Iconos de la pasarela mundial usan diseños de LILYSILK

-Iconos de la pasarela mundial revisitan la elegancia que alguna vez se usó a través de los diseños atemporales de LILYSILK

NUEVA YORK, 21 de octubre de 2025 /PRNewswire/ -- A medida que las pasarelas de moda de esta temporada reavivan las conversaciones sobre belleza, individualidad y artesanía, varias modelos célebres volvieron a la palestra, aportando una sensación de elegante continuidad. Para LILYSILK, estos iconos de la pasarela ocupan un lugar sutil pero significativo en la historia de la marca, ya que anteriormente han elegido diseños de LILYSILK en momentos privados de discreta elegancia.

Entre ellas se encuentra la modelo estadounidense Jasmine Tookes, quien desfiló en el desfile de Victoria's Secret de este año. A principios de este año, compartió un look en Instagram con la Silk Charmeuse Crewneck Blouse de LILYSILK y los Full Bias Cut Silk Pants. El conjunto capturó el lujo moderno a través de líneas fluidas y una silueta relajada, reflejando su estilo natural.

Gigi Hadid, modelo internacionalmente aclamada y una presencia habitual en los desfiles de Victoria's Secret, fue fotografiada preparándose para el Festival de Cine de Cannes con la Glossy Silk Mini Robe de LILYSILK. Su apariencia en este momento relajado resaltó su enfoque personal hacia la elegancia, combinando con naturalidad suavidad y seguridad en sí misma.

Emily Ratajkowski, una supermodelo que debutó en el Victoria's Secret Fashion Show de 2025, fue vista con la Minimalist Aesthetic Silk Poppy Skirt de LILYSILK en múltiples ocasiones. Con su silueta de corte al bies e inspiración minimalista de los 90, la pieza ofrece un movimiento fluido y una sensualidad discreta, capturando a la perfección su distintiva estética informal.

La modelo brasileña Alessandra Ambrosio, exalumna de Victoria's Secret desde hace mucho tiempo, ha adoptado los estilos de LILYSILK en varias temporadas de moda. Ha combinado prendas de punto acogedoras y prendas separadas de seda con su distintiva sofisticación relajada, incluyendo looks como un punto de seda a rayas estilizado en Cannes y un top de cachemir suave con cuello en V usado durante una aparición informal en Los Ángeles.

Barbara Palvin, quien también regresó al escenario de Victoria's Secret este año, fue vista en un reciente Festival de Cine de Cannes con un Cashmere Fitted Crew Neck Cardigan de LILYSILK, combinado con Wool-Blend Wide-Leg Stripe Pants.

"Estamos encantados de ver a estas excepcionales modelos brillar en el escenario mundial", dijo David Wang, consejero delegado de LILYSILK. "Tras haber mostrado anteriormente la elegancia con los diseños de LILYSILK, siguen irradiando la misma confianza y encanto que definen nuestra filosofía. Nos enorgullecemos de estos momentos de conexión y esperamos celebrar más viajes de estilo en el futuro."

Estas apariciones no formaron parte de ninguna campaña oficial. Reflejan la confianza serena de quienes eligen la elegancia a su manera, un valor que LILYSILK comparte con orgullo. Para más información, visite www.lilysilk.com

