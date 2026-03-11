IAB Tech Lab anuncia el marco CoMP (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

- IAB Tech Lab anuncia el marco CoMP para garantizar que los LLM tengan acuerdos comerciales con los editores antes del rastreo de contenido

El Protocolo de Monetización de Contenido (CoMP) establece un enfoque estandarizado para que los sistemas de IA y los propietarios de contenido permitan acuerdos comerciales, reduzcan el riesgo y respalden una cadena de suministro de información global sostenible; disponible para comentarios públicos hasta el 9 de abril de 2026

NUEVA YORK, 11 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- IAB Tech Lab, el organismo global que establece estándares técnicos para la publicidad digital, anunció hoy la publicación de la Especificación CoMP (Protocolo de Monetización de Contenido) v1.0 para comentarios públicos. Esta especificación establece un marco estandarizado que permite a los propietarios de contenido y a los mercados comunicarse con los sistemas de IA sobre sus ofertas de contenido y garantizar la implementación de términos comerciales antes de cualquier rastreo o uso del contenido. La especificación estará disponible para comentarios públicos hasta el 9 de abril de 2026 para recopilar las opiniones del sector y promover su adopción generalizada.

"Los sistemas de IA requieren chips, energía e información. La información es el único insumo en esa ecuación que aún no cuenta con una infraestructura comercial sólida", afirmó Anthony Katsur, consejero delegado de IAB Tech Lab. "Si esperamos que el contenido de alta calidad siga impulsando los productos basados en IA, necesitamos unas condiciones de participación claras y un mecanismo que fomente la compensación, la rendición de cuentas y la sostenibilidad a largo plazo. CoMP está diseñado para ayudar a la industria a avanzar en esa dirección".

Los editores han experimentado descensos significativos de tráfico en los últimos años, incluyendo reducciones en el tráfico de referencia de búsqueda que superan el 50 % en algunos casos. El marco CoMP busca sentar las bases de un mercado global de la información que genere nuevas oportunidades de ingresos vinculadas al uso de la IA, a la vez que promueve una compensación justa por contenido de calidad y oportuno. Al mismo tiempo, el marco está diseñado para mitigar el riesgo de los sistemas de IA que dependen del acceso continuo a información fiable y bien estructurada.

El marco CoMP está diseñado para funcionar con acuerdos de licencia directa y mercados de terceros, lo que permite a los propietarios de contenido y a los sistemas de IA implementar un único protocolo estandarizado en lugar de crear integraciones exclusivas para cada plataforma. Al establecer un método consistente para la señalización de permisos y términos comerciales antes de acceder al contenido, CoMP reduce el trabajo técnico a medida, disminuye los gastos operativos y facilita una adopción escalable en todo el ecosistema.

CoMP no sustituye a controles de acceso rigurosos. El marco presupone que los propietarios de contenido han establecido estrategias de bloqueo robustas en el punto de entrega, como su Edge Compute o su Red de Entrega de Contenido (CDN). Con esta base, el protocolo crea una ruta estandarizada desde las restricciones hasta un mercado comercial estructurado y mutuamente beneficioso.

Los participantes de la industria ya están expresando su apoyo a un enfoque estandarizado para la monetización de contenido en entornos de IA:

"En The Weather Company, creemos que el futuro de la industria depende de una innovación enfocada en el usuario final e impulsada por IA, que priorice al usuario final", afirmó Julianne Jennings, directora sénior de contenido y producto de The Weather Company. "Nuestra colaboración con IAB Tech Lab en el marco CoMP es un paso fundamental para sentar las bases de una colaboración segura de datos que beneficie a todo el ecosistema. Al crear una ruta estandarizada para los acuerdos comerciales, garantizamos que nuestros datos meteorológicos de alta fidelidad permanezcan fácilmente accesibles en todos los canales de activación, lo que empodera a los compradores e impulsa los resultados de rendimiento, a la vez que mantiene la confianza y la precisión que nuestros usuarios esperan a diario".

"Sabemos que los mejores productos de IA requieren los mejores insumos, y la economía de la IA necesitará más contenido de calidad en el futuro, no menos", afirmó Jon Roberts, director de Innovación de People Inc. "Una economía de la información global requiere estándares globales, y hemos apoyado la iniciativa CoMP de IAB desde el principio. Apoyamos estándares globales que ayudan a todos los creadores a recibir una remuneración justa".

"El primer lanzamiento de la API CoMP marca un paso importante hacia el establecimiento de estándares interoperables y transparentes para el intercambio de valor justo en el ecosistema de IA, reconociendo que los sistemas de IA dependen de contenido fiable y de alta calidad. Como uno de los primeros colaboradores, creemos que los marcos de compensación escalables y sólidos, junto con la visibilidad y la atribución por el uso del contenido, son esenciales para mantener el periodismo de alta calidad y el contenido premium en la era de la IA", afirmó Achim Schlosser, vicepresidente de Estándares Globales de Datos de Bertelsmann.

"Los editores deberían recibir una compensación por el uso de su propiedad intelectual y por la inversión real que requiere producir contenido de calidad", afirmó Rob Beeler, de Beeler.Tech, una comunidad de operaciones publicitarias centrada en los editores. "Si bien aún queda mucho por definir sobre cómo trabajarán los LLM con los editores, CoMP proporciona un marco necesario para esas conversaciones, ayudándonos a avanzar más rápido de la teoría a la práctica y a proteger mejor el futuro del sector editorial".

"A medida que los sistemas y agentes de IA se convierten en la puerta de entrada a la información, heredan la autoridad, la credibilidad y la confianza de los editores y las marcas de cuyo contenido aprenden y hacen público. CoMP crea un mecanismo para que esa calidad y confianza se valoren en la cadena de suministro de IA", añadió Jennifer Bas, jefa de personal de Mobian.

La especificación CoMP refleja la importante colaboración del Grupo de Trabajo CoMP y está prevista su evolución gracias a las opiniones de la industria durante el periodo de comentarios públicos. Las aportaciones de editores, mercados, proveedores de tecnología y desarrolladores de IA servirán de base para las actualizaciones del marco antes de su finalización.

Para obtener más información o participar en el proceso de comentarios públicos, que permanecerá abierto hasta el 9 de abril de 2026, visite https://iabtechlab.com/comp/.

Acerca de IAB Technology LaboratoryFundado en 2014, el Laboratorio de Tecnología IAB (Tech Lab) es un consorcio sin ánimo de lucro que involucra a una comunidad global de miembros para desarrollar tecnología y estándares fundamentales que impulsen el crecimiento y la confianza en el ecosistema de medios digitales. Integrado por editores digitales, empresas de tecnología publicitaria, agencias, marcas y otras empresas miembro, IAB Tech Lab se centra en soluciones para la seguridad de marca y el fraude publicitario; la identidad, los datos y la privacidad del consumidor; la eficacia programática multicanal y la medición de anuncios; y el impacto de los LLM y los agentes de IA en la publicidad. Su trabajo incluye el protocolo de pujas en tiempo real OpenRTB, la especificación antifraude ads.txt, el SDK Open Measurement para visibilidad y verificación, la especificación de vídeo VAST, Trusted Server y la iniciativa Agentic Roadmap para la publicidad agéntica. La lista de miembros de la junta directiva y las empresas que la componen se encuentra en https://iabtechlab.com/about-the-iab-tech-lab/tech-lab-leadership/. Para más información, visite https://iabtechlab.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2854714...

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/iab-tech-lab-anuncia-el-marco-comp-302710709.html