- icotec recibe la autorización de la FDA para el sistema CMORE CT, ampliando su tecnología BlackArmor de carbono/PEEK a la columna cervicotorácica posterior

ALTSTÄTTEN, Suiza y BOSTON, 13 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- icotec, pionera en dispositivos implantables fabricados con BlackArmor Engineered Carbon/PEEK, anunció hoy que la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ha autorizado el uso del sistema CMORE CT en la columna cervicotorácica.

El sistema CMORE (CT) es un conjunto mejorado de instrumentos e implantes para la estabilización posterior de la columna cervical. Los primeros implantes espinales del mundo fabricados con la tecnología no metálica y radiotransparente BlackArmor permiten ahora un amplio espectro de modalidades de tratamiento en la terapia adyuvante de tumores y mejoran el diagnóstico por imagen postoperatorio en la columna cervicotorácica. Compuesto por una completa gama de tornillos poliaxiales, barras rectas y precontorneadas, y conectores axiales y paralelos, el sistema CMORE CT ofrece la versatilidad necesaria para adaptarse a las variaciones en la anatomía y patología de los pacientes.

BlackArmor Engineered Carbon/PEEK es un material compuesto que combina fibras de carbono continuas de alta resistencia y PEEK, fabricado mediante un proceso desarrollado por icotec. El resultado es un componente de implante con una arquitectura de fibra 3D entrelazada. Además, es radiotransparente en todas las modalidades de diagnóstico por imagen (RM, TC y rayos X).

"La autorización de la FDA para el sistema CMORE CT marca otro hito en nuestro compromiso de avanzar en la atención de pacientes con tumores espinales, infecciones y patologías complejas", destacó Christoph Eigenmann, consejero delegado de icotec Medical, Estados Unidos. "Al expandir nuestra tecnología BlackArmor a la columna cervical posterior, brindamos a los cirujanos y radiooncólogos un nuevo nivel de visibilidad y confianza en la toma de decisiones postoperatorias y oncológicas".

icotec se complace en anunciar el próximo lanzamiento comercial del sistema CMORE CT en Estados Unidos. Este sistema ampliará la gama de implantes BlackArmor de carbono/PEEK de icotec, diseñados para obtener imágenes sin artefactos y una integración perfecta en la columna vertebral.

Acerca de icotec

icotec es la empresa líder en el tratamiento de tumores espinales y otras afecciones con una nueva generación de implantes de alta tecnología. Con sus implantes BlackArmor de carbono/PEEK de ingeniería, icotec combina tecnologías de vanguardia y experiencia en el sector para ofrecer soluciones innovadoras y fiables a los cirujanos de columna y sus pacientes, y se dedica a impulsar el campo de la implantación espinal.

Con una trayectoria de éxito clínico y un compromiso con la innovación continua, icotec está preparada para marcar el futuro de la cirugía de columna. Su completa gama de productos cuenta con la aprobación de la FDA y la certificación CE, y está respaldada por numerosos líderes de opinión y centros de cirugía de columna en todo el mundo.

