y a la vez fiable. Se pliega hasta ocupar menos de 8 litros y cabe en una mochila. Es compatible con mochilas de hasta 85 litros, incluidas las de alta capacidad para montañismo, lo que permite a los usuarios llevar Halo sin renunciar a los sistemas de transporte necesarios para travesías más largas o exigentes. Halo cuenta con certificación IP54 para protegerlo del polvo y las salpicaduras de agua en condiciones climáticas y exteriores cambiantes.

Un novedoso sistema de cinco hebillas simplifica la colocación en comparación con los sistemas convencionales de piernas completas. El ajuste continuo y las palancas QuickFit permiten una configuración precisa a la primera; una vez ajustado, Halo se puede volver a poner en aproximadamente 20 segundos y quitar en tan solo 5 segundos.

Halo también incluye a Shelly, el primer asistente virtual con IA del sector desarrollado específicamente para exoesqueletos de consumo. Mediante conversaciones o mensajes de texto, los usuarios pueden configurar el dispositivo, personalizar la asistencia y planificar sus rutas, mientras Shelly aprende gradualmente sus hábitos de movimiento y preferencias para que la asistencia sea más intuitiva con el tiempo.

Hypershell Halo™ Origin Edition: precios y disponibilidad

Las primeras 200 unidades de Halo saldrán al mercado como Origin Edition; cada una de ellas contará con un logotipo exclusivo, un número de serie único y ventajas exclusivas adicionales. La Origin Edition ya está disponible para reserva a partir de 2.299 EUR. La disponibilidad inicial abarca Estados Unidos, Canadá, Europa, el Reino Unido y China.

Las ventas oficiales y las entregas por fases comenzarán en noviembre, y se anunciarán más detalles sobre el lanzamiento en cada mercado a medida que se acerque la fecha de disponibilidad. Puedes encontrar más información sobre el producto aquí: https://hypershell.tech/pages/hypershell-halo-exoskeleton.

Hypershell ha llegado a más de 70 países y regiones, con el respaldo de casi 200 puntos de contacto físicos en todo el mundo. Halo representa el último paso de la compañía hacia su visión de un mundo donde las personas puedan moverse libremente, explorar con audacia, trabajar de manera eficiente e ir más allá de lo que antes parecía posible.

Acerca de Hypershell

Fundada en 2021, Hypershell es una empresa líder mundial en exoesqueletos, dedicada a potenciar la exploración humana. Sus exoesqueletos inteligentes se adaptan en tiempo real al terreno, la actividad y la intención, logrando un movimiento más ligero y natural. Con un rendimiento certificado por SGS y decenas de miles de unidades vendidas en más de 70 países, Hypershell mejora, no reemplaza, la capacidad humana, dando forma a un futuro donde la robótica portátil se vuelve tan esencial como las mochilas para la exploración, el trabajo y el ocio.

Nota: Salvo que se indique lo contrario, las cifras de rendimiento del producto se basan en pruebas realizadas bajo condiciones controladas específicas. Los resultados reales pueden variar según el usuario, el entorno y la forma de uso. Consulte nuestro sitio web para obtener información detallada sobre las condiciones y los métodos de prueba.

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/hypershell-redefine-la-movilidad-humana-con-halo-su-exoesqueleto-insignia-de-pierna-completa-302869274.html