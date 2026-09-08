IBC 2026: DJI presenta SDR Transmission 2 y ofrece herramientas esenciales para profesionales del vídeo (2)

(Información remitida por la empresa firmante)

Descubra SDR Transmission 2 para monitorización profesional de vídeo y Osmo 360 II para contenido creativo en 360°

ÁMSTERDAM, 8 de septiembre de 2026 /PRNewswire/ -- DJI, líder mundial en tecnología de cámaras para la creación de contenidos, anuncia hoy su participación oficial en uno de los eventos de contenido y tecnología más inspiradores del mundo, IBC 2026. Del 11 al 14 de septiembre, DJI presentará en IBC una amplia gama de tecnologías de alimentación, audio y captura de imagen. Quienes visiten el stand de DJI, situado en el pabellón 12, stand G75, descubrirán cómo se puede aprovechar la tecnología en sus entornos de rodaje para capturar contenido de alta calidad de forma sencilla.

Dos productos destacados en el stand: DJI SDR Transmission 2 y Osmo 360 IIPresentado internacionalmente por primera vez en IBC 2026, DJI SDR Transmission 2 es un sistema de transmisión de vídeo inalámbrico ideal para equipos de producción cinematográfica y de vídeo pequeños y medianos que realizan, entre otros proyectos, anuncios publicitarios, documentales, cortometrajes, largometrajes o retransmisiones en directo multicámara. Desde el lanzamiento de su primera generación, la tecnología SDR de DJI ha llevado el rendimiento de la transmisión de vídeo a un nivel completamente nuevo, ofreciendo una mayor estabilidad, resistencia a las interferencias y capacidad de penetración. Tras su presentación en IBC, todos los detalles sobre DJI SDR Transmission 2, incluida la información sobre el producto y su disponibilidad a nivel mundial, se anunciarán antes del 17 de septiembre.

Osmo 360 II incorpora la tecnología insignia de imagen panorámica más reciente de DJI, desarrollada a partir de más de dos décadas de experiencia. Con su avanzado sensor de imagen HDR cuadrado, que aumenta el aprovechamiento del sensor en un 25 %, reduce el consumo de energía y mantiene las imágenes claras y nítidas, tanto de día como de noche. Al combinarse con Supernoche IA 2.0, Osmo 360 II captura imágenes excepcionalmente limpias en tomas con poca luz. La cámara también incorpora lentes ultraduras y reemplazables, así como 105 GB de almacenamiento integrado, lo que les permite a los creadores grabar con total confianza mientras capturan cada momento, de día o de noche, con un nivel de detalle espectacular desde todos los ángulos. Osmo 360 II estará disponible oficialmente en Europa a más tardar el 15 de septiembre.

Desde los creadores independientes a los estudios cinematográficos, quienes visiten el stand podrán descubrir la gama completa de herramientas de captura de contenido de nivel profesional de DJI. Osmo Pocket 4P, una cámara cinematográfica con estabilizador y doble objetivo, marca un nuevo hito en la industria y plantea una nueva visión tanto para trabajos profesionales como para la creación de contenido cotidiano. Gracias a la tecnología LOFIC, el rango dinámico de Osmo Pocket 4P alcanza los 17 pasos, lo que permite equilibrar las altas luces y las sombras independientemente del momento y el lugar de grabación.

La gama de productos portátiles de DJI abarca desde el ecosistema Osmo, versátil e intuitivo, que incluye productos de primer nivel como el último micrófono inalámbrico DJI Mic Mini 2S, la cámara para llevar puesta Osmo Nano, Osmo Action 6, preparada para deportes, y el estabilizador para smartphones Osmo Mobile 8P, hasta la serie Ronin, galardonada con el premio Emmy de Ingeniería, Ciencia y Tecnología, que incluye el estabilizador de cámara ligero RS 5 y la cámara de cine Ronin 4D con estabilización de 4 ejes integrada. Otros productos de la línea Ronin que se presentarán en este evento incluyen Ronin 2, galardonado con un Premio Científico y Técnico de la Academia (Oscar), Focus Pro, RS 4 Pro, RS 4, RS 4 Mini y SDR Transmission.

