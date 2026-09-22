IAB Tech Lab presenta AAMP 3.0 (1)

(Información remitida por la empresa firmante)

- IAB Tech Lab presenta AAMP 3.0 para estandarizar el proceso desde la solicitud de propuestas hasta la compra en la publicidad basada en agentes

OpenProposal aporta un estándar común a una fase de la compra de medios que tradicionalmente se ha realizado de forma manual, vinculando las solicitudes de propuestas con los compromisos de compra, y estará abierto a comentarios públicos hasta el 22 de octubre de 2026

NUEVA YORK, 22 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- IAB Tech Lab, el organismo internacional encargado de establecer normas técnicas para la publicidad digital, ha anunciado hoy AAMP 3.0, la próxima versión importante de su marco Agentic Advertising Management Protocols, que introduce un método estandarizado para que compradores y vendedores pasen de una solicitud de propuestas (RFP) a la evaluación de las mismas y, finalmente, a un compromiso de compra en el ámbito de la publicidad con agentes.

Aunque existen estándares para muchas fases de la compra y ejecución de medios digitales, el proceso entre una solicitud de propuesta (RFP) y el compromiso de compra se ha gestionado históricamente, en gran medida, mediante flujos de trabajo manuales y realizados por personas. A medida que los agentes de IA asumen más responsabilidad en la búsqueda, evaluación y planificación de medios, esa brecha genera la necesidad de un método común para que los agentes compradores y vendedores intercambien y evalúen propuestas antes de que una transacción pase a la fase de ejecución.

AAMP 3.0 aborda esa brecha a través de OpenProposal, una nueva especificación que define cómo los vendedores pueden presentar sus productos publicitarios y responder a los briefs de los compradores en un formato estandarizado y legible para los agentes. OpenProposal permite a los agentes de compra descubrir y comparar oportunidades en función de un brief, al tiempo que ofrece a los vendedores control sobre cómo se presentan su inventario y sus productos publicitarios. La nueva especificación estará abierta a comentarios públicos hasta el 22 de octubre de 2026, periodo durante el cual se integrará en las implementaciones de referencia del SDK para agentes compradores y vendedores.

OpenProposal amplía el alcance de AAMP a la fase de solicitud de propuestas (RFP) y elaboración de propuestas, al tiempo que se integra con los estándares de IAB Tech Lab que ya se utilizan en la ejecución de campañas publicitarias, entre los que se incluyen AdCOM, OpenDirect y la API Deals. En conjunto, estos estándares proporcionan una base común para que los flujos de trabajo de las agencias avancen desde la fase de descubrimiento y planificación hasta la negociación, la compra, la ejecución y la elaboración de informes.

A medida que los agentes asumen una mayor parte del trabajo en la planificación y la compra de medios, el sector necesita un marco común para el proceso de solicitud de propuestas y elaboración de ofertas, destacó Anthony Katsur, consejero delegado de IAB Tech Lab. OpenProposal cubre una importante laguna entre el briefing del comprador y el compromiso de compra, proporcionando a los agentes compradores y vendedores una forma estandarizada de intercambiar y evaluar oportunidades. Al vincular ese proceso a los estándares que el sector ya utiliza para la ejecución, AAMP 3.0 sienta las bases para los flujos de trabajo de los agentes a lo largo de todo el ciclo de vida de la compra de medios.

Del descubrimiento a la ejecución

OpenProposal establece un método estandarizado para que los editores definan productos y paquetes publicitarios y los presenten en las respuestas a las solicitudes de oferta. Los agentes de compras pueden evaluar esas propuestas en función de las especificaciones del comprador, comparar oportunidades y valorar su idoneidad antes de comprometerse a la compra. Una vez que una oportunidad sigue adelante, AAMP vincula esa propuesta a los estándares y la infraestructura utilizados para todo tipo de transacciones y ejecuciones.

AAMP 3.0 da soporte a un ciclo de vida de los medios que incluye:

Publicar: Los vendedores publican un catálogo de paquetes públicos que se pueden consultar, al tiempo que reservan algunos productos para propuestas personalizadas.

