La IA, la electrificación y la digitalización de flotas, protagonistas en Telematics and Connected Mobility 2025 en Vilna

VILNA, Lituania, 27 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- Gurtam ha presentado los últimos detalles de su evento insignia, Telematics & Connected Mobility 2025 , que se celebrará los días 10 y 11 de septiembre de 2025 en Vilna, Lituania. Esta conferencia de dos días, que reunirá a operadores de flotas, proveedores de servicios telemáticos, expertos y fabricantes de hardware, presentará las tecnologías y estrategias que impulsan la próxima era de la movilidad conectada.

Dos vías, un objetivo: información práctica

El programa de la conferencia incluirá dos áreas paralelas: Negocios y Estrategia y Tecnología e Ingeniería, con el apoyo de una gran exposición tecnológica. Los asistentes obtendrán perspectivas visionarias y herramientas prácticas de aplicación inmediata, desde pronósticos de mercado hasta casos prácticos.

Entre las presentaciones más esperadas se encuentra "Percepción vs. Realidad: Tendencias y Características Actuales del Mercado Europeo de Telemática para Flotas", a cargo de Andrew Jackson, de PAVE Insight. Con casi dos décadas de investigación del sector, Jackson presentará información basada en datos sobre la penetración de la telemática, los patrones de hardware y las oportunidades que surgen a medida que Europa avanza más allá de las redes 3G.

La inteligencia artificial también será protagonista a través de una serie de charlas, entre ellas "Telemática y IA: Arquitectura, Implementación e Impacto Empresarial", a cargo de Aliaksei Shchurko, consejero delegado de Gurtam, y "Movilidad impulsada por IA: Visión, Precisión, Predicción", a cargo de Arturs Burnins, consejero delegado de ATOM Mobility. El programa culminará con un panel de alto nivel moderado por Amy Nordrum, editora ejecutiva de MIT Technology Review, que explorará la intersección de la IA, la electrificación y el ecosistema de movilidad en evolución.

Además de las sesiones de la conferencia, la exposición tecnológica contará con la presencia de empresas líderes que presentarán innovaciones en telemática, IoT y soluciones de movilidad. Entre los expositores se incluyen empresas globales de fabricación de hardware, conectividad, plataformas de software y aplicaciones específicas para cada industria, abarcando sectores como la logística, las ciudades inteligentes, la agricultura, la construcción y la minería. Los asistentes tendrán la oportunidad de explorar de primera mano dispositivos recientes, herramientas de integración e implementaciones reales, lo que convierte a la exposición en un complemento clave para el programa de ponentes.

Albert Komar, director de la marca Gurtam, comentó: "La telemática y la movilidad conectada siempre han sido mucho más que tecnología: se trata de conectar personas, ideas e innovaciones que moldean el futuro del transporte y las operaciones comerciales. La agenda de este año ofrece perspectivas visionarias y herramientas prácticas que nuestro público puede implementar de inmediato".

La inscripción para Telemática y Movilidad Conectada 2025 sigue abierta. Para obtener más información sobre la agenda y reservar su plaza, visite https://conference.gurtam.com/

