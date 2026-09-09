La IA agéntica Niya-X de Flytxt gana el premio Stevie® de bronce en los International Business Awards® 2026

(Información remitida por la empresa firmante)

DUBAI, EAU, 9 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- Flytxt anunció hoy que su plataforma de IA agéntica, Niya-X, ha ganado un premio Stevie de bronce en la categoría de "Mejor producto impulsado por IA" en la 23.ª edición de los International Business Awards (IBAs).

Niya-X presenta un equipo de expertos en IA para empresas, que va más allá de los asistentes de IA que ayudan a las personas y los agentes de IA orientados a tareas que automatizan el trabajo. Sus expertos en IA, especializados en dominios específicos, pueden comprender los objetivos comerciales, formular estrategias, tomar decisiones, coordinar acciones y aprender continuamente de los resultados. Gracias al aprendizaje causal y al modelado contrafactual, Niya-X puede simular y evaluar escenarios alternativos en un entorno de mercado determinado antes de determinar el curso de acción con mayor probabilidad de lograr el resultado deseado, operando siempre dentro de los límites de seguridad y los requisitos de privacidad definidos por la empresa.

"Este premio refuerza el potencial transformador de Niya-X y su amplia aplicabilidad para impulsar mercados empresariales más autónomos", declaró el doctor Vinod Vasudevan, consejero delegado de Flytxt. "Al llevar la IA de la automatización de tareas y el aumento de la inteligencia humana a la configuración activa de decisiones y acciones estratégicas, Niya-X permite a las empresas adaptar continuamente sus decisiones y obtener mejores resultados en entornos empresariales complejos y dinámicos".

Los International Business Awards son el programa de premios empresariales más prestigioso del mundo, abierto a organizaciones de todos los tamaños y sectores a nivel global. Los IBA 2026 recibieron más de 3.400candidaturas de 82 países y territorios. Los ganadores fueron evaluados por más de 200 profesionales del mundo empresarial que formaron parte de comités de evaluación especializados, y las puntuaciones finales se determinaron mediante un proceso de evaluación independiente en junio y julio. Los ganadores del premio Stevie serán homenajeados en una gala que tendrá lugar en el Pullman ParisMontparnasse el miércoles 28 de octubre de 2026.

En los mercados empresariales, los expertos en IA de Niya-X se están aplicando a una amplia gama de casos de uso, que abarcan el crecimiento y la retención de clientes, el diseño y la fijación de precios de productos, así como la incorporación y el compromiso de los empleados. Entre las implementaciones se incluyen la optimización de las recomendaciones de inversión para aumentar los activos bajo gestión (AUM), la predicción y la actuación en función de la intención del cliente para mejorar la eficiencia del servicio, el diseño y la ejecución de procesos de incorporación para nuevos empleados y la orquestación autónoma de decisiones y acciones de marketing de crecimiento.

Para saber más, visite www.flytxt.ai

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