Icertis afianza su indiscutible liderazgo en el mercado de CLM con una ronda de 115 millones de dólares (1)

Publicado 18/07/2019 13:02:22 CET

Se convierte en pionera de la empresa de gestión del ciclo de vida de contratos por valor de mil millones de dólares

BELLEVUE, Washington, 18 de julio de 2019 /PRNewswire/ -- Icertis [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2527064-1&h=3546610328&u...], el proveedor líder de gestión de contratos empresariales en la nube, ha anunciado hoy el cierre de una ronda de financiación de serie E de 115 millones de dólares. Con esta financiación, Icertis se convierte en la primera empresa de gestión del ciclo de vida de contratos (CLM, por sus siglas en inglés) del mundo valorada en más de mil millones de dólares.

https://mma.prnewswire.com/media/371539/picture1_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/371539/picture1_Logo.jpg]

Icertis es reconocida como líder en la categoría de CLM gracias a su revolucionaria plataforma con influencia de IA Icertis Contract Management (ICM) y a su éxito sin precedentes al captar clientes de la lista Global 2000. Entre sus clientes se encuentran algunas de las principales empresas de integración vertical, así como con 5 de las 10 empresas más valiosas del mundo. Hoy en día, la plataforma ICM ayuda a clientes de todo el mundo a gestionar más de 5,7 millones de contratos con un valor conjunto de más de 1 billón de dólares.

La ronda fue coliderada por Greycroft y Premji Invest con la participación de inversores institucionales existentes, incluidos B Capital Group, Cross Creek, Eight Roads, Ignition Partners, Meritech Capital Partners y PSP Growth.

"Cuando Greycroft invierte en una empresa nos comprometemos con una colaboración a largo plazo y, puesto que lideramos su ronda de serie A en 2015, nos sentimos orgullosos de apoyar a Icertis, ya que es una empresa que transforma las bases del comercio", dijo Mark Terbeek, socio de Greycroft. "Durante ese tiempo, hemos visto a la empresa convertirse en líder indiscutible de CLM, al conseguir una gran cantidad de clientes de primer nivel y al generar un rendimiento del capital que se encuentra entre los mejores que hemos visto nunca. No nos cabe duda de que se convertirán en el próximo gigante en el mercado SaaS empresarial".

"Mientras administramos un fondo crossover permanente de largo plazo, buscamos empresas con perspectivas de crecimiento duraderas que puedan tener un buen funcionamiento y prosperar más allá de una oferta pública inicial", dijo Sandesh Patnam, socio principal de Premji Invest en los Estados Unidos. "Icertis reúne todas las características de una empresa que se convertirá en un gigante, un producto innovador que ofrece un valor sustancial para los clientes, grandes reservas de efectivo para explotar el mercado y un historial de ejecución impecable".

Por primera vez en la historia se están digitalizando los contratos, lo que permite a las empresas reinventar la gestión de contratos y colocarla en el centro de sus procedimientos comerciales. La plataforma ICM, que se basa en inteligencia artificial, da rienda suelta al valor comercial de los contratos de una empresa. Al transformar estos documentos estáticos en activos digitales estratégicos, las empresas pueden protegerse contra el riesgo, mejorar el cumplimiento normativo, acelerar la velocidad de los negocios y optimizar las relaciones comerciales durante toda la vida del contrato.

"Las empresas deben reinventar todos los procesos empresariales para competir en los mercados internacionales hipercompetitivos de hoy en día", dijo Samir Bodas, consejero delegado y cofundador de Icertis. "No hay nada más fundamental que la gestión de contratos, ya que cada dólar que entra y sale de una empresa se rige por un contrato. A medida que el mercado de CLM despega, estamos encantados de que Premji Invest se una a la familia Icertis, de que Greycroft doble la cifra al coliderar esta ronda, y de que todos los inversores renueven su compromiso mientras cumplimos nuestra misión de convertirnos en la plataforma de gestión de contratos del mundo".

El mercado de CLM es inmenso y está creciendo rápidamente, MGI Research estima [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2527064-1&h=1223112581&u...] que el mercado potencial total (TAM, por sus siglas en inglés) supera los 20.000 millones de dólares y que el SaaS CLM crece a una tasa de crecimiento anual compuesto del 31%. "El crecimiento en la adopción de CLM está impulsado por la transformación digital", dijo Igor Stenmark, director general de MGI Research. "Las empresas están reorientando sus inversiones en tecnología alejándose de los paquetes tradicionales de ERP/financieros para invertir en automatización e instrumentación digital de procesos clave como la gestión de contratos. Los proveedores de gestión de contratos empresariales como Icertis están bien posicionados para subirse a esta ola".

Icertis obtiene constantemente puntuaciones elevadas y comentarios positivos en las evaluaciones por parte de analistas [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2527064-1&h=3279367724&u...] y de los clientes [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2527064-1&h=1043723701&u...]. Las empresa "ha continuado mejorando su producto CLM y ha sido capaz de captar a un grupo de clientes de la Fortune 100 como resultado de ello", puntualizaba Andrew Bartels, autor de The Forrester Wave(TM): Contract Lifecycle Management for All Contracts, Q1 2019 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=es&o=2527064-1&h=3361260291&u...] (Forrester Wave(TM): gestión del ciclo de vida de contratos para todo tipo de contratos, T1 2019). En esta exhaustiva evaluación de Forrester, Icertis obtuvo la puntuación más elevada de ente todos los proveedores en la categoría Oferta Actual y la puntuación más alta posible en la categoría Recomendaciones de Clientes.

Los nuevos fondos se utilizarán para:

(CONTINUA)