Una perspectiva diferente desde el aire Para quienes buscan capturar la acción desde el aire, también se exhibirá toda la gama de drones con cámara de DJI, entre ellos Avata 360, el dron 360° insignia con resolución 8K, y la serie Lito, lanzada este año y pensada para principiantes. Los visitantes también podrán descubrir una amplia selección: Neo 2, el dron con seguimiento automático; Flip, el dron para vlogs; Mini 5 Pro, un modelo todo en uno con sensor CMOS de gran tamaño; Air 3S, con doble cámara; Mavic 4 Pro, el dron insignia con triple objetivo; e Inspire 3, la máxima expresión en cinematografía aérea. Hay un dron para cada caso de uso y presupuesto de producción.

Energía para producciones en cualquier lugarCineastas y creadores pueden confiar en la gama de estaciones de energía portátiles de DJI para disponer de energía fiable en cualquier ubicación, sin depender ya de enchufes fijos. Con robustas capacidades de carga rápida de hasta 3000 W de potencia de salida y un funcionamiento ultrasilencioso de 26 dB, la serie DJI Power ofrece una excelente solución para mejorar la eficiencia de producción y los flujos de trabajo. DJI Power también refuerza el ecosistema DJI al incorporar puertos SDC que permiten la carga rápida de equipos DJI compatibles. Los asistentes podrán descubrir en el stand DJI Power 2000, DJI Power 1000 Mini, DJI Power 1000 V2, DJI Power Expansion Battery 2000 y los cargadores superrápidos de coche DJI Power.

Trabaje de forma más inteligente con las soluciones de reparto, empresariales y agrícolas de DJIDescubra FlyCart 100, Matrice 4 Thermal y Mavic 3M, todos diseñados para mejorar la eficiencia operativa y la productividad en diversos sectores.

Aprender, crear y compartirPara fomentar la creatividad y el desarrollo de habilidades, DJI organizará una serie de talleres con expertos en cine y talentosos creadores de contenido, quienes compartirán sus ideas acerca de cómo el conjunto de herramientas creativas de DJI potencia la narración visual. Los talleres se celebrarán dos veces al día, los días 11 y 12 de septiembre, con temas que van desde la captura de imágenes con dispositivos portátiles hasta la grabación aérea. Estos talleres estarán abiertos a todos los visitantes de IBC y ofrecerán claves para crear contenido de alta calidad con facilidad.

11 de septiembre a las 11:30｜RS 5 y módulo de seguimiento inteligente mejorado11 de septiembre a las 14:00｜Osmo Pocket 4P y serie DJI Mic12 de septiembre a las 11:30｜Ronin 4D e Inspire 312 de septiembre a las 14:00｜Avata 360 y Neo 212 de septiembre a las 15:30｜Osmo 360 II y serie DJI Mic

Le esperamos en la feria IBC 2026La feria IBC 2026 abrirá sus puertas en RAI Amsterdam del 11 al 14 de septiembre de 2026. Los visitantes podrán encontrar a DJI en: pabellón 12, stand G75.

Acerca de DJIDesde 2006, DJI ha liderado a nivel mundial la innovación en drones civiles, lo que les ha permitido a las personas volar por primera vez; a los visionarios, convertir su imaginación en realidad; y a los profesionales, transformar completamente su trabajo. Hoy en día, DJI contribuye a construir un mundo mejor y fomenta de forma continua el progreso humano. Con una mentalidad orientada a las soluciones y una curiosidad genuina, DJI ha extendido sus aspiraciones a áreas como las energías renovables, la agricultura, la seguridad pública, la topografía y la cartografía, o la inspección de infraestructuras. En todas sus aplicaciones, los productos de DJI ofrecen experiencias que añaden valor a las vidas de las personas en todo el mundo de una forma más profunda que nunca.

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