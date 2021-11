Ichnos Sciences da la bienvenida a Eric Feldman, M.D., como nuevo director médico

NUEVA YORK, 9 de noviembre de 2021 /PRNewswire/ -- Ichnos Sciences Inc., una compañía global de biotecnología que desarrolla tratamientos biológicos innovadores en oncología y enfermedades autoinmunes, ha anunciado hoy el nombramiento de Eric J. Feldman, M.D., para el cargo de director médico (CMO), con efecto inmediato.

El doctor Feldman, que depende del director general y consejero delegado Cyril Konto, M.D., será responsable de todas las actividades de desarrollo de la tubería, incluido el desarrollo clínico, las operaciones clínicas, las ciencias regulatorias, la farmacocinética y las ciencias traslacionales, la biometría y la seguridad de los medicamentos. Además, será el copresidente del equipo de liderazgo de I+D y colaborará estrechamente con las organizaciones de ingeniería de anticuerpos y descubrimiento en los sitios de Ichnos en Suiza para seleccionar y establecer prioridades para los objetivos de investigación.

Anteriormente, el doctor Feldman ocupó el cargo de vicepresidente sénior y director médico en GlycoMimetics, donde dirigió el estudio de registro de fase 3 de uproleselan en la leucemia mieloide aguda, así como otros activos en etapa temprana. También fue director médico en Amphivena, enfocándose en terapias de anticuerpos biespecíficos para cánceres de la sangre, y dirigió el programa de conjugado anticuerpo-fármaco contra la leucemia mieloide (ADC) en Seattle Genetics, Inc.

"Mi carrera se ha dedicado al desarrollo de nuevos y mejores tratamientos para las personas con cáncer y estoy encantado de unirme a Ichnos para continuar este viaje", explicó el doctor Feldman. "Creo que la plataforma BEAT®1 tiene un potencial inmenso y espero liderar los esfuerzos de desarrollo mientras trabajamos para ofrecer nuevas opciones a los pacientes con cáncer".

"Eric cuenta con más de tres décadas de experiencia en el desarrollo de fármacos inmuno-oncológicos en la industria y el mundo académico, durante las cuales desarrolló un amplio espectro de terapias basadas en anticuerpos, incluidos nuevos engagers biespecíficos de células T para neoplasias hematológicas y tumores sólidos", indicó Cyril Konto, MD, consejero delegado de Ichnos Sciences. "Estoy seguro de que Ichnos se beneficiará de su conocimiento y liderazgo científico a medida que continuamos avanzando en la cartera de oncología".

El doctor Feldman recibió un título de médico en el New York Medical College y tiene un B.A. de la Universidad de Tulane. Su amplia carrera académica incluye un puesto como profesor de medicina y director del Servicio de Neoplasias Hematológicas en Weill-Cornell/ New York Presbyterian Hospital, y es autor de más de 150 artículos científicos y exredactor jefe del diario Leukemia Research.

Acerca de Ichnos Sciences Inc. Ichnos, una biotecnología global totalmente integrada con el espíritu de una empresa emergente, está cambiando la forma en que el mundo piensa sobre la innovación en la medicina a través de su investigación y desarrollo de tratamientos transformadores centrados en enfermedades en oncología y enfermedades autoinmunes. La compañía, con sede en Nueva York, N.Y., está avanzando rápidamente en una línea en fase clínica de candidatos novedosos y primeros en su clase diseñados para abordar enfermedades complejas y tratar a los pacientes de manera integral. Con su plataforma de tecnología patentada BEAT®, junto con equipos pioneros en dos ubicaciones en Suiza, Ichnos Sciences tiene la misión de proporcionar terapias curativas innovadoras que extenderán y mejorarán vidas, escribiendo un nuevo capítulo en la atención médica.

1 Bispecific Engagement by Antibodies based on the T-cell receptor