Los vendedores publican un catálogo de paquetes públicos que se pueden consultar, al tiempo que reservan algunos productos para propuestas personalizadas. Descubrir: Los agentes de los compradores consultan los paquetes públicos disponibles, lo que permite conocer el inventario antes de que comience la negociación, o envían un pliego de condiciones completo para obtener una propuesta personalizada.

Los agentes de los compradores consultan los paquetes públicos disponibles, lo que permite conocer el inventario antes de que comience la negociación, o envían un pliego de condiciones completo para obtener una propuesta personalizada. Comparar: Los agentes de los compradores evalúan y clasifican las oportunidades en función de un pliego de condiciones declarado, lo que permite procesar información de un conjunto más amplio de editores de lo que sería factible mediante una evaluación manual por sí sola.

Los agentes de los compradores evalúan y clasifican las oportunidades en función de un pliego de condiciones declarado, lo que permite procesar información de un conjunto más amplio de editores de lo que sería factible mediante una evaluación manual por sí sola. Calificar: Los agentes evalúan la disponibilidad y la adecuación al público específico, al periodo de difusión y a los requisitos de un plan de medios.

Los agentes evalúan la disponibilidad y la adecuación al público específico, al periodo de difusión y a los requisitos de un plan de medios. Negociar: Cuando es necesario, los agentes de compra y venta pueden negociar condiciones personalizadas sin perder de vista la oferta original publicada.

Cuando es necesario, los agentes de compra y venta pueden negociar condiciones personalizadas sin perder de vista la oferta original publicada. Formalización y ejecución: Las transacciones pueden ejecutarse utilizando los estándares y la infraestructura existentes del ecosistema de la publicidad digital.

Las transacciones pueden ejecutarse utilizando los estándares y la infraestructura existentes del ecosistema de la publicidad digital. Informes: Los resultados pueden transmitirse a través de los estándares de información existentes, lo que permite evaluar los resultados en función de los objetivos y compromisos originales del plan.

AdCOM proporciona un vocabulario común a lo largo de todas estas fases, lo que permite que la información presentada en la fase de descubrimiento se mantenga coherente a medida que una oportunidad avanza por las fases de planificación, negociación, ejecución y presentación de informes.

OpenProposal hace que los productos publicitarios de los editores sean comprensibles para los agentes

OpenProposal ofrece a los editores una forma estandarizada de hacer que una gama más amplia de productos publicitarios resulte comprensible para los agentes de compra y de crear propuestas en respuesta a los pliegos de condiciones de los compradores. En la propuesta, los vendedores pueden incluir la información necesaria para que los compradores comprendan cómo se pueden adquirir, ejecutar, medir y evaluar los productos.

Para los compradores, esto les permite evaluar un abanico mucho más amplio de posibles oportunidades en los medios. La tecnología de agentes puede procesar y comparar más información de un mayor número de editores de lo que un planificador humano podría evaluar razonablemente por sí solo, lo que ayuda a las organizaciones compradoras a elaborar planes basados en un conjunto de opciones más amplio y diverso.

OpenProposal mantiene la continuidad con la infraestructura de publicidad digital ya existente en el mercado. Complementa a OpenDirect, AdCOM y la API Deals, utilizando esos estándares consolidados a medida que las oportunidades pasan de la planificación a la transacción y la ejecución. Las implementaciones programáticas existentes de esos estándares pueden seguir funcionando como hasta ahora, sin que sea necesario que las DSP, las SSP u otras tecnologías modifiquen sus casos de uso actuales.

Además, los kits de desarrollo de software (SDK) para agentes de AAMP siguen reforzando aún más los controles determinísticos que rigen los precios, los paquetes publicitarios, los pedidos y los detalles de la compra de medios; aumentan la confianza en las identidades de los agentes y refuerzan la idempotencia en todas las transacciones para ayudar a garantizar respuestas coherentes y la integridad de los datos a medida que los agentes operan a mayor velocidad y escala. En la práctica, la idempotencia significa que una instrucción puede enviarse dos veces sin que se ejecute dos veces; así, cuando un agente vuelve a intentar una solicitud para la que no obtuvo respuesta, el resultado es la confirmación del pedido original en lugar de un duplicado.

Apoyo del sector a un ecosistema de medios basado en agentes

A medida que las agencias, las marcas y los editores comienzan a integrar agentes en sus flujos de trabajo de planificación y transacciones, los participantes del sector se están uniendo en torno a la necesidad de contar con estándares comunes que permitan a dichos agentes comunicarse entre empresas y plataformas. Los agentes de AAMP con OpenProposal están diseñados para crear esa base común, al tiempo que permiten a cada participante mantener el control sobre su propia tecnología, inventario, reglas de negocio y datos.

Al ofrecer una cobertura completa de los agentes para todos los estándares existentes del IAB Tech Lab y, al mismo tiempo, estandarizar los protocolos de autenticación y autorización de los agentes, AAMP 3.0 proporciona un marco listo para las transacciones que ayudará a nuestro sector a pasar de las pruebas de concepto al uso generalizado de los agentes de IA en las transacciones de medios, añadió Michael Palmer, vicepresidente global de Tecnologías Emergentes de WPP Media.

La planificación basada en agentes nos proporciona la oportunidad de evaluar una gama mucho más amplia de oportunidades mediáticas e información a la hora de elaborar un plan, comentó Mike Treon, responsable de estrategia de CTV en PMG. La novedad de AAMP 3.0 es que el razonamiento acompaña a la propuesta. Un anunciante puede indicarnos no solo cuánto cuesta un paquete, sino también por qué cree que se ajusta al briefing: los motivos relacionados con la audiencia, los formatos y las condiciones que determinan el precio. Ese contexto es lo que necesitan nuestros modelos de planificación, y ahora llega en un formato que realmente pueden interpretar.

La red global de IAB también se está sumando a la iniciativa. IAB Australia ha abierto una convocatoria de manifestaciones de interés para un proyecto piloto del lado del anunciante que utilice las implementaciones de referencia de AAMP disponibles en la actualidad, indicó Jonas Jaanimagi, responsable de tecnología de IAB Australia. Llevamos meses probando esas implementaciones en un laboratorio y aportando comentarios a los desarrolladores. Nuestra función ahora es ayudar a los editores australianos a probar los flujos de trabajo de descubrimiento, propuesta y aprobación en un entorno de pruebas antes de que se realice ningún gasto real, y convertir esa experiencia práctica en datos útiles para el sector.

AAMP 3.0 representa la siguiente etapa en el trabajo de IAB Tech Lab para aplicar capacidades de agente a los estándares probados que sustentan la publicidad digital. Al estandarizar el proceso de compromiso desde la solicitud de propuestas hasta la compra y conectarlo con los estándares establecidos para la transacción, la ejecución y la presentación de informes, AAMP 3.0 ayuda a crear una base común para la compra de medios mediante agentes sin que el sector tenga que reconstruir la infraestructura de la que depende en la actualidad.

Para consultar la especificación de OpenProposal y los recursos técnicos relacionados, así como para enviar comentarios a través del proceso de consulta pública hasta el 22 de octubre de 2026, visite: iabtechlab.com/AAMPv3.

Acerca de IAB Technology LaboratoryFundado en 2014, el IAB Technology Laboratory (Tech Lab) es un consorcio sin ánimo de lucro que cuenta con una comunidad de miembros a nivel mundial para desarrollar tecnología y estándares fundamentales que permitan el crecimiento y la confianza en el ecosistema de los medios digitales. Compuesto por editores digitales, empresas de tecnología publicitaria, agencias, marcas y otras empresas afiliadas, el IAB Tech Lab se centra en soluciones para la seguridad de la marca y el fraude publicitario; la identidad, los datos y la privacidad del consumidor; la eficacia programática multicanal y la medición publicitaria; y el impacto de los modelos de lenguaje grande (LLM) y los agentes de IA en la publicidad. Entre sus trabajos se incluyen el protocolo de puja en tiempo real OpenRTB, la especificación antifraude ads.txt, el SDK Open Measurement para la visibilidad y la verificación, la especificación de vídeo VAST, Trusted Server y la iniciativa Agentic Roadmap para la publicidad basada en agentes. La lista de miembros de la junta directiva y de las empresas participantes se puede consultar en https://iabtechlab.com/about-the-iab-tech-lab/tech-lab-leadership/. Para obtener más información, visite https://iabtechlab.com.